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https://ria.ru/20201117/evrovidenie-1585074385.html
Организаторы "Евровидения-2021" сохранят жеребьевку отмененного конкурса
Организаторы "Евровидения-2021" сохранят жеребьевку отмененного конкурса
Организаторы международного музыкального песенного конкурса "Евровидение-2021" сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного... РИА Новости, 17.11.2020
2020-11-17T19:55
2020-11-17T19:55
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шоу-бизнес
евровидение
роттердам
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Организаторы международного музыкального песенного конкурса "Евровидение-2021" сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного мероприятия.Юбилейный 65-й конкурс песни "Евровидение" должен был состояться в мае Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса."Поскольку в конкурсе 2021 года будут участвовать та же 41 страна, которая должна была петь в прошлом мае в Роттердаме, референтная группа "Евровидения" решила не устраивать новую жеребьевку полуфиналов в январе", - говорится в коммюнике конкурса.Как ранее сообщали организаторы, на данный момент прорабатывается четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году, которые включают себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступление некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале следующего года.
https://ria.ru/20201117/evrovidenie-1585020929.html
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, евровидение, роттердам, нидерланды

Организаторы "Евровидения-2021" сохранят жеребьевку отмененного конкурса

19:55 17.11.2020
 
© Фото : ЕвровидениеЕвровидение 2020
Евровидение 2020 - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
© Фото : Евровидение
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Организаторы международного музыкального песенного конкурса "Евровидение-2021" сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного мероприятия.
Юбилейный 65-й конкурс песни "Евровидение" должен был состояться в мае Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса.
"Поскольку в конкурсе 2021 года будут участвовать та же 41 страна, которая должна была петь в прошлом мае в Роттердаме, референтная группа "Евровидения" решила не устраивать новую жеребьевку полуфиналов в январе", - говорится в коммюнике конкурса.
Как ранее сообщали организаторы, на данный момент прорабатывается четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году, которые включают себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступление некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале следующего года.
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