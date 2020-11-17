https://ria.ru/20201117/evrovidenie-1585074385.html

Организаторы "Евровидения-2021" сохранят жеребьевку отмененного конкурса

Организаторы "Евровидения-2021" сохранят жеребьевку отмененного конкурса

Организаторы международного музыкального песенного конкурса "Евровидение-2021" сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного... РИА Новости, 17.11.2020

2020-11-17T19:55

2020-11-17T19:55

2020-11-17T19:55

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

евровидение

роттердам

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581587387_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_2658afdda443de92fe01a119c98cce31.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Организаторы международного музыкального песенного конкурса "Евровидение-2021" сохранят результаты жеребьевки полуфиналов, проведенной для отмененного мероприятия.Юбилейный 65-й конкурс песни "Евровидение" должен был состояться в мае Нидерландах, но был отменен из-за пандемии коронавируса."Поскольку в конкурсе 2021 года будут участвовать та же 41 страна, которая должна была петь в прошлом мае в Роттердаме, референтная группа "Евровидения" решила не устраивать новую жеребьевку полуфиналов в январе", - говорится в коммюнике конкурса.Как ранее сообщали организаторы, на данный момент прорабатывается четыре возможных сценария проведения конкурса в 2021 году, которые включают себя как обычный формат музыкального состязания, так и проведение шоу с ограниченными возможностями вплоть до организации выступление некоторых стран-участниц в онлайн-формате. Решение о том, по какому именно варианту будет проходить "Евровидение", примут в начале следующего года.

https://ria.ru/20201117/evrovidenie-1585020929.html

роттердам

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, евровидение, роттердам, нидерланды