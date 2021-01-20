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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210120/matvienko-1593836165.html
Матвиенко заявила, что у США нет права "навязывать миру свои стандарты"
Матвиенко заявила, что у США нет права "навязывать миру свои стандарты"
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что при новом американском президенте Джо Байдене США откажутся от вмешательства в дела других... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:04
2021-01-20T14:04
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
валентина матвиенко
совет федерации рф
джо байден
сша
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что при новом американском президенте Джо Байдене США откажутся от вмешательства в дела других государств, вернутся к исполнению ряда важнейших международных соглашений и прекратят свою санкционную политику."Хочется верить, что США вернутся в международное правовое поле и будут исполнять взятые на себя обязательства по международным соглашениям, верить, что прекратится практика вмешательства в дела суверенных государств, прекратится санкционная политика Америки", - заявила Матвиенко журналистам.Она полагает, что к этому США должны подтолкнуть события вокруг Капитолия, после которых у Вашингтона "нет моральных прав навязывать миру свои стандарты".Сторонники президента США Дональда Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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дональд трамп, валентина матвиенко, совет федерации рф, джо байден, сша

Матвиенко заявила, что у США нет права "навязывать миру свои стандарты"

14:04 20.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на первом пленарном заседании весенней сессии Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на первом пленарном заседании весенней сессии Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что при новом американском президенте Джо Байдене США откажутся от вмешательства в дела других государств, вернутся к исполнению ряда важнейших международных соглашений и прекратят свою санкционную политику.
"Хочется верить, что США вернутся в международное правовое поле и будут исполнять взятые на себя обязательства по международным соглашениям, верить, что прекратится практика вмешательства в дела суверенных государств, прекратится санкционная политика Америки", - заявила Матвиенко журналистам.
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Она полагает, что к этому США должны подтолкнуть события вокруг Капитолия, после которых у Вашингтона "нет моральных прав навязывать миру свои стандарты".
Сторонники президента США Дональда Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФДжо БайденСША
 
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