Матвиенко заявила, что у США нет права "навязывать миру свои стандарты"
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на первом пленарном заседании весенней сессии Совета Федерации РФ
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что при новом американском президенте Джо Байдене США откажутся от вмешательства в дела других государств, вернутся к исполнению ряда важнейших международных соглашений и прекратят свою санкционную политику.
"Хочется верить, что США вернутся в международное правовое поле и будут исполнять взятые на себя обязательства по международным соглашениям, верить, что прекратится практика вмешательства в дела суверенных государств, прекратится санкционная политика Америки", - заявила Матвиенко журналистам.
Она полагает, что к этому США должны подтолкнуть события вокруг Капитолия, после которых у Вашингтона "нет моральных прав навязывать миру свои стандарты".
Сторонники президента США Дональда Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.