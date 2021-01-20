https://ria.ru/20210120/matvienko-1593836165.html

Матвиенко заявила, что у США нет права "навязывать миру свои стандарты"

Матвиенко заявила, что у США нет права "навязывать миру свои стандарты"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что при новом американском президенте Джо Байдене США откажутся от вмешательства в дела других... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T14:04

2021-01-20T14:04

2021-01-20T14:04

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

валентина матвиенко

совет федерации рф

джо байден

сша

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает, что при новом американском президенте Джо Байдене США откажутся от вмешательства в дела других государств, вернутся к исполнению ряда важнейших международных соглашений и прекратят свою санкционную политику."Хочется верить, что США вернутся в международное правовое поле и будут исполнять взятые на себя обязательства по международным соглашениям, верить, что прекратится практика вмешательства в дела суверенных государств, прекратится санкционная политика Америки", - заявила Матвиенко журналистам.Она полагает, что к этому США должны подтолкнуть события вокруг Капитолия, после которых у Вашингтона "нет моральных прав навязывать миру свои стандарты".Сторонники президента США Дональда Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

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дональд трамп, валентина матвиенко, совет федерации рф, джо байден, сша