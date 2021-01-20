https://ria.ru/20210120/lekarstvo-1593799794.html
Минздрав: в России разработали 11 препаратов против коронавируса
Минздрав: в России разработали 11 препаратов против коронавируса
Одиннадцать лекарственных препаратов, эффективных против коронавируса, разработаны в России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:27
2021-01-20T11:27
2021-01-20T11:27
распространение коронавируса
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михаил мурашко
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Одиннадцать лекарственных препаратов, эффективных против коронавируса, разработаны в России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.Выступая в Совете Федерации, Мурашко отметил, что проблема с обеспечением медицинской продукцией, с которой столкнулось большинство стран, в самом начале пандемии остро встала, в том числе, и в России. Однако регуляторные механизмы позволили быстро скомпенсировать дефицит и развернуть производство, подчеркнул министр."Мы сложно и напряженно работали. Результатом стало не просто изменение регуляторики и обеспечение рынка необходимой медицинской продукцией и преодоление кризиса средств индивидуальной защиты, но и разработка и регистрация 11 новых лекарственных препаратов, эффективных в борьбе с COVID-19", - сказал Мурашко.Он также напомнил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593782240.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, совет федерации рф, общество