https://ria.ru/20210120/lekarstvo-1593799794.html

Минздрав: в России разработали 11 препаратов против коронавируса

Минздрав: в России разработали 11 препаратов против коронавируса

Одиннадцать лекарственных препаратов, эффективных против коронавируса, разработаны в России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:27

2021-01-20T11:27

2021-01-20T11:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Одиннадцать лекарственных препаратов, эффективных против коронавируса, разработаны в России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.Выступая в Совете Федерации, Мурашко отметил, что проблема с обеспечением медицинской продукцией, с которой столкнулось большинство стран, в самом начале пандемии остро встала, в том числе, и в России. Однако регуляторные механизмы позволили быстро скомпенсировать дефицит и развернуть производство, подчеркнул министр."Мы сложно и напряженно работали. Результатом стало не просто изменение регуляторики и обеспечение рынка необходимой медицинской продукцией и преодоление кризиса средств индивидуальной защиты, но и разработка и регистрация 11 новых лекарственных препаратов, эффективных в борьбе с COVID-19", - сказал Мурашко.Он также напомнил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593782240.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, совет федерации рф, общество