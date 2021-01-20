https://ria.ru/20210120/lechenie-1593806631.html
Минздрав сравнил стоимость лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии
Минздрав сравнил стоимость лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии
Стоимость лечения случая коронавируса в 2,5 раза выше лечения внебольничной пневмонии при той же тяжести течения болезни, следует из презентации, показанной... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:55
2021-01-20T11:55
2021-01-20T12:30
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Стоимость лечения случая коронавируса в 2,5 раза выше лечения внебольничной пневмонии при той же тяжести течения болезни, следует из презентации, показанной министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко в ходе заседания Совета Федерации.В презентации уточняется, что тарифы на оплату случаев госпитализации с COVID-19 устанавливаются в зависимости от степени тяжести заболевания с установлением повышающего коэффициента относительно затратоемкости: от трех до четырех для случаев легкого течения заболевания до шести-девяти — в случаев тяжелого течения."В 2,5 раза стоимость случая COVID превышает стоимость случая внебольничной пневмонии при той же тяжести течения", — говорится в презентации.Поясняется, что при базовой страховке почти в 27 тысяч рублей с учетом повышающих коэффициентов тарифы на оплату составляют: в случае легкого течения заболевания COVID — почти 107,8 тысячи рублей (в три раза больше, чем аналогичный случай лечения пневмонии), а в случае тяжелого заболевания — 242,5 тысячи рублей (в два раза больше).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Стоимость лечения случая коронавируса
в 2,5 раза выше лечения внебольничной пневмонии при той же тяжести течения болезни, следует из презентации, показанной министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко
в ходе заседания Совета Федерации
.
В презентации уточняется, что тарифы на оплату случаев госпитализации с COVID-19 устанавливаются в зависимости от степени тяжести заболевания с установлением повышающего коэффициента относительно затратоемкости: от трех до четырех для случаев легкого течения заболевания до шести-девяти — в случаев тяжелого течения.
"В 2,5 раза стоимость случая COVID превышает стоимость случая внебольничной пневмонии при той же тяжести течения", — говорится в презентации.
Поясняется, что при базовой страховке почти в 27 тысяч рублей с учетом повышающих коэффициентов тарифы на оплату составляют: в случае легкого течения заболевания COVID — почти 107,8 тысячи рублей (в три раза больше, чем аналогичный случай лечения пневмонии), а в случае тяжелого заболевания — 242,5 тысячи рублей (в два раза больше).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.