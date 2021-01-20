https://ria.ru/20210120/lechenie-1593806631.html

Минздрав сравнил стоимость лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии

Минздрав сравнил стоимость лечения COVID-19 и внебольничной пневмонии

Стоимость лечения случая коронавируса в 2,5 раза выше лечения внебольничной пневмонии при той же тяжести течения болезни, следует из презентации, показанной... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:55

2021-01-20T11:55

2021-01-20T12:30

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Стоимость лечения случая коронавируса в 2,5 раза выше лечения внебольничной пневмонии при той же тяжести течения болезни, следует из презентации, показанной министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко в ходе заседания Совета Федерации.В презентации уточняется, что тарифы на оплату случаев госпитализации с COVID-19 устанавливаются в зависимости от степени тяжести заболевания с установлением повышающего коэффициента относительно затратоемкости: от трех до четырех для случаев легкого течения заболевания до шести-девяти — в случаев тяжелого течения."В 2,5 раза стоимость случая COVID превышает стоимость случая внебольничной пневмонии при той же тяжести течения", — говорится в презентации.Поясняется, что при базовой страховке почти в 27 тысяч рублей с учетом повышающих коэффициентов тарифы на оплату составляют: в случае легкого течения заболевания COVID — почти 107,8 тысячи рублей (в три раза больше, чем аналогичный случай лечения пневмонии), а в случае тяжелого заболевания — 242,5 тысячи рублей (в два раза больше).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, совет федерации рф, общество