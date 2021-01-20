https://ria.ru/20210120/krym-1593733426.html

"Киев отступил". За что жители Крыма голосовали в 1991-м

"Киев отступил". За что жители Крыма голосовали в 1991-м

Ровно тридцать лет назад — 20 января 1991 года — в Крыму состоялся первый советский референдум. Жители полуострова отвечали на вопрос: поддерживают ли они... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T08:00

2021-01-20T08:00

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средняя азия

референдум о статусе крыма (2014)

нагорный карабах

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Ровно тридцать лет назад — 20 января 1991 года — в Крыму состоялся первый советский референдум. Жители полуострова отвечали на вопрос: поддерживают ли они воссоздание автономной республики. Большинство высказалось за Крымскую АССР. Как проходил плебисцит и чем он повлиял на новейшую историю России — в материале РИА Новости.Мечты об автономии"Если Крым пойдет на отделение, то шахтеры Донецка и Луганска прекратят отгрузку угля. Полуостров целиком зависит от Донбасса, и легко представить, что ждет автономию. Мы заблокируем поставки мяса и продуктов питания. Тогда вы поймете: ждать помощи от голодной России — значит самим погибать" — так украинские политики в письме, опубликованном в местной газете, запугивали жителей полуострова.Двадцатого января 1991-го все подготовили к референдуму. Киев, где находились органы власти Украинской ССР, был против, но напрямую не критиковал. Слишком взрывоопасной казалась ситуация. Советский Союз трещал по швам: национальные республики шли к независимости.Настороженность Киева объяснялась и тем, что до 1945 года Крым имел статус советской автономии в составе РСФСР. Но после депортации крымских татар, армян, греков, немцев и болгар полуостров преобразовали в Крымскую область. А в 1954-м Никита Хрущев передал территории УССР, но в Киеве к новому региону относились с некоторой опаской.Об автономии Крыма снова заговорили в конце 80-х. А реальным импульсом к организации референдума об автономии стали события октября 1990-го в Киеве, вошедшие в историю как "революция на граните". Тогда группа студентов разбила на центральной площади палаточный лагерь, объявила голодовку и потребовала разорвать Союзный договор с Москвой. Жители полуострова забеспокоились: они были против развала СССР.Референдум ускорило и возвращение крымских татар. "Восстановление прав крымско-татарского народа невозможно без восстановления автономии Крыма. Это соответствует их интересам", — говорилось в постановлении Верховного Совета СССР 1989 года о реабилитации депортированных народов.Желание крымчан обрести больше самостоятельности вписывалось и в политику перестройки Михаила Горбачева. Жители полуострова требовали реформ и призывали начать с пересмотра отношений с Москвой и Киевом.Украинизация Крыма"До 20 января 1991 года острых противоречий с Украиной не было. Сами киевляне часто называли нас "Республика Крым", подчеркивая непохожесть на другие украинские регионы. Язык, манера поведения отличались. Но задумались мы об этом только в перестройку", — рассказывает житель Симферополя, доцент Крымского федерального университета Сергей Киселев.Он вспоминает еще одно событие, подтолкнувшее к плебисциту. В конце восьмидесятых в Крыму, как и во многих советских республиках, возникло экологическое движение. В него вошли студенты, ученые и активисты. Они выступали против масштабных строек, угрожавших окружающей среде. На полуострове как раз завершалось возведение Крымской АЭС — самой дорогостоящей станции в мире."Авария в Чернобыле ужаснула крымчан, они потребовали заморозки станции. Движение против Крымской АЭС ширилось, Киев не мог его игнорировать. В итоге стройку заморозили. Экологи выдвинули новые условия — уже политические. Они-то первыми и подняли вопрос о возвращении Крыму статуса автономии", — говорит Киселев.Открыто обсуждать референдум начали в октябре 1989-го после принятия Верховным Советом Украинской ССР закона "О языке". Крымчан возмутило, что единственным государственным объявили украинский."Киев внедрял в обиход мову еще при Союзе. Но Крым жил особняком. Как-то в конце семидесятых я отдыхал в пионерско-комсомольском лагере "Молодая гвардия" в Запорожье. Туда съехались школьники со всей Украины. Казалось странным, что воспитатели спрашивали разрешения говорить на русском, но им отказывали. Меня это удивило и насторожило", — вспоминает крымчанин Андрей Никифоров.Возвращение крымских татарНа то, чтобы представлять интересы депортированных, претендовала Организация крымско-татарского национального движения (ОКНД). У нее были свои виды на создание автономии. Но обычные, не втянутые в политику люди интерес к референдуму проявляли по другим причинам.Крымский татарин Абдуламит Измайлов говорит, что депортированные тоже выступили за автономию полуострова. Но подчеркивает: политика тут ни при чем."На родине мы столкнулись с проблемами — ни жилья, ни гражданства. Без документов ни на что не могли претендовать, какое уж там участие в политике. Обустроиться бы и бюрократию преодолеть — вот что волновало простых людей".Многие полагали, что автономия позволит восстановить народам права. "Раз депортацию признали несправедливой, то и упразднение Крымской АССР в 1945 году — незаконно. Но речь шла о воссоздании автономии в составе Украины", — подчеркивает Измайлов.Большинство крымских татар к январю 1991-го еще не вернулись из мест депортации. Но и те, кто уже осел на полуострове, не могли принять участие в референдуме."У крымчан в советских паспортах стоял штамп "Украинская ССР". Крымские татары тоже были советскими гражданами. Но без такого штампа. Нас нигде не прописывали, поэтому даже вернувшиеся на полуостров не могли проголосовать", — объясняет Измайлов.Он признает: украинские власти действительно налаживали контакты с крымско-татарскими активистами. Но отмечает, что практической помощи простые люди получали мало.Судьбоносный бюллетеньПредседатель Верховного Совета Украинской ССР Леонид Кравчук выступал против референдума. Но конфликт в Нагорном Карабахе, столкновения узбеков и турок-месхетинцев в Средней Азии, а также разгоравшийся конфликт вокруг Приднестровья заставили его изменить мнение."Кравчук попал в патовую ситуацию. Киев требовал незалежности, Крым настаивал на денонсации соглашения 1954 года. Запрети он референдум, крымчане потребовали бы выхода из состава Украины. Статус автономии казался наименьшим злом, и Кравчук отступил. Ко всему — он пытался не допустить этнических очагов на полуострове", — вспоминает Андрей Мальгин, гендиректор Центрального музея Тавриды.Сам Кравчук высказывал противоречащие друг другу точки зрения. "Если бы мы не учли мнение людей, проголосовавших за автономию, то допустили бы огромную политическую ошибку", — заявил он вскоре после голосования.По потом изменил оценку событий. "Мы понимали, что это (референдум. — Прим. ред.) нелегитимно. Но не хотели делать шаги, которые развили бы сепаратистские настроения. Решили действовать толерантно, относясь с уважением к крымчанам", — утверждал он позже и делал оговорку: референдум 1991 года — "это наивысший уровень легитимности, соблюдения законов, тогда еще советских".Кравчук лично взялся редактировать вопрос в бюллетене для голосования. "Его сформулировали лаконично: "Вы за воссоздание Крымской АССР?" Но политик дополнил: "как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора", — вспоминает Мальгин.Андрей Никифоров добавляет: никто толком не знал, что произойдет после распада Союза, и расплывчатая формулировка страховала Кравчука от рисков. "Киев надеялся, что можно будет переиграть ситуацию и сослаться на неверную интерпретацию вопроса в бюллетене", — объясняет он. Но расширительное толкование могло также поставить Крым на один уровень с союзной республикой — Украиной — и дать ему особые отношения с центром."Долгий путь домой"Советское законодательство вообще-то разрешало референдумы. Но до Крыма ни одна союзная республика не проводила голосование о правовом статусе в составе СССР. Впрочем, и сами крымчане не знали, как правильно его организовать."Надо понимать, что время тогда было переломное. На улицах пахло революцией. Опыта референдумов ни у кого не было. Проводили все в явочном порядке. Легко заявлять задним числом, что голосование 20 января 1991 года — незаконно. Но если следовать такой логике, то и передача Крыма Украине в 1954-м — нелегитимна", — рассуждает Никифоров."Результаты голосования красноречиво отражают настроения крымчан: 93 процента поддержали автономию. Явка была высокой, пришли почти все жители полуострова. Какие еще нужны доказательства легитимности?" — недоумевает Сергей Киселев.Верховный Совет Украинской ССР признал итоги референдума. По мнению тех, с кем мы беседовали, это и есть главное доказательство легитимности. Все сходятся во мнении: статус автономии, который крымчане отстояли в 1991 году, создал правовую основу для законного выхода из состава Украины в 2014-м."Автономия позволила не во всем зависеть от решений Киева, выступать с собственными политическими инициативами. Одной из них и стало историческое голосование 16 марта 2014-го. Не будь того первого референдума, кто знает, удалось ли бы крымчанам так безболезненно вернуться домой", — замечает Сергей Киселев.Единственное, в чем мнения расходятся, — погода в Крыму 20 января 1991-го. По словам Андрея Никифорова, на полуострове подморозило, кое-где лежал снег. Киселев не согласен: стояла бесснежная "хмурая и депрессивная крымская зима". Но настроение было приподнятое. Люди понимали — решается будущее. И торопились на участки — проголосовать.Ежегодно 20 января жители полуострова отмечают День Республики Крым.

https://ria.ru/20210108/sssr-1590433381.html

средняя азия

нагорный карабах

республика крым

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средняя азия, референдум о статусе крыма (2014), нагорный карабах, леонид кравчук, михаил горбачев, республика крым, ссср, киев, украина, политика