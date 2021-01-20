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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/kovid-pasporta-1593924129.html
Толстой призвал глав регионов не сеять рознь среди людей ковид-паспортами
Толстой призвал глав регионов не сеять рознь среди людей ковид-паспортами
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой посоветовал руководителям регионов думать над тем, как сплотить людей в борьбе с коронавирусом, а не сеять между ними рознь... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T22:09
2021-01-20T22:10
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий морозов
радий хабиров
коронавирусы
совет федерации рф
госдума рф
общество
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой посоветовал руководителям регионов думать над тем, как сплотить людей в борьбе с коронавирусом, а не сеять между ними рознь введением "COVID-паспортов".Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе "ковидных паспортов", которые будут получать люди с антителами к коронавирусу. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения, они смогут получать скидку на отдых в санаториях, на абонементы в бассейны и фитнес-центры и на билеты в театр. Эта идея вызвала резонанс."Слушайте, "COVID-паспорта" – это вообще ерунда. На самом деле, вот эта инициатива – это просто, мне кажется, в Башкирии не хватает документов каких-то лишних. Можно справку оформлять. Зачем это называть паспортом, если она действительна три месяца? Ну, люди хотят прославиться. Это желание свойственно любому человеку, но особенно тем, кто попадает во власть и командует большим регионом", - сказал Толстой в прямом эфире в Instagram.Он отметил, что по российской конституции все граждане имеют равные права, и обладатели "COVID-паспортов" также обязаны, к примеру, носить в общественных местах маску, в ином случае это будет нарушением закона."Руководителям регионов – им бы задуматься, как сплотить граждан в борьбе с ковидом, а не наоборот сеять какую-то рознь между теми, кто привился или переболел, и теми, кто еще не заразился и не болен. Вот это важный момент. Мне кажется, что коллеги в регионах это чувствуют и в большинстве на эти глупости не поддаются", - добавил вице-спикер.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопроса о "COVID-паспортах" в повестке Госдумы нет. Он отметил, что ранее глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов высказал мнение по этой теме, а вначале он должен был учесть мнение коллег и экспертов. Морозов заявлял, что создание "COVID-паспортов" - важное и нужное дело, но надо посмотреть, кем и как должна быть использована подобная информация.Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко в среду заявила, что "ковидные паспорта" в России вводиться не будут.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210120/pasport-1593783656.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий морозов, радий хабиров, коронавирусы, совет федерации рф, госдума рф, общество

Толстой призвал глав регионов не сеять рознь среди людей ковид-паспортами

22:09 20.01.2021 (обновлено: 22:10 20.01.2021)
 
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Мужчина в кабинете вакцинации - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой посоветовал руководителям регионов думать над тем, как сплотить людей в борьбе с коронавирусом, а не сеять между ними рознь введением "COVID-паспортов".
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе "ковидных паспортов", которые будут получать люди с антителами к коронавирусу. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения, они смогут получать скидку на отдых в санаториях, на абонементы в бассейны и фитнес-центры и на билеты в театр. Эта идея вызвала резонанс.
"Слушайте, "COVID-паспорта" – это вообще ерунда. На самом деле, вот эта инициатива – это просто, мне кажется, в Башкирии не хватает документов каких-то лишних. Можно справку оформлять. Зачем это называть паспортом, если она действительна три месяца? Ну, люди хотят прославиться. Это желание свойственно любому человеку, но особенно тем, кто попадает во власть и командует большим регионом", - сказал Толстой в прямом эфире в Instagram.
Он отметил, что по российской конституции все граждане имеют равные права, и обладатели "COVID-паспортов" также обязаны, к примеру, носить в общественных местах маску, в ином случае это будет нарушением закона.
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"Руководителям регионов – им бы задуматься, как сплотить граждан в борьбе с ковидом, а не наоборот сеять какую-то рознь между теми, кто привился или переболел, и теми, кто еще не заразился и не болен. Вот это важный момент. Мне кажется, что коллеги в регионах это чувствуют и в большинстве на эти глупости не поддаются", - добавил вице-спикер.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопроса о "COVID-паспортах" в повестке Госдумы нет. Он отметил, что ранее глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов высказал мнение по этой теме, а вначале он должен был учесть мнение коллег и экспертов. Морозов заявлял, что создание "COVID-паспортов" - важное и нужное дело, но надо посмотреть, кем и как должна быть использована подобная информация.
Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко в среду заявила, что "ковидные паспорта" в России вводиться не будут.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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