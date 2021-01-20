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В Общественной палате оценили идею о "ковидных паспортах"
В Общественной палате оценили идею о "ковидных паспортах"
Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева, комментируя РИА Новости идею введения в России "ковидных паспортов", отметила, что нельзя ставить права и свободы... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T19:08
2021-01-20T19:08
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лидия михеева
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева, комментируя РИА Новости идею введения в России "ковидных паспортов", отметила, что нельзя ставить права и свободы человека в зависимость от "особой справки", а статистический учет переболевших коронавирусом можно организовать силами медицинских ведомств.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе "ковидных паспортов", которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, обладатели "ковидных паспортов" смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнес-центры, а также билетов в театр. Идея введения таких паспортов вызвала общественный резонанс."Думаю, что для статистических целей учет больных и переболевших вполне можно организовать силами медицинских ведомств. Однако ставить права и свободы человека в зависимость от того, есть ли у него бейдж или особая справка, по моему мнению, нельзя. Поэтому нужно прежде всего понять, о чем идет речь в этой инициативе - о сборе статданных или о введении каких-то запретов для граждан, еще не перенесших COVID", - рассказала Михеева, слова которой по просьбе РИА Новости цитирует пресс-служба ОП РФ.Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею ввести специальные паспорта для обладателей антител к COVID. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются.Омбудсмен Татьяна Москалькова признала, что "ковидные паспорта" на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210120/pasport-1593783656.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лидия михеева, коронавирусы, олег михеев, валентина матвиенко, общественная палата рф, совет федерации рф, общество

В Общественной палате оценили идею о "ковидных паспортах"

19:08 20.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина в кабинете вакцинации в театре "Геликон-Опера" в Москве
Мужчина в кабинете вакцинации в театре Геликон-Опера в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева, комментируя РИА Новости идею введения в России "ковидных паспортов", отметила, что нельзя ставить права и свободы человека в зависимость от "особой справки", а статистический учет переболевших коронавирусом можно организовать силами медицинских ведомств.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе "ковидных паспортов", которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, обладатели "ковидных паспортов" смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнес-центры, а также билетов в театр. Идея введения таких паспортов вызвала общественный резонанс.
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"Думаю, что для статистических целей учет больных и переболевших вполне можно организовать силами медицинских ведомств. Однако ставить права и свободы человека в зависимость от того, есть ли у него бейдж или особая справка, по моему мнению, нельзя. Поэтому нужно прежде всего понять, о чем идет речь в этой инициативе - о сборе статданных или о введении каких-то запретов для граждан, еще не перенесших COVID", - рассказала Михеева, слова которой по просьбе РИА Новости цитирует пресс-служба ОП РФ.
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею ввести специальные паспорта для обладателей антител к COVID. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются.
Омбудсмен Татьяна Москалькова признала, что "ковидные паспорта" на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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