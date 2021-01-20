https://ria.ru/20210120/kosmos-1593792444.html

Рогозин призвал не ждать улучшения отношений с США в космической сфере

Рогозин призвал не ждать улучшения отношений с США в космической сфере

Москве не стоит ждать улучшения отношений с Вашингтоном в космической сфере при новом президенте США Джо Байдене, считает генеральный директор "Роскосмоса"... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T10:52

2021-01-20T10:52

2021-01-20T10:52

ллойд остин

космос - риа наука

министерство обороны сша

роскосмос

дмитрий рогозин

джо байден

москва

вашингтон (город)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156141/67/1561416792_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_ef69fb6d0a5715fd2da608b5330b8548.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москве не стоит ждать улучшения отношений с Вашингтоном в космической сфере при новом президенте США Джо Байдене, считает генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Судя по этим высказываниям, ждать улучшения отношений с США в космической деятельности нам не стоит", - написал Рогозин в Twitter, комментируя высказывания кандидата в главы Пентагона Ллойда Остина.Остин ранее заявил, что космос уже является ареной конкуренции великих держав и что деятельность Китая и России в космосе является серьезной и растущей угрозой национальным интересам США в области безопасности. При этом он назвал РФ ключевым противником, а КНР - нарастающей угрозой.Инаугурация Байдена пройдет в среду.

https://ria.ru/20201210/rogozin-1588522575.html

москва

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ллойд остин, космос - риа наука, министерство обороны сша, роскосмос, дмитрий рогозин, джо байден, москва, вашингтон (город), сша