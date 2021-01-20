https://ria.ru/20210120/kosmos-1593792444.html
Рогозин призвал не ждать улучшения отношений с США в космической сфере
Рогозин призвал не ждать улучшения отношений с США в космической сфере
Москве не стоит ждать улучшения отношений с Вашингтоном в космической сфере при новом президенте США Джо Байдене, считает генеральный директор "Роскосмоса"... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:52
2021-01-20T10:52
2021-01-20T10:52
ллойд остин
космос - риа наука
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москве не стоит ждать улучшения отношений с Вашингтоном в космической сфере при новом президенте США Джо Байдене, считает генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Судя по этим высказываниям, ждать улучшения отношений с США в космической деятельности нам не стоит", - написал Рогозин в Twitter, комментируя высказывания кандидата в главы Пентагона Ллойда Остина.Остин ранее заявил, что космос уже является ареной конкуренции великих держав и что деятельность Китая и России в космосе является серьезной и растущей угрозой национальным интересам США в области безопасности. При этом он назвал РФ ключевым противником, а КНР - нарастающей угрозой.Инаугурация Байдена пройдет в среду.
https://ria.ru/20201210/rogozin-1588522575.html
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ллойд остин, космос - риа наука, министерство обороны сша, роскосмос, дмитрий рогозин, джо байден, москва, вашингтон (город), сша