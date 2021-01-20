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Рогозин призвал не ждать улучшения отношений с США в космической сфере
Рогозин призвал не ждать улучшения отношений с США в космической сфере
Москве не стоит ждать улучшения отношений с Вашингтоном в космической сфере при новом президенте США Джо Байдене, считает генеральный директор "Роскосмоса"... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T10:52
2021-01-20T10:52
ллойд остин
космос - риа наука
министерство обороны сша
роскосмос
дмитрий рогозин
джо байден
москва
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москве не стоит ждать улучшения отношений с Вашингтоном в космической сфере при новом президенте США Джо Байдене, считает генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Судя по этим высказываниям, ждать улучшения отношений с США в космической деятельности нам не стоит", - написал Рогозин в Twitter, комментируя высказывания кандидата в главы Пентагона Ллойда Остина.Остин ранее заявил, что космос уже является ареной конкуренции великих держав и что деятельность Китая и России в космосе является серьезной и растущей угрозой национальным интересам США в области безопасности. При этом он назвал РФ ключевым противником, а КНР - нарастающей угрозой.Инаугурация Байдена пройдет в среду.
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ллойд остин, космос - риа наука, министерство обороны сша, роскосмос, дмитрий рогозин, джо байден, москва, вашингтон (город), сша

Рогозин призвал не ждать улучшения отношений с США в космической сфере

10:52 20.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Москве не стоит ждать улучшения отношений с Вашингтоном в космической сфере при новом президенте США Джо Байдене, считает генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Судя по этим высказываниям, ждать улучшения отношений с США в космической деятельности нам не стоит", - написал Рогозин в Twitter, комментируя высказывания кандидата в главы Пентагона Ллойда Остина.
Остин ранее заявил, что космос уже является ареной конкуренции великих держав и что деятельность Китая и России в космосе является серьезной и растущей угрозой национальным интересам США в области безопасности. При этом он назвал РФ ключевым противником, а КНР - нарастающей угрозой.
Инаугурация Байдена пройдет в среду.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции, приуроченной к 20-летию создания МКС, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 19 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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