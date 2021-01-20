https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593839151.html

Власти Башкирии назвали цель введения "ковидного паспорта"

Власти Башкирии назвали цель введения "ковидного паспорта"

Задача властей Башкирии - популяризовать вакцину от коронавируса, а "ковидный паспорт", который намерены ввести в регионе, будет мотивировать жителей... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T14:15

2021-01-20T14:15

2021-01-20T14:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика башкортостан

татьяна москалькова

здоровье - общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

дмитрий песков

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УФА, 20 янв – РИА Новости. Задача властей Башкирии - популяризовать вакцину от коронавируса, а "ковидный паспорт", который намерены ввести в регионе, будет мотивировать жителей прививаться от инфекции, заявила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Диана Ихсанова.Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе "ковидных паспортов", которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, обладатели антиковиных паспортов смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнесс-центры, а также билетов в театр. Идея введения таких паспортов вызвала общественный резонанс.Она отметила, что получить такой документ смогут жители Башкирии, сделавшие прививку от COVID-19 или переболевшие коронавирусом и имеющие высокий уровень антител, при этом пользоваться его явными преимуществами или нет – решение исключительно индивидуальное.Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею ввести специальные паспорта для обладателей антител к COVID. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются.Омбудсмен Татьяна Москалькова признала, что "ковидные паспорта" на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/immunitet-1593818263.html

республика башкортостан

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика башкортостан, татьяна москалькова, здоровье - общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, дмитрий песков, общество