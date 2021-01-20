Власти Башкирии назвали цель введения "ковидного паспорта"
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи "Домашний доктор" в Тамбове
УФА, 20 янв – РИА Новости. Задача властей Башкирии - популяризовать вакцину от коронавируса, а "ковидный паспорт", который намерены ввести в регионе, будет мотивировать жителей прививаться от инфекции, заявила РИА Новости пресс-секретарь главы республики Диана Ихсанова.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил о введении в регионе "ковидных паспортов", которые будут получать жители с антителами. Отмечалось, что на держателей таких удостоверений не будут распространяться многие ограничения режима повышенной готовности. Кроме того, обладатели антиковиных паспортов смогут получать скидку на отдых в башкирских санаториях, при покупке абонементов в бассейны и фитнесс-центры, а также билетов в театр. Идея введения таких паспортов вызвала общественный резонанс.
"Главная задача республиканской власти в этот период – популяризация вакцинации, без проведения которой не будет создан коллективный иммунитет, а вместе с ним - надежный барьер на пути вируса. В этой связи проект "Антиковидный паспорт" призван мотивировать население к тому, чтобы привиться от коронавируса", - прокомментировала Ихсанова.
Она отметила, что получить такой документ смогут жители Башкирии, сделавшие прививку от COVID-19 или переболевшие коронавирусом и имеющие высокий уровень антител, при этом пользоваться его явными преимуществами или нет – решение исключительно индивидуальное.
Антиковидный паспорт Башкирии
Антиковидный паспорт Башкирии
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала антиутопией идею ввести специальные паспорта для обладателей антител к COVID. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальной позиции по введению паспортов вакцинированных от коронавируса в Кремле пока нет, но разные варианты прорабатываются.
Омбудсмен Татьяна Москалькова признала, что "ковидные паспорта" на данном этапе являются своевременным и необходимым условием в борьбе с пандемией. При этом она подчеркнула, что аппарат уполномоченного по правам человека в РФ будет оперативно реагировать на возможные ущемления прав граждан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.