https://ria.ru/20210120/kholesterin-1593764298.html
Полоски на ногтях назвали признаком серьезных проблем со здоровьем
Полоски на ногтях назвали признаком серьезных проблем со здоровьем
Высокий уровень холестерина зачастую не вызывает появления каких-либо симптомов, однако в редких случаях данное состояние можно выявить по состоянию ногтей. Об... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T01:28
2021-01-20T01:28
2021-01-20T01:28
наука
холестерин
весь мир
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Высокий уровень холестерина зачастую не вызывает появления каких-либо симптомов, однако в редких случаях данное состояние можно выявить по состоянию ногтей. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Американской академии дерматологической ассоциации.Возникновение на ногтях темных полосок, напоминающих занозы, может свидетельствовать о наличие серьезных проблем со здоровьем. Так называемые осколочные кровоизлияния сигнализируют о высоком уровне холестерина, что, в свою очередь, указывает на предрасположенность человека к сердечно-сосудистым патологиям, отмечается в статье.Холестерин – это основной стероид в организме. Он участвует в производстве гормонов, в пищеварении, в строительстве клеточных мембран. Основная часть холестерина вырабатывается в организме (в печени, тонком кишечнике, надпочечниках), и только четверть поступает с едой.Высокий уровень холестерина приводит к закупорке кровеносных сосудов и появлении бляшек. В результате у человека могут образовываться тромбы, которые приводят к тяжелейшим последствиям и даже к смерти.Для нормализации холестерина в крови можно использовать различные настои: цветков липы, корней одуванчика, семян льна. Рекомендуют также сырые овощи и фрукты, чеснок, корицу и куркуму.Главное – ограничить животные жиры, сладости, выпечку.К факторам, снижающим уровень холестерина, также относятся спорт и вообще регулярная физическая активность, отказ от курения и употребления алкоголя.
https://ria.ru/20201120/steviya-1585572169.html
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холестерин, весь мир
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Высокий уровень холестерина
зачастую не вызывает появления каких-либо симптомов, однако в редких случаях данное состояние можно выявить по состоянию ногтей. Об этом пишет Express
со ссылкой на данные Американской
академии дерматологической ассоциации.
Возникновение на ногтях темных полосок, напоминающих занозы, может свидетельствовать о наличие серьезных проблем со здоровьем. Так называемые осколочные кровоизлияния сигнализируют о высоком уровне холестерина, что, в свою очередь, указывает на предрасположенность человека к сердечно-сосудистым патологиям, отмечается в статье.
Холестерин – это основной стероид в организме. Он участвует в производстве гормонов, в пищеварении, в строительстве клеточных мембран. Основная часть холестерина вырабатывается в организме (в печени, тонком кишечнике, надпочечниках), и только четверть поступает с едой.
Высокий уровень холестерина приводит к закупорке кровеносных сосудов и появлении бляшек. В результате у человека могут образовываться тромбы, которые приводят к тяжелейшим последствиям и даже к смерти.
Для нормализации холестерина в крови можно использовать различные настои: цветков липы, корней одуванчика, семян льна. Рекомендуют также сырые овощи и фрукты, чеснок, корицу и куркуму.
Главное – ограничить животные жиры, сладости, выпечку.
К факторам, снижающим уровень холестерина, также относятся спорт и вообще регулярная физическая активность, отказ от курения и употребления алкоголя.