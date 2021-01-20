https://ria.ru/20210120/kholesterin-1593764298.html

Полоски на ногтях назвали признаком серьезных проблем со здоровьем

Полоски на ногтях назвали признаком серьезных проблем со здоровьем

Высокий уровень холестерина зачастую не вызывает появления каких-либо симптомов, однако в редких случаях данное состояние можно выявить по состоянию ногтей. Об... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T01:28

2021-01-20T01:28

2021-01-20T01:28

наука

холестерин

весь мир

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Высокий уровень холестерина зачастую не вызывает появления каких-либо симптомов, однако в редких случаях данное состояние можно выявить по состоянию ногтей. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Американской академии дерматологической ассоциации.Возникновение на ногтях темных полосок, напоминающих занозы, может свидетельствовать о наличие серьезных проблем со здоровьем. Так называемые осколочные кровоизлияния сигнализируют о высоком уровне холестерина, что, в свою очередь, указывает на предрасположенность человека к сердечно-сосудистым патологиям, отмечается в статье.Холестерин – это основной стероид в организме. Он участвует в производстве гормонов, в пищеварении, в строительстве клеточных мембран. Основная часть холестерина вырабатывается в организме (в печени, тонком кишечнике, надпочечниках), и только четверть поступает с едой.Высокий уровень холестерина приводит к закупорке кровеносных сосудов и появлении бляшек. В результате у человека могут образовываться тромбы, которые приводят к тяжелейшим последствиям и даже к смерти.Для нормализации холестерина в крови можно использовать различные настои: цветков липы, корней одуванчика, семян льна. Рекомендуют также сырые овощи и фрукты, чеснок, корицу и куркуму.Главное – ограничить животные жиры, сладости, выпечку.К факторам, снижающим уровень холестерина, также относятся спорт и вообще регулярная физическая активность, отказ от курения и употребления алкоголя.

https://ria.ru/20201120/steviya-1585572169.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/kholesterin-1583495782.html

весь мир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

холестерин, весь мир