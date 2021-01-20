https://ria.ru/20210120/karabakh-1593772211.html

Российские миротворцы сопроводили новую колонну с беженцами в Карабахе

Российские миротворцы сопроводили новую колонну с беженцами в Карабахе

Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись уже более 50,1... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T07:08

2021-01-20T07:08

2021-01-20T07:08

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись уже более 50,1 тысячи беженцев, сообщает Минобороны РФ."Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 50 116 человек", - говорится в сообщении. За сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставили 114 беженцев.Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 27 наблюдательных постах.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210119/bezhentsy-1593613107.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире