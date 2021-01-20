Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210120/karabakh-1593772211.html
Российские миротворцы сопроводили новую колонну с беженцами в Карабахе
Российские миротворцы сопроводили новую колонну с беженцами в Карабахе
Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись уже более 50,1... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T07:08
2021-01-20T07:08
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589794978_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_4a92ce1b1bc1c8fa55fad272b6d07d21.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись уже более 50,1 тысячи беженцев, сообщает Минобороны РФ."Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 50 116 человек", - говорится в сообщении. За сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставили 114 беженцев.Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 27 наблюдательных постах.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210119/bezhentsy-1593613107.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589794978_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_5a6650f26beec2cb642ec982a7b95e52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Российские миротворцы сопроводили новую колонну с беженцами в Карабахе

07:08 20.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковГород Степанакерт
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении, всего в свои дома вернулись уже более 50,1 тысячи беженцев, сообщает Минобороны РФ.
"Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 50 116 человек", - говорится в сообщении. За сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставили 114 беженцев.
Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня ведется на 27 наблюдательных постах.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
Село Хин Шен в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 07:04Ситуация в Нагорном Карабахе
Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06США приостановят депортацию на 100 дней
07:05Космонавт: Россия не в первый раз берет у американцев еду на МКС
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов рассказал, от чего зависит перспектива встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
03:29Мадуро заявил, что Венесуэла победила Трампа
Лента новостейМолния