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В Израиле представили план возрождения туризма
В Израиле представили план возрождения туризма
Министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн представила план возобновления работы отрасли, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:22
2021-01-20T14:22
2021-01-20T14:22
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн представила план возобновления работы отрасли, сообщает пресс-служба ведомства.По словам главы министерства, возобновления авиасообщения для зарубежных гостей должно быть основано на решениях о создании системы капсульного туризма (разделение путешественников на группы) и необходимости предоставления "зеленого паспорта", сертификата о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус перед посадкой в самолет.Для таких туристов будут работать и отели (пока лишь для израильтян). Правда, при условии проживания без общих столовых.Также министр предложила мгновенное открытие ресторанов и кафе с загрузкой на 50 процентов внутри помещения или полной — на открытом воздухе. Предполагается, что на входе будет необходимо предъявление "зеленого паспорта", сертификата о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус.Вероятно, понадобится все это и чтобы посетить достопримечательности. В национальные парки гостей планируют допускать в соответствии с правилами проведения собраний на открытом воздухе."На сегодняшний день в Израиле уже 25 процентов населения получили вакцину. Результаты исследований позволяют наконец-то начинать строить планы по возвращению международного туризма", — прокомментировал Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, израиль
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн представила план возобновления работы отрасли, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам главы министерства, возобновления авиасообщения для зарубежных гостей должно быть основано на решениях о создании системы капсульного туризма (разделение путешественников на группы) и необходимости предоставления "зеленого паспорта", сертификата о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус перед посадкой в самолет.
Для таких туристов будут работать и отели (пока лишь для израильтян). Правда, при условии проживания без общих столовых.
Также министр предложила мгновенное открытие ресторанов и кафе с загрузкой на 50 процентов внутри помещения или полной — на открытом воздухе. Предполагается, что на входе будет необходимо предъявление "зеленого паспорта", сертификата о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус.
Вероятно, понадобится все это и чтобы посетить достопримечательности. В национальные парки гостей планируют допускать в соответствии с правилами проведения собраний на открытом воздухе.
"На сегодняшний день в Израиле уже 25 процентов населения получили вакцину. Результаты исследований позволяют наконец-то начинать строить планы по возвращению международного туризма", — прокомментировал Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.