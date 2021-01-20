https://ria.ru/20210120/izrail-1593811195.html

В Израиле представили план возрождения туризма

В Израиле представили план возрождения туризма

Министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн представила план возобновления работы отрасли, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T14:22

2021-01-20T14:22

2021-01-20T14:22

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн представила план возобновления работы отрасли, сообщает пресс-служба ведомства.По словам главы министерства, возобновления авиасообщения для зарубежных гостей должно быть основано на решениях о создании системы капсульного туризма (разделение путешественников на группы) и необходимости предоставления "зеленого паспорта", сертификата о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус перед посадкой в самолет.Для таких туристов будут работать и отели (пока лишь для израильтян). Правда, при условии проживания без общих столовых.Также министр предложила мгновенное открытие ресторанов и кафе с загрузкой на 50 процентов внутри помещения или полной — на открытом воздухе. Предполагается, что на входе будет необходимо предъявление "зеленого паспорта", сертификата о выздоровлении или отрицательного теста на коронавирус.Вероятно, понадобится все это и чтобы посетить достопримечательности. В национальные парки гостей планируют допускать в соответствии с правилами проведения собраний на открытом воздухе."На сегодняшний день в Израиле уже 25 процентов населения получили вакцину. Результаты исследований позволяют наконец-то начинать строить планы по возвращению международного туризма", — прокомментировал Владимир Шкляр, директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ.

https://ria.ru/20210119/zaozere-1592993800.html

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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, израиль