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В Центре Гамалеи оценили уровень иммунного ответа у переболевших COVID-19
В Центре Гамалеи оценили уровень иммунного ответа у переболевших COVID-19
Чем моложе переболевший COVID-19 человек, тем дольше у него сохраняются антитела к инфекции, сообщил замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:16
2021-01-20T16:16
2021-01-20T16:17
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Чем моложе переболевший COVID-19 человек, тем дольше у него сохраняются антитела к инфекции, сообщил замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ, руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", член-корреспондент РАН Денис Логунов."По-разному антитела живут у переболевших. Есть сопутствующие заболевания у людей, есть возрастные различия. В основном, чем моложе человек, тем больше и дольше у него сохраняется иммунитет", - сказал Логунов на онлайн-конференции, проведённой в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он пояснил, что у пожилых уровень иммунного ответа ниже. "Уровень иммунного ответа у переболевших с возрастом снижается", - сказал Логунов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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