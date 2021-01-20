https://ria.ru/20210120/immunitet-1593860953.html

В Центре Гамалеи оценили уровень иммунного ответа у переболевших COVID-19

В Центре Гамалеи оценили уровень иммунного ответа у переболевших COVID-19

Чем моложе переболевший COVID-19 человек, тем дольше у него сохраняются антитела к инфекции, сообщил замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:16

2021-01-20T16:16

2021-01-20T16:17

распространение коронавируса

денис логунов

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здоровье - общество

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общество

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Чем моложе переболевший COVID-19 человек, тем дольше у него сохраняются антитела к инфекции, сообщил замдиректора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ, руководитель группы по созданию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", член-корреспондент РАН Денис Логунов."По-разному антитела живут у переболевших. Есть сопутствующие заболевания у людей, есть возрастные различия. В основном, чем моложе человек, тем больше и дольше у него сохраняется иммунитет", - сказал Логунов на онлайн-конференции, проведённой в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он пояснил, что у пожилых уровень иммунного ответа ниже. "Уровень иммунного ответа у переболевших с возрастом снижается", - сказал Логунов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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