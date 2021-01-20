https://ria.ru/20210120/glyukoza-1593844440.html

Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови

Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови

Манго способно стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить общее состояние у людей с диабетом второго типа. Об этом сообщает Express со ссылкой на... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T14:47

2021-01-20T14:47

2021-01-20T15:49

здоровье

сша

общество

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Манго способно стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить общее состояние у людей с диабетом второго типа. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых.Специалисты выяснили, что содержащиеся в плодах полифенолы обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами."Манго также содержит ряд хорошо известных биоактивных соединений, в том числе каротиноиды, токоферолы, аскорбиновую кислоту, пищевые волокна и фенольные соединения мангиферин, галловую кислоту и кверцетин", — говорится в работе.Ученые отобрали добровольцев, страдающих диабетом второго типа, и добавили в их рацион сублимированную мякоть манго. Спустя несколько месяцев у испытуемых снизился уровень глюкозы после приема пищи. Кроме того, у большинства участников уменьшилось количество жира в организме.Тем не менее специалисты предупредили, что манго содержит много сахара, поэтому пациентам из групп риска следует употреблять его небольшими порциями.

https://ria.ru/20210115/immunitet-1593122709.html

https://ria.ru/20210113/diabet-1592884860.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, сша, общество