https://ria.ru/20210120/glyukoza-1593844440.html
Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови
Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови
Манго способно стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить общее состояние у людей с диабетом второго типа. Об этом сообщает Express со ссылкой на... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:47
2021-01-20T14:47
2021-01-20T15:49
здоровье
сша
общество
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Манго способно стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить общее состояние у людей с диабетом второго типа. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых.Специалисты выяснили, что содержащиеся в плодах полифенолы обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами."Манго также содержит ряд хорошо известных биоактивных соединений, в том числе каротиноиды, токоферолы, аскорбиновую кислоту, пищевые волокна и фенольные соединения мангиферин, галловую кислоту и кверцетин", — говорится в работе.Ученые отобрали добровольцев, страдающих диабетом второго типа, и добавили в их рацион сублимированную мякоть манго. Спустя несколько месяцев у испытуемых снизился уровень глюкозы после приема пищи. Кроме того, у большинства участников уменьшилось количество жира в организме.Тем не менее специалисты предупредили, что манго содержит много сахара, поэтому пациентам из групп риска следует употреблять его небольшими порциями.
https://ria.ru/20210115/immunitet-1593122709.html
https://ria.ru/20210113/diabet-1592884860.html
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здоровье, сша, общество
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Манго способно стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить общее состояние у людей с диабетом второго типа. Об этом сообщает Express
со ссылкой на исследование американских ученых.
Специалисты выяснили, что содержащиеся в плодах полифенолы обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
"Манго также содержит ряд хорошо известных биоактивных соединений, в том числе каротиноиды, токоферолы, аскорбиновую кислоту, пищевые волокна и фенольные соединения мангиферин, галловую кислоту и кверцетин", — говорится в работе.
Ученые отобрали добровольцев, страдающих диабетом второго типа, и добавили в их рацион сублимированную мякоть манго. Спустя несколько месяцев у испытуемых снизился уровень глюкозы после приема пищи. Кроме того, у большинства участников уменьшилось количество жира в организме.
Тем не менее специалисты предупредили, что манго содержит много сахара, поэтому пациентам из групп риска следует употреблять его небольшими порциями.