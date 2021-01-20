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Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови
Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови
Манго способно стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить общее состояние у людей с диабетом второго типа. Об этом сообщает Express со ссылкой на... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:47
2021-01-20T15:49
здоровье
сша
общество
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Манго способно стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить общее состояние у людей с диабетом второго типа. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых.Специалисты выяснили, что содержащиеся в плодах полифенолы обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами."Манго также содержит ряд хорошо известных биоактивных соединений, в том числе каротиноиды, токоферолы, аскорбиновую кислоту, пищевые волокна и фенольные соединения мангиферин, галловую кислоту и кверцетин", — говорится в работе.Ученые отобрали добровольцев, страдающих диабетом второго типа, и добавили в их рацион сублимированную мякоть манго. Спустя несколько месяцев у испытуемых снизился уровень глюкозы после приема пищи. Кроме того, у большинства участников уменьшилось количество жира в организме.Тем не менее специалисты предупредили, что манго содержит много сахара, поэтому пациентам из групп риска следует употреблять его небольшими порциями.
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здоровье, сша, общество

Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови

14:47 20.01.2021 (обновлено: 15:49 20.01.2021)
 
© Depositphotos / Andrey PopovПроверка уровня сахара в крови глюкометром
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Depositphotos / Andrey Popov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Манго способно стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить общее состояние у людей с диабетом второго типа. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых.
Специалисты выяснили, что содержащиеся в плодах полифенолы обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
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"Манго также содержит ряд хорошо известных биоактивных соединений, в том числе каротиноиды, токоферолы, аскорбиновую кислоту, пищевые волокна и фенольные соединения мангиферин, галловую кислоту и кверцетин", — говорится в работе.
Ученые отобрали добровольцев, страдающих диабетом второго типа, и добавили в их рацион сублимированную мякоть манго. Спустя несколько месяцев у испытуемых снизился уровень глюкозы после приема пищи. Кроме того, у большинства участников уменьшилось количество жира в организме.
Тем не менее специалисты предупредили, что манго содержит много сахара, поэтому пациентам из групп риска следует употреблять его небольшими порциями.
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