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Названы четыре напитка, снижающих артериальное давление
Названы четыре напитка, снижающих артериальное давление
Медики назвали четыре напитка, помогающих снизить артериальное давление, пишет Express. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:19
2021-01-20T16:30
кровяное давление
здоровье
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Медики назвали четыре напитка, помогающих снизить артериальное давление, пишет Express.Быстрее всего с этой задачей справится свекольный сок: он нормализует давление уже спустя несколько часов после употребления. Наилучший эффект оказывает сок сырой свеклы, однако употребление этих овощей в вареном виде тоже должно улучшить самочувствие.Специалисты отмечают, что томатный сок также снижает высокое артериальное давление и уровень холестерина. Согласно исследованиям, если регулярно употреблять этот напиток в течение долгого времени, уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний.Медики также отметили пользу настоя чайного гриба, богатого пробиотиками, и красного чая из гибискуса, снижающих систолическое и диастолическое артериальное давление в среднем на 7,58 и 3,53 миллиметра ртутного столба соответственно.
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кровяное давление, здоровье

Названы четыре напитка, снижающих артериальное давление

15:19 20.01.2021 (обновлено: 16:30 20.01.2021)
 
© Fotolia / Andrei TsalkoИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Fotolia / Andrei Tsalko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Медики назвали четыре напитка, помогающих снизить артериальное давление, пишет Express.
Быстрее всего с этой задачей справится свекольный сок: он нормализует давление уже спустя несколько часов после употребления. Наилучший эффект оказывает сок сырой свеклы, однако употребление этих овощей в вареном виде тоже должно улучшить самочувствие.
Специалисты отмечают, что томатный сок также снижает высокое артериальное давление и уровень холестерина. Согласно исследованиям, если регулярно употреблять этот напиток в течение долгого времени, уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Медики также отметили пользу настоя чайного гриба, богатого пробиотиками, и красного чая из гибискуса, снижающих систолическое и диастолическое артериальное давление в среднем на 7,58 и 3,53 миллиметра ртутного столба соответственно.
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