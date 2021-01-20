https://ria.ru/20210120/davlenie-1593850668.html

Названы четыре напитка, снижающих артериальное давление

Названы четыре напитка, снижающих артериальное давление

Медики назвали четыре напитка, помогающих снизить артериальное давление, пишет Express. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:19

2021-01-20T15:19

2021-01-20T16:30

кровяное давление

здоровье

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Медики назвали четыре напитка, помогающих снизить артериальное давление, пишет Express.Быстрее всего с этой задачей справится свекольный сок: он нормализует давление уже спустя несколько часов после употребления. Наилучший эффект оказывает сок сырой свеклы, однако употребление этих овощей в вареном виде тоже должно улучшить самочувствие.Специалисты отмечают, что томатный сок также снижает высокое артериальное давление и уровень холестерина. Согласно исследованиям, если регулярно употреблять этот напиток в течение долгого времени, уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний.Медики также отметили пользу настоя чайного гриба, богатого пробиотиками, и красного чая из гибискуса, снижающих систолическое и диастолическое артериальное давление в среднем на 7,58 и 3,53 миллиметра ртутного столба соответственно.

https://ria.ru/20210120/bol-1593822174.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кровяное давление, здоровье