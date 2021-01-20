https://ria.ru/20210120/butina-1593784476.html

Бутина оценила помилование Трампом политконсультанта Эриксона

Бутина оценила помилование Трампом политконсультанта Эриксона

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила РИА Новости, что рада помилованию в США политконсультанта Пола... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T09:54

2021-01-20T09:54

2021-01-20T09:54

богдана осипова

мария бутина

дональд трамп

константин ярошенко

виктор бут

сша

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила РИА Новости, что рада помилованию в США политконсультанта Пола Эриксона, но считает несправедливым дискриминацию российских граждан, которые заслуживали помилования.Ранее президент США Дональд Трамп помиловал Эриксона, связанного с делом Бутиной. Сама россиянка накануне обращалась к Трампу с просьбой помиловать соотечественницу Богдану Осипову."Я очень рада за Пола, с одной стороны. Это человек, с которым меня связывает совместное прошлое, которое, к счастью, осталась в прошлом. Но я хочу сказать, что он провел заслуженно - у него действительно было дело по мошенничеству - всего полгода в тюрьме. При этом Трамп имел полную возможность помиловать нашего Виктора Бута, нашего Константина Ярошенко, который уже около десяти лет находится в страшных условиях в американских тюрьмах. Он мог помиловать - и я об этом просила - Богдану Осипову и вернуть ее к трем детям, Олега Никитина", - сказала Бутина.Так, по ее словам, россияне заслуживали помилования намного больше "с точки зрения их страданий и полного отсутствия вины". Однако член ОП РФ подчеркнула, что в данном случае от Трампа исходит очередная попытка вести себя таким образом только со своими гражданами, у которых есть американский паспорт, и наглядно видно предвзятое отношение к россиянам, считает Бутина."Я рада за то, что люди, близкие к политикам и к нему лично, оказалось помилованы, но я считаю несправедливым, что наши граждане подвергаются дискриминации", - заключила член Общественной палаты РФ.

https://ria.ru/20210120/tramp-1593779630.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

богдана осипова, мария бутина, дональд трамп, константин ярошенко, виктор бут, сша