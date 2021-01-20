Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210120/armeniya-1593875361.html
Власти Армении готовы подписать меморандум о внеочередных выборах
Власти Армении готовы подписать меморандум о внеочередных выборах
Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил в среду, что власти страны готовы подписать с парламентской оппозицией меморандум о проведении внеочередных выборов. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T17:27
2021-01-20T17:27
никол пашинян
гарегин ii
ильхам алиев
процветающая армения
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153167/32/1531673266_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_fdccd8e603133809f27dbf3d94fc381f.jpg
ЕРЕВАН, 20 янв – РИА Новости. Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил в среду, что власти страны готовы подписать с парламентской оппозицией меморандум о проведении внеочередных выборов.После подписания армянским премьером Николом Пашиняном соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего главу правительства страны Вазгена Манукяна. Пашинян 25 декабря пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Ранее два главных иерарха Армянской церкви, католикос всех армян Гарегин II и католикос Великого дома Киликийского Арам I, призвали премьера уйти в отставку."Мы можем перейти к практическим шагам и на предварительном этапе обсудить подписание меморандума о внеочередных выборах", - сказал Авинян в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая депутату от оппозиционной фракции "Светлая Армения" Армену Егиазаряну, который заявил, что его партия готова к внеочередным выборам.Авинян призвал другую оппозиционную парламентскую партию "Процветающая Армения" также присоединиться к меморандуму, чтобы "политический вопрос получил решение".При этом премьер Никол Пашинян выразил удивление тем, что "парламентская оппозиция отклонила его предложение о проведении выборов в 2021 году". "Следовательно, для правящей силы не совсем логично, чтобы она сама для себя провела внеочередные парламентские выборы", - сказал премьер. При этом он добавил, что этот вопрос не закрыт, остается в повестке и обсуждения продолжатся.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Баку также были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590387671.html
https://ria.ru/20210111/karabakh-1592613345.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153167/32/1531673266_99:0:820:541_1920x0_80_0_0_ef87ca028bad5a978b096bdb5a6e0d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, гарегин ii, ильхам алиев, процветающая армения, азербайджан, армения, в мире

Власти Армении готовы подписать меморандум о внеочередных выборах

17:27 20.01.2021
 
© Sputnik / Asatur YesayantsТигран Авинян
Тигран Авинян - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Sputnik / Asatur Yesayants
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 янв – РИА Новости. Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил в среду, что власти страны готовы подписать с парламентской оппозицией меморандум о проведении внеочередных выборов.
После подписания армянским премьером Николом Пашиняном соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего главу правительства страны Вазгена Манукяна. Пашинян 25 декабря пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Ранее два главных иерарха Армянской церкви, католикос всех армян Гарегин II и католикос Великого дома Киликийского Арам I, призвали премьера уйти в отставку.
Вазген Манукян на митинге оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 13:58
Кандидат в премьеры Армении призвал армию "присоединиться к народу"
"Мы можем перейти к практическим шагам и на предварительном этапе обсудить подписание меморандума о внеочередных выборах", - сказал Авинян в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая депутату от оппозиционной фракции "Светлая Армения" Армену Егиазаряну, который заявил, что его партия готова к внеочередным выборам.
Авинян призвал другую оппозиционную парламентскую партию "Процветающая Армения" также присоединиться к меморандуму, чтобы "политический вопрос получил решение".
При этом премьер Никол Пашинян выразил удивление тем, что "парламентская оппозиция отклонила его предложение о проведении выборов в 2021 году". "Следовательно, для правящей силы не совсем логично, чтобы она сама для себя провела внеочередные парламентские выборы", - сказал премьер. При этом он добавил, что этот вопрос не закрыт, остается в повестке и обсуждения продолжатся.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Баку также были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 17:55Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Карабаха
 
Никол ПашинянГарегин IIИльхам АлиевПроцветающая АрменияАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
03:29Мадуро заявил, что Венесуэла победила Трампа
03:28Белый дом оценил возможность разговора Путина и Байдена
03:20СМИ: в Москве сиделка убила 82-летнюю пенсионерку
03:18Кинолог рассказал, как сэкономить на содержании собаки
03:16Число приехавших в Россию иностранцев резко сократилось
03:13Эксперт назвал преимущество "Спутника V" перед другими вакцинами
03:09Мадуро изучает возможность установления новых отношений с США
Лента новостейМолния