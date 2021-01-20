Власти Армении готовы подписать меморандум о внеочередных выборах
© Sputnik / Asatur YesayantsТигран Авинян
© Sputnik / Asatur Yesayants
ЕРЕВАН, 20 янв – РИА Новости. Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил в среду, что власти страны готовы подписать с парламентской оппозицией меморандум о проведении внеочередных выборов.
После подписания армянским премьером Николом Пашиняном соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего главу правительства страны Вазгена Манукяна. Пашинян 25 декабря пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Ранее два главных иерарха Армянской церкви, католикос всех армян Гарегин II и католикос Великого дома Киликийского Арам I, призвали премьера уйти в отставку.
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"Мы можем перейти к практическим шагам и на предварительном этапе обсудить подписание меморандума о внеочередных выборах", - сказал Авинян в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая депутату от оппозиционной фракции "Светлая Армения" Армену Егиазаряну, который заявил, что его партия готова к внеочередным выборам.
Авинян призвал другую оппозиционную парламентскую партию "Процветающая Армения" также присоединиться к меморандуму, чтобы "политический вопрос получил решение".
При этом премьер Никол Пашинян выразил удивление тем, что "парламентская оппозиция отклонила его предложение о проведении выборов в 2021 году". "Следовательно, для правящей силы не совсем логично, чтобы она сама для себя провела внеочередные парламентские выборы", - сказал премьер. При этом он добавил, что этот вопрос не закрыт, остается в повестке и обсуждения продолжатся.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Баку также были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.