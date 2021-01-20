https://ria.ru/20210120/armeniya-1593875361.html

Власти Армении готовы подписать меморандум о внеочередных выборах

Власти Армении готовы подписать меморандум о внеочередных выборах

Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил в среду, что власти страны готовы подписать с парламентской оппозицией меморандум о проведении внеочередных выборов. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:27

2021-01-20T17:27

2021-01-20T17:27

никол пашинян

гарегин ii

ильхам алиев

процветающая армения

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 20 янв – РИА Новости. Вице-премьер Армении Тигран Авинян заявил в среду, что власти страны готовы подписать с парламентской оппозицией меморандум о проведении внеочередных выборов.После подписания армянским премьером Николом Пашиняном соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего главу правительства страны Вазгена Манукяна. Пашинян 25 декабря пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Ранее два главных иерарха Армянской церкви, католикос всех армян Гарегин II и католикос Великого дома Киликийского Арам I, призвали премьера уйти в отставку."Мы можем перейти к практическим шагам и на предварительном этапе обсудить подписание меморандума о внеочередных выборах", - сказал Авинян в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая депутату от оппозиционной фракции "Светлая Армения" Армену Егиазаряну, который заявил, что его партия готова к внеочередным выборам.Авинян призвал другую оппозиционную парламентскую партию "Процветающая Армения" также присоединиться к меморандуму, чтобы "политический вопрос получил решение".При этом премьер Никол Пашинян выразил удивление тем, что "парламентская оппозиция отклонила его предложение о проведении выборов в 2021 году". "Следовательно, для правящей силы не совсем логично, чтобы она сама для себя провела внеочередные парламентские выборы", - сказал премьер. При этом он добавил, что этот вопрос не закрыт, остается в повестке и обсуждения продолжатся.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Баку также были переданы Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201222/oppozitsiya-1590387671.html

https://ria.ru/20210111/karabakh-1592613345.html

азербайджан

армения

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никол пашинян, гарегин ii, ильхам алиев, процветающая армения, азербайджан, армения, в мире