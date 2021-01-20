https://ria.ru/20210120/anime-1593865249.html

Суд в Петербурге запретил аниме "Тетрадь смерти" и "Инуяшики"

Суд в Петербурге запретил аниме "Тетрадь смерти" и "Инуяшики"

Колпинский районный суд Петербурга запретил аниме "Инуяшики" и "Тетрадь смерти", которые сейчас находятся в свободном доступе в интернете и не имеют возрастных... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-20T16:34

2021-01-20T16:34

2021-01-21T00:00

аниме

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культура

новости культуры

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Колпинский районный суд Петербурга запретил аниме "Инуяшики" и "Тетрадь смерти", которые сейчас находятся в свободном доступе в интернете и не имеют возрастных ограничений к просмотру, следует из онлайн-трансляции, организованной на сайте инстанции.По данным прокуратуры, в сериалах есть эпизоды с физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, а также сценами, демонстрирующими гибель людей в натуралистическом виде.Как уточнили РИА Новости в суде, запрет на распространение "Тетради смерти" касается только конкретного сайта, который был указан в иске.В зале суда установили компьютер, на котором участники заседания просмотрели некоторые части сериалов. Согласно выводам экспертиз, "Инуяшики" и "Тетрадь смерти" несут деструктивный заряд, который наносит вред психике ребенка.Колпинский районный суд также признал аниме "Токийский гуль", доступное к просмотру на одном из сайтов, запрещенной информацией на территории России."Агрессия направлена внутрь и вовне: в сериале показано, что никаких последствий не будет — допустимость убийства. Размываются понятия добра и зла, формируется безнаказанность, нивелируется инстинкт самосохранения", — сообщил суду специалист Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки Василий Белов.Представитель прокуратуры пояснил, что техническая площадка сайтов с аниме находится в США, что затрудняет определение правообладателя. Прокатное удостоверение аниме "Тетрадь смерти" выдано 29 мая 2009 года (до приказов Минкомсвязи, которые устанавливают регламент на предмет возрастного ценза) и действовало до апреля 2011 года, следует из реестра удостоверений.

https://ria.ru/20200226/1565235707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аниме, происшествия, новости культуры, санкт-петербург