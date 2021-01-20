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Суд в Петербурге запретил аниме "Тетрадь смерти" и "Инуяшики"
Суд в Петербурге запретил аниме "Тетрадь смерти" и "Инуяшики"
Колпинский районный суд Петербурга запретил аниме "Инуяшики" и "Тетрадь смерти", которые сейчас находятся в свободном доступе в интернете и не имеют возрастных... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-20T16:34
2021-01-20T16:34
2021-01-21T00:00
аниме
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культура
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Колпинский районный суд Петербурга запретил аниме "Инуяшики" и "Тетрадь смерти", которые сейчас находятся в свободном доступе в интернете и не имеют возрастных ограничений к просмотру, следует из онлайн-трансляции, организованной на сайте инстанции.По данным прокуратуры, в сериалах есть эпизоды с физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, а также сценами, демонстрирующими гибель людей в натуралистическом виде.Как уточнили РИА Новости в суде, запрет на распространение "Тетради смерти" касается только конкретного сайта, который был указан в иске.В зале суда установили компьютер, на котором участники заседания просмотрели некоторые части сериалов. Согласно выводам экспертиз, "Инуяшики" и "Тетрадь смерти" несут деструктивный заряд, который наносит вред психике ребенка.Колпинский районный суд также признал аниме "Токийский гуль", доступное к просмотру на одном из сайтов, запрещенной информацией на территории России."Агрессия направлена внутрь и вовне: в сериале показано, что никаких последствий не будет — допустимость убийства. Размываются понятия добра и зла, формируется безнаказанность, нивелируется инстинкт самосохранения", — сообщил суду специалист Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки Василий Белов.Представитель прокуратуры пояснил, что техническая площадка сайтов с аниме находится в США, что затрудняет определение правообладателя. Прокатное удостоверение аниме "Тетрадь смерти" выдано 29 мая 2009 года (до приказов Минкомсвязи, которые устанавливают регламент на предмет возрастного ценза) и действовало до апреля 2011 года, следует из реестра удостоверений.
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аниме, происшествия, новости культуры, санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости.
Колпинский районный суд Петербурга
запретил аниме "Инуяшики" и "Тетрадь смерти", которые сейчас находятся в свободном доступе в интернете и не имеют возрастных ограничений к просмотру, следует из онлайн-трансляции, организованной на сайте
инстанции.
По данным прокуратуры, в сериалах есть эпизоды с физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, а также сценами, демонстрирующими гибель людей в натуралистическом виде.
"Признать информацию запрещенной к распространению в Сети интернет по следующим электронным адресам <...>. Иск прокуратуры удовлетворить", — объявил судья Дмитрий Никулин.
Как уточнили РИА Новости в суде, запрет на распространение "Тетради смерти" касается только конкретного сайта, который был указан в иске.
В зале суда установили компьютер, на котором участники заседания просмотрели некоторые части сериалов. Согласно выводам экспертиз, "Инуяшики" и "Тетрадь смерти" несут деструктивный заряд, который наносит вред психике ребенка.
Колпинский районный суд также признал аниме "Токийский гуль", доступное к просмотру на одном из сайтов, запрещенной информацией на территории России.
"Агрессия направлена внутрь и вовне: в сериале показано, что никаких последствий не будет — допустимость убийства. Размываются понятия добра и зла, формируется безнаказанность, нивелируется инстинкт самосохранения", — сообщил суду специалист Санкт-Петербургского института независимой экспертизы и оценки Василий Белов.
Представитель прокуратуры пояснил, что техническая площадка сайтов с аниме находится в США, что затрудняет определение правообладателя. Прокатное удостоверение аниме "Тетрадь смерти" выдано 29 мая 2009 года (до приказов Минкомсвязи, которые устанавливают регламент на предмет возрастного ценза) и действовало до апреля 2011 года, следует из реестра удостоверений.