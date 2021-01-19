Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210119/vrach-1593543298.html
"Собирайся!" Иностранец оказался на Сахалине и стал "зубным феем"
"Собирайся!" Иностранец оказался на Сахалине и стал "зубным феем"
В поселке Смирных на Сахалине передвижная стоматология оказывает помощь людям из труднодоступных районов. Все это благодаря усилиям зубного врача Махмада... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T08:00
2021-01-19T12:01
таджикистан
дети
семья
медицина
сахалин
александровск-сахалинский
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593188072_0:326:960:866_1920x0_80_0_0_c7d112f40bebf1a033f39c8dae007631.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Мария Марикян. В поселке Смирных на Сахалине передвижная стоматология оказывает помощь людям из труднодоступных районов. Все это благодаря усилиям зубного врача Махмада Неъматова, перебравшегося из Таджикистана в Россию 13 лет назад. Когда Махмад приехал, его поразило, в каких условиях работали коллеги. В краткие сроки медик добился, чтобы в отделении сделали ремонт и закупили новое оборудование. "Чего тебе не хватает?"Махмад Неъматов родом из таджикского села Оббурдон. На врача-стоматолога выучился в Душанбе. Первое время работал в областных медучреждениях, а затем вернулся в Оббурдон, в районную больницу. "Там около сорока тысяч человек. Сложно представить, что в России место с таким количеством людей назовут селом — целый город! — смеется 55-летний Махмад. — Со временем стал заместителем главврача, также был председателем профсоюза. Меня все устраивало".Но в 2007-м близкий друг и коллега Махмада отправился на Сахалин. "Перед отъездом шутя спросил: "Если найду тебе работу в течение двух месяцев, приедешь?" Я согласился. Этот наш диалог, как мне показалось, был несерьезным. И вдруг — звонок. "Ну что, есть хорошее место. Стабильный заработок, новый опыт. Собирайся!" И Махмад решился. Близкие восприняли это неоднозначно. У Неъматова девять детей. "В том году у нас как раз родились дочки-двойняшки. Жена была не против Сахалина, понимала, что это пойдет на пользу всем нам. Отец же меня неделями отговаривал. Дескать, у тебя семья, машина, работа, свой дом, хозяйство. "Чего не хватает?" А я ведь другу дал слово. Успокаивал отца: съезжу на год к товарищу, чтобы не скучал, и обратно. И вот уже тринадцать лет прошло". Жена и дети остались в Таджикистане.Четыре года стоматолог провел в Александровске-Сахалинском. "Это город на севере Сахалина. Зимой снега немерено. Бывает, идешь по тротуару, который каждый день расчищают, а по бокам сугробы выше головы. Прямо как в тоннеле. По утрам порой из подъезда не выйти. Вылезал через окно соседей на первом этаже"."Эти стены давно ремонта не видели"В 2012-м Неъматов перебрался в поселок Смирных. "Получилось случайно. Ехал я как-то на поезде из Южно-Сахалинска в Александровск-Сахалинский, встретил земляка, мы с ним быстро подружились. Он все звал в поселок, говорил, очень не хватает в местной больнице хороших специалистов. В конце концов я согласился. Да и на прежнем месте меня уже ничего не держало: товарищ, благодаря которому я оказался в России, вышел на пенсию и вернулся домой".Махмад устроился в Смирныховскую ЦРБ. Его сразу назначили заведующим стоматологическим отделением. Предоставили три кабинета: два для приема, один процедурный. "В глаза бросалось, что эти стены давно ремонта не видели. Оборудование еще с советских времен". Неъматов стал обращаться в разные ведомства. К нему прислушались: отделение полностью отремонтировали, завезли новую технику. "Первым делом решили заняться протезированием зубов: раньше люди ездили для этого в областную больницу. Некоторым в одну сторону — 360 километров".Неъматов начал подбирать в коллектив молодых специалистов. "К примеру, зубной техник приехал из Омска вместе с девушкой. Женили мы их, вот уже пять лет на Сахалине. Детского стоматолога подтянул из Таджикистана. Есть парень из Хабаровска. Он еще до ремонта появился. Посмотрел на меня и спрашивает, как в таких условиях работать. Вскоре его забрали в армию. Вернулся — а у нас все новое". "Стал настоящим сахалинцем"Пациентов сейчас принимают в четырех кабинетах. У Махмада 13 сотрудников: пять врачей, зубной техник, медсестры, уборщицы. "Сыновья пошли по моим стопам. Самый старший, отучившись на зубного техника, тоже прилетел на Сахалин, вместе работаем. В данный момент он не здесь — повышает квалификацию. Средний сын пару лет назад окончил госуниверситет в Чувашии. Теперь трудится у меня. Младший только из школы, планирует стать медиком". Главным профессиональным достижением врач считает передвижную стоматологию: оснащенная медицинским оборудованием машина выезжает в труднодоступные населенные пункты. В Смирныховском районе таких пять. В каждом — до тысячи человек. Попасть в райбольницу им сложно — автобусы ходят редко. Да и дороги плохие: осенью и весной размываются, а зимой через сугробы вообще не пробраться."Когда только приехал, я очень удивился, почему в регионе с особыми погодными условиями не было подобной практики, — рассказывает Махмад. — Машину мы получили в 2019-м. Ждали три года. В месяц делаем по два выезда. Но зимой не работаем: страшные метели и бураны". Самый дальний поселок — в ста километрах. "В день успеваем принимать до 25 пациентов. Заканчиваем — и обратно в Смирных. Но собираемся организовать все так, чтобы врачи задерживались хотя бы на пару дней". Махмад подыскивает грамотного врача-ортодонта. Собеседник признается: среди местных сложно найти профи — многие уезжают на материк. Привлекать людей из других регионов тоже непросто: далеко не каждый готов все бросить и перебраться на остров. "А еще ждем новое оборудование. Обещали в прошлом году, но из-за коронавируса не получилось". Отдых для Неъматова — роскошь. Он любит рыбачить, ходить в лес по грибы и ягоды. Признается, что очень скучает по дому, хоть и старается выбираться к семье пару раз в год. Стоматолог говорит: после стольких лет на острове он считает себя настоящим сахалинцем. И к суровому климату привык. Но старость все же хочет встретить в родном доме, рядом с близкими.
https://ria.ru/20200701/1573697761.html
таджикистан
сахалин
александровск-сахалинский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593188072_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_775840b34b262b66f1345e69af885b09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таджикистан, дети, семья, медицина, сахалин, александровск-сахалинский, общество

"Собирайся!" Иностранец оказался на Сахалине и стал "зубным феем"

08:00 19.01.2021 (обновлено: 12:01 19.01.2021)
 
© Фото : из личного архива Махмада НеъматоваСтоматолог
Стоматолог - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© Фото : из личного архива Махмада Неъматова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Мария Марикян. В поселке Смирных на Сахалине передвижная стоматология оказывает помощь людям из труднодоступных районов. Все это благодаря усилиям зубного врача Махмада Неъматова, перебравшегося из Таджикистана в Россию 13 лет назад. Когда Махмад приехал, его поразило, в каких условиях работали коллеги. В краткие сроки медик добился, чтобы в отделении сделали ремонт и закупили новое оборудование.

"Чего тебе не хватает?"

Махмад Неъматов родом из таджикского села Оббурдон. На врача-стоматолога выучился в Душанбе. Первое время работал в областных медучреждениях, а затем вернулся в Оббурдон, в районную больницу. "Там около сорока тысяч человек. Сложно представить, что в России место с таким количеством людей назовут селом — целый город! — смеется 55-летний Махмад. — Со временем стал заместителем главврача, также был председателем профсоюза. Меня все устраивало".
Но в 2007-м близкий друг и коллега Махмада отправился на Сахалин. "Перед отъездом шутя спросил: "Если найду тебе работу в течение двух месяцев, приедешь?" Я согласился. Этот наш диалог, как мне показалось, был несерьезным. И вдруг — звонок. "Ну что, есть хорошее место. Стабильный заработок, новый опыт. Собирайся!"
© Фото : из личного архива Махмада НеъматоваМахмад Неъматов в Таджикистане
Махмад Неъматов в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : из личного архива Махмада Неъматова
Махмад Неъматов в Таджикистане
И Махмад решился. Близкие восприняли это неоднозначно. У Неъматова девять детей. "В том году у нас как раз родились дочки-двойняшки. Жена была не против Сахалина, понимала, что это пойдет на пользу всем нам. Отец же меня неделями отговаривал. Дескать, у тебя семья, машина, работа, свой дом, хозяйство. "Чего не хватает?" А я ведь другу дал слово. Успокаивал отца: съезжу на год к товарищу, чтобы не скучал, и обратно. И вот уже тринадцать лет прошло". Жена и дети остались в Таджикистане.
Четыре года стоматолог провел в Александровске-Сахалинском. "Это город на севере Сахалина. Зимой снега немерено. Бывает, идешь по тротуару, который каждый день расчищают, а по бокам сугробы выше головы. Прямо как в тоннеле. По утрам порой из подъезда не выйти. Вылезал через окно соседей на первом этаже".
Жизнь фельдшера в Лакском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 01.07.2020
1 июля 2020, 08:00
"Бежала со всех ног": будни фельдшера из дагестанского аула

"Эти стены давно ремонта не видели"

В 2012-м Неъматов перебрался в поселок Смирных. "Получилось случайно. Ехал я как-то на поезде из Южно-Сахалинска в Александровск-Сахалинский, встретил земляка, мы с ним быстро подружились. Он все звал в поселок, говорил, очень не хватает в местной больнице хороших специалистов. В конце концов я согласился. Да и на прежнем месте меня уже ничего не держало: товарищ, благодаря которому я оказался в России, вышел на пенсию и вернулся домой".
Махмад устроился в Смирныховскую ЦРБ. Его сразу назначили заведующим стоматологическим отделением. Предоставили три кабинета: два для приема, один процедурный. "В глаза бросалось, что эти стены давно ремонта не видели. Оборудование еще с советских времен". Неъматов стал обращаться в разные ведомства. К нему прислушались: отделение полностью отремонтировали, завезли новую технику. "Первым делом решили заняться протезированием зубов: раньше люди ездили для этого в областную больницу. Некоторым в одну сторону — 360 километров".
© Фото : из личного архива Махмада НеъматоваМахмад Неъматов в Смирныховской ЦРБ
Махмад Неъматов в Смирныховской ЦРБ - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : из личного архива Махмада Неъматова
Махмад Неъматов в Смирныховской ЦРБ
Неъматов начал подбирать в коллектив молодых специалистов. "К примеру, зубной техник приехал из Омска вместе с девушкой. Женили мы их, вот уже пять лет на Сахалине. Детского стоматолога подтянул из Таджикистана. Есть парень из Хабаровска. Он еще до ремонта появился. Посмотрел на меня и спрашивает, как в таких условиях работать. Вскоре его забрали в армию. Вернулся — а у нас все новое".

"Стал настоящим сахалинцем"

Пациентов сейчас принимают в четырех кабинетах. У Махмада 13 сотрудников: пять врачей, зубной техник, медсестры, уборщицы. "Сыновья пошли по моим стопам. Самый старший, отучившись на зубного техника, тоже прилетел на Сахалин, вместе работаем. В данный момент он не здесь — повышает квалификацию. Средний сын пару лет назад окончил госуниверситет в Чувашии. Теперь трудится у меня. Младший только из школы, планирует стать медиком".
© Фото : из личного архива Махмада НеъматоваМахмад с сыном
Махмад с сыном - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : из личного архива Махмада Неъматова
Махмад с сыном
Главным профессиональным достижением врач считает передвижную стоматологию: оснащенная медицинским оборудованием машина выезжает в труднодоступные населенные пункты. В Смирныховском районе таких пять. В каждом — до тысячи человек. Попасть в райбольницу им сложно — автобусы ходят редко. Да и дороги плохие: осенью и весной размываются, а зимой через сугробы вообще не пробраться.
"Когда только приехал, я очень удивился, почему в регионе с особыми погодными условиями не было подобной практики, — рассказывает Махмад. — Машину мы получили в 2019-м. Ждали три года. В месяц делаем по два выезда. Но зимой не работаем: страшные метели и бураны". Самый дальний поселок — в ста километрах. "В день успеваем принимать до 25 пациентов. Заканчиваем — и обратно в Смирных. Но собираемся организовать все так, чтобы врачи задерживались хотя бы на пару дней".
Махмад подыскивает грамотного врача-ортодонта. Собеседник признается: среди местных сложно найти профи — многие уезжают на материк. Привлекать людей из других регионов тоже непросто: далеко не каждый готов все бросить и перебраться на остров. "А еще ждем новое оборудование. Обещали в прошлом году, но из-за коронавируса не получилось".
© Фото : из личного архива Махмада НеъматоваПередвижная стоматология
Передвижная стоматология - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : из личного архива Махмада Неъматова
Передвижная стоматология
Отдых для Неъматова — роскошь. Он любит рыбачить, ходить в лес по грибы и ягоды. Признается, что очень скучает по дому, хоть и старается выбираться к семье пару раз в год.

"У нас там огород, держим баранов и коров. Родные давно смирились с тем, что я на Сахалине". Супруга Махмада пока на переезд не решается: близняшки учатся в школе. "А уже и внуки подрастают. Пока есть силы, работаю. И молодым заодно знания передаю. У меня ведь одна задача — помогать людям. Какая разница, где именно? Живем все на одной земле. Для врача не может быть различий по полу, национальности и вероисповеданию".

Стоматолог говорит: после стольких лет на острове он считает себя настоящим сахалинцем. И к суровому климату привык. Но старость все же хочет встретить в родном доме, рядом с близкими.
 
ТаджикистанДетиСемьяМедицинаСахалинАлександровск-СахалинскийОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:37Найден новый способ выявить коронавирус до появления симптомов
15:32Эксперты считают, что Австралия не будет принимать туристов в 2021 году
15:20Nord Stream 2 AG рассказала о реакции партнеров на угрозу санкций США
15:19Назван простой способ быстрее заснуть
15:19В Башкирии рассказали о проекте антиковидного паспорта
15:18В Петербурге посетитель детской поликлиники напал на врача
15:17Историк Соколов проиграл иск по фильму о "жертвах русского Наполеона"
15:17Зюганов увидел у Навального лишь попытки организации "майдана" в России
15:11В ОБСЕ оценили возможность диалога власти и оппозиции в Белоруссии
15:09Жириновский считает, что мог бы стать президентом Украины
15:08Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
15:04Суд отказал в УДО бросившему урну в полицию на незаконной акции в Москве
15:01Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19
15:00Рэпер Дрейк побил мировой рекорд по числу прослушиваний на Spotify
14:56В Центре Гамалеи оценили опасность нового очага коронавируса в Китае
14:56В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
14:56Эксперт оценила влияние вакцинации от COVID-19 на репродуктивную систему
14:55Раскрыты обстоятельства смерти ведущего программы "Время" Выхухолева
14:54Глава КС Украины официально стал подозреваемым в подкупе свидетеля
14:51Pfizer задерживает поставки вакцины от COVID-19 в Италию
Лента новостейМолния