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"Собирайся!" Иностранец оказался на Сахалине и стал "зубным феем"

"Собирайся!" Иностранец оказался на Сахалине и стал "зубным феем"

В поселке Смирных на Сахалине передвижная стоматология оказывает помощь людям из труднодоступных районов. Все это благодаря усилиям зубного врача Махмада... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T08:00

2021-01-19T08:00

2021-01-19T12:01

таджикистан

дети

семья

медицина

сахалин

александровск-сахалинский

общество

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Мария Марикян. В поселке Смирных на Сахалине передвижная стоматология оказывает помощь людям из труднодоступных районов. Все это благодаря усилиям зубного врача Махмада Неъматова, перебравшегося из Таджикистана в Россию 13 лет назад. Когда Махмад приехал, его поразило, в каких условиях работали коллеги. В краткие сроки медик добился, чтобы в отделении сделали ремонт и закупили новое оборудование. "Чего тебе не хватает?"Махмад Неъматов родом из таджикского села Оббурдон. На врача-стоматолога выучился в Душанбе. Первое время работал в областных медучреждениях, а затем вернулся в Оббурдон, в районную больницу. "Там около сорока тысяч человек. Сложно представить, что в России место с таким количеством людей назовут селом — целый город! — смеется 55-летний Махмад. — Со временем стал заместителем главврача, также был председателем профсоюза. Меня все устраивало".Но в 2007-м близкий друг и коллега Махмада отправился на Сахалин. "Перед отъездом шутя спросил: "Если найду тебе работу в течение двух месяцев, приедешь?" Я согласился. Этот наш диалог, как мне показалось, был несерьезным. И вдруг — звонок. "Ну что, есть хорошее место. Стабильный заработок, новый опыт. Собирайся!" И Махмад решился. Близкие восприняли это неоднозначно. У Неъматова девять детей. "В том году у нас как раз родились дочки-двойняшки. Жена была не против Сахалина, понимала, что это пойдет на пользу всем нам. Отец же меня неделями отговаривал. Дескать, у тебя семья, машина, работа, свой дом, хозяйство. "Чего не хватает?" А я ведь другу дал слово. Успокаивал отца: съезжу на год к товарищу, чтобы не скучал, и обратно. И вот уже тринадцать лет прошло". Жена и дети остались в Таджикистане.Четыре года стоматолог провел в Александровске-Сахалинском. "Это город на севере Сахалина. Зимой снега немерено. Бывает, идешь по тротуару, который каждый день расчищают, а по бокам сугробы выше головы. Прямо как в тоннеле. По утрам порой из подъезда не выйти. Вылезал через окно соседей на первом этаже"."Эти стены давно ремонта не видели"В 2012-м Неъматов перебрался в поселок Смирных. "Получилось случайно. Ехал я как-то на поезде из Южно-Сахалинска в Александровск-Сахалинский, встретил земляка, мы с ним быстро подружились. Он все звал в поселок, говорил, очень не хватает в местной больнице хороших специалистов. В конце концов я согласился. Да и на прежнем месте меня уже ничего не держало: товарищ, благодаря которому я оказался в России, вышел на пенсию и вернулся домой".Махмад устроился в Смирныховскую ЦРБ. Его сразу назначили заведующим стоматологическим отделением. Предоставили три кабинета: два для приема, один процедурный. "В глаза бросалось, что эти стены давно ремонта не видели. Оборудование еще с советских времен". Неъматов стал обращаться в разные ведомства. К нему прислушались: отделение полностью отремонтировали, завезли новую технику. "Первым делом решили заняться протезированием зубов: раньше люди ездили для этого в областную больницу. Некоторым в одну сторону — 360 километров".Неъматов начал подбирать в коллектив молодых специалистов. "К примеру, зубной техник приехал из Омска вместе с девушкой. Женили мы их, вот уже пять лет на Сахалине. Детского стоматолога подтянул из Таджикистана. Есть парень из Хабаровска. Он еще до ремонта появился. Посмотрел на меня и спрашивает, как в таких условиях работать. Вскоре его забрали в армию. Вернулся — а у нас все новое". "Стал настоящим сахалинцем"Пациентов сейчас принимают в четырех кабинетах. У Махмада 13 сотрудников: пять врачей, зубной техник, медсестры, уборщицы. "Сыновья пошли по моим стопам. Самый старший, отучившись на зубного техника, тоже прилетел на Сахалин, вместе работаем. В данный момент он не здесь — повышает квалификацию. Средний сын пару лет назад окончил госуниверситет в Чувашии. Теперь трудится у меня. Младший только из школы, планирует стать медиком". Главным профессиональным достижением врач считает передвижную стоматологию: оснащенная медицинским оборудованием машина выезжает в труднодоступные населенные пункты. В Смирныховском районе таких пять. В каждом — до тысячи человек. Попасть в райбольницу им сложно — автобусы ходят редко. Да и дороги плохие: осенью и весной размываются, а зимой через сугробы вообще не пробраться."Когда только приехал, я очень удивился, почему в регионе с особыми погодными условиями не было подобной практики, — рассказывает Махмад. — Машину мы получили в 2019-м. Ждали три года. В месяц делаем по два выезда. Но зимой не работаем: страшные метели и бураны". Самый дальний поселок — в ста километрах. "В день успеваем принимать до 25 пациентов. Заканчиваем — и обратно в Смирных. Но собираемся организовать все так, чтобы врачи задерживались хотя бы на пару дней". Махмад подыскивает грамотного врача-ортодонта. Собеседник признается: среди местных сложно найти профи — многие уезжают на материк. Привлекать людей из других регионов тоже непросто: далеко не каждый готов все бросить и перебраться на остров. "А еще ждем новое оборудование. Обещали в прошлом году, но из-за коронавируса не получилось". Отдых для Неъматова — роскошь. Он любит рыбачить, ходить в лес по грибы и ягоды. Признается, что очень скучает по дому, хоть и старается выбираться к семье пару раз в год. Стоматолог говорит: после стольких лет на острове он считает себя настоящим сахалинцем. И к суровому климату привык. Но старость все же хочет встретить в родном доме, рядом с близкими.

https://ria.ru/20200701/1573697761.html

таджикистан

сахалин

александровск-сахалинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таджикистан, дети, семья, медицина, сахалин, александровск-сахалинский, общество