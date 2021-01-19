https://ria.ru/20210119/ukraina-1593731280.html

Минздрав Украины отверг возможность закупок вакцины "Спутник V"

Минздрав Украины отверг возможность закупок вакцины "Спутник V"

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов отверг возможность закупок российской вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T19:00

2021-01-19T19:00

2021-01-19T20:31

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

максим степанов

здоровье - общество

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов отверг возможность закупок российской вакцины от коронавируса "Спутник V".Ранее харьковская компания "Биолек" сообщила, что подавала документы на регистрацию "Спутника V". Позднее Степанов уточнил, что "Биолек" предоставила в Государственный экспертный центр только заявление — "никаких регистрационных документов, ни досье". По его словам, вокруг препарата много политики, а Минздрав способен обеспечить Украину вакцинами "ведущих мировых производителей".Отвечая на вопрос, будет ли "Спутник V" в перечне вакцин, которые постепенно появятся на украинском рынке, Степанов в интервью интернет-изданию "Страна.ua" заявил: "Нет. <…> Ни при каких (обстоятельствах. — Прим. ред.). Есть у меня такое предчувствие".Как ранее на брифинге заверил Степанов, Украина ведет переговоры со всеми компаниями-производителями, которые уже зарегистрировали препараты от COVID-19, и призвал не манипулировать темой вакцинации.В середине декабря президент Владимир Зеленский заявил, что поставил задачу Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае — в феврале. По словам Степанова, в рамках международного механизма COVAX уже подписаны технические документы на поставку восьми миллионов доз вакцины. Позднее Минздрав заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз препарата против коронавируса от компании Sinovac Biotech.COVAX — международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/ukraina-1593647348.html

https://ria.ru/20210113/vaktsina-1592853271.html

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, максим степанов, здоровье - общество, владимир зеленский, украина, в мире