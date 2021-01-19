https://ria.ru/20210119/sanktsii-1593732810.html

В Совфеде считают, что санкции США не помешают "Северному потоку — 2"

В Совфеде считают, что санкции США не помешают "Северному потоку — 2"

Новые санкции США не помешают реализации проекта "Северный поток — 2", он будет завершен в срок, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-19T19:09

2021-01-19T19:09

2021-01-19T19:09

россия

санкции сша против "северного потока — 2"

nord stream 2 ag

северный поток — 2

сергей цеков

совет федерации рф

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Новые санкции США не помешают реализации проекта "Северный поток — 2", он будет завершен в срок, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.США ввели санкции против судна "Фортуна", укладывавшего "Северный поток — 2", и его владельца - компании "КВТ-Рус", говорится на сайте американского минфина. Также в списке еще шесть судов, два из которых – нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под флагом РФ. Москва сожалеет о том, что введение незаконных ограничений растет и проект сталкивается с грубым давлением со стороны Вашингтона, Россия внимательно отслеживает ситуацию, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На реализацию проекта это уже не повлияет. Убежден, что все сроки будут выполнены", - заявил Цеков.Он выразил также уверенность в том, что "Северный поток — 2" продолжат поддерживать Германия и другие страны ЕС. "Уверен, что поддержка со стороны Германии сохранится. Этот проект нужен не только нам, он нужен Германии и всей Европе", - сказал сенатор."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.

https://ria.ru/20210119/fond-1593702815.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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россия, санкции сша против "северного потока — 2", nord stream 2 ag, северный поток — 2, сергей цеков, совет федерации рф, дмитрий песков, сша, в мире