https://ria.ru/20210119/peterburg-1593627009.html
Со стелы на кладбище в Петербурге похитили бюст Героя Советского Союза
Со стелы на кладбище в Петербурге похитили бюст Героя Советского Союза
Неизвестный похитил бюст со стелы на одной из могил на Волковском кладбище во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Неизвестный похитил бюст со стелы на одной из могил на Волковском кладбище во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Восемнадцатого января поступило сообщение от мастера участка Волковского кладбища о том, что в период с декабря 2020-го по 17 января неизвестный похитил бюст со стелы на одной из могил. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража", - сказано в сообщении.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, неизвестный украл бюст Героя СССР Василия Мациевича.Мациевич родился в 1913 году. Окончил Оренбургскую военную авиационную школу летчиков. Во время Великой Отечественной войны командовал эскадрильей 26-го истребительного авиаполка 7-го истребительного авиакорпуса ПВО СССР. К июню 1942 года он совершил 196 боевых вылетов, принял участие в 44 воздушных боях, сбив 16 вражеских самолетов лично и 6 самолетов - в составе группы. Звание Героя Советского Союза Мациевичу было присвоено в феврале 1943 года.
https://ria.ru/20200730/1575190371.html
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