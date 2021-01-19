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Со стелы на кладбище в Петербурге похитили бюст Героя Советского Союза
Со стелы на кладбище в Петербурге похитили бюст Героя Советского Союза
Неизвестный похитил бюст со стелы на одной из могил на Волковском кладбище во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 19.01.2021
2021-01-19T10:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Неизвестный похитил бюст со стелы на одной из могил на Волковском кладбище во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Восемнадцатого января поступило сообщение от мастера участка Волковского кладбища о том, что в период с декабря 2020-го по 17 января неизвестный похитил бюст со стелы на одной из могил. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража", - сказано в сообщении.Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, неизвестный украл бюст Героя СССР Василия Мациевича.Мациевич родился в 1913 году. Окончил Оренбургскую военную авиационную школу летчиков. Во время Великой Отечественной войны командовал эскадрильей 26-го истребительного авиаполка 7-го истребительного авиакорпуса ПВО СССР. К июню 1942 года он совершил 196 боевых вылетов, принял участие в 44 воздушных боях, сбив 16 вражеских самолетов лично и 6 самолетов - в составе группы. Звание Героя Советского Союза Мациевичу было присвоено в феврале 1943 года.
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гумвд, ленинградская область, ссср, санкт-петербург, общество

Со стелы на кладбище в Петербурге похитили бюст Героя Советского Союза

10:04 19.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Неизвестный похитил бюст со стелы на одной из могил на Волковском кладбище во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Восемнадцатого января поступило сообщение от мастера участка Волковского кладбища о том, что в период с декабря 2020-го по 17 января неизвестный похитил бюст со стелы на одной из могил. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража", - сказано в сообщении.
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Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, неизвестный украл бюст Героя СССР Василия Мациевича.
Мациевич родился в 1913 году. Окончил Оренбургскую военную авиационную школу летчиков. Во время Великой Отечественной войны командовал эскадрильей 26-го истребительного авиаполка 7-го истребительного авиакорпуса ПВО СССР. К июню 1942 года он совершил 196 боевых вылетов, принял участие в 44 воздушных боях, сбив 16 вражеских самолетов лично и 6 самолетов - в составе группы. Звание Героя Советского Союза Мациевичу было присвоено в феврале 1943 года.
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