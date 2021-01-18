https://ria.ru/20210118/telegram-1593598632.html

Дуров рассказал о заблокированных в Telegram призывах к насилию в США

Дуров рассказал о заблокированных в Telegram призывах к насилию в США

Модераторы Telegram на прошлой неделе на фоне прошедших в США беспорядков заблокировали сотни публичных призывов к насилию, сообщил основатель мессенджера Павел РИА Новости, 19.01.2021

2021-01-18T22:38

2021-01-18T22:38

2021-01-19T00:04

капитолий

telegram (приложение)

дональд трамп

apple

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сша

павел дуров

в мире

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Модераторы Telegram на прошлой неделе на фоне прошедших в США беспорядков заблокировали сотни публичных призывов к насилию, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале.По его словам, команда с начала января начала получать все больше сообщений о "связанной с США публичной активности", и решительно пресекала публикации, пропагандирующие насилие. Дуров подчеркнул, что действия сотрудников мессенджера не дали этим призывам дойти до десятков тысяч пользователей. Основатель Telegram добавил, что команда модераторов продолжает удалять контент, который "непосредственно провоцирует насилие", его распространение запрещено условиями обслуживания. Он подчеркнул, что Telegram приветствует мирные дебаты. Дуров поблагодарил всех, кто сообщал о публичных каналах, которые "пересекали черту"."Так держать!" — написал он.В понедельник издание Washington Post сообщило, что американская некоммерческая организация "Коалиция за свободный интернет" через суд потребовала от Apple удалить Telegram из своего магазина приложений. По данным газеты, эта НКО считает, что мессенджер оказался неспособен пресечь жестокие дискуссии после беспорядков в Капитолии и распространял сообщения неонацистского и расистского характера.Как написала ранее британская газета Telegraph, Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента.

https://ria.ru/20210115/amerika-1593053229.html

https://ria.ru/20210117/amerika-1593304339.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, telegram (приложение), дональд трамп, apple, twitter, сша, павел дуров, в мире