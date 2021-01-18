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НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений
НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений
Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд иск к компании Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из ее магазина... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T04:08
2021-01-18T04:09
капитолий
telegram (приложение)
латинская америка
дональд трамп
apple
джо байден
москва
азия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд иск к компании Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений, сообщает газета Washington Post.НКО Coalition for a Safer Web ("Коалиция за свободный Интернет") выступает за удаление из социальных сетей контента с экстремистким, по мнению ее частников, содержанием. Ее глава – бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг. Организация полагает, что Telegram был не способен пресечь жестокие дискуссии после беспорядков в Капитолии 6 январяКоалиция пожаловалась на то, что в Telegram якобы распространяются сообщения неонацистского и расистского содержания и информация, разжигающая ненависть. Иск организация подала в окружной суд в Северной Калифорнии и утверждает, что из-за допущения публикации такого рода контента Telegram нарушает правила магазина приложений Apple.При этом, как отмечает издание, перспективы иска неясны. По закону 1996 года "о приличии в сообщении", онлайн-платформы обладают большим "иммунитетом" от ответственности за большую часть распространяемого контента. Также решение оставить Telegram в магазине приложений защищено правом Apple на свободу слова.Подобный иск, по словам адвоката НКО Кита Альтмана, планируется подать и в адрес компании Google.Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента. Основатель мессенджера Павел Дуров впоследствии указал, что в первую неделю января число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц. Новые пользователи, по его словам, в основном прибыли из Азии, Европы и Латинской Америки.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек.
https://ria.ru/20210113/telegram-1592945339.html
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капитолий, telegram (приложение), латинская америка, дональд трамп, apple, джо байден, москва, азия, сша, twitter, в мире

НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений

04:08 18.01.2021 (обновлено: 04:09 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд иск к компании Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений, сообщает газета Washington Post.
НКО Coalition for a Safer Web ("Коалиция за свободный Интернет") выступает за удаление из социальных сетей контента с экстремистким, по мнению ее частников, содержанием. Ее глава – бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг. Организация полагает, что Telegram был не способен пресечь жестокие дискуссии после беспорядков в Капитолии 6 января
Коалиция пожаловалась на то, что в Telegram якобы распространяются сообщения неонацистского и расистского содержания и информация, разжигающая ненависть. Иск организация подала в окружной суд в Северной Калифорнии и утверждает, что из-за допущения публикации такого рода контента Telegram нарушает правила магазина приложений Apple.
"Telegram выделяется как распространитель (высказываний с ненавистью), даже по сравнению с Parler", - цитирует газета слова Гинзберга.
При этом, как отмечает издание, перспективы иска неясны. По закону 1996 года "о приличии в сообщении", онлайн-платформы обладают большим "иммунитетом" от ответственности за большую часть распространяемого контента. Также решение оставить Telegram в магазине приложений защищено правом Apple на свободу слова.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 23:43
Telegram пометил как мошеннический канал "Donald J. Trump"
Подобный иск, по словам адвоката НКО Кита Альтмана, планируется подать и в адрес компании Google.
Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента. Основатель мессенджера Павел Дуров впоследствии указал, что в первую неделю января число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц. Новые пользователи, по его словам, в основном прибыли из Азии, Европы и Латинской Америки.
Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
14 января, 14:00
Дуров рассказал, у скольких мировых лидеров есть аккаунт в Telegram
 
КапитолийTelegram (приложение)Латинская АмерикаДональд ТрампAppleДжо БайденМоскваАзияСШАTwitterВ мире
 
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