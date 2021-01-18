https://ria.ru/20210118/telegram-1593442507.html

НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений

НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд иск к компании Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из ее магазина... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T04:08

2021-01-18T04:08

2021-01-18T04:09

капитолий

telegram (приложение)

латинская америка

дональд трамп

apple

джо байден

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сша

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд иск к компании Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений, сообщает газета Washington Post.НКО Coalition for a Safer Web ("Коалиция за свободный Интернет") выступает за удаление из социальных сетей контента с экстремистким, по мнению ее частников, содержанием. Ее глава – бывший посол США в Марокко Марк Гинзберг. Организация полагает, что Telegram был не способен пресечь жестокие дискуссии после беспорядков в Капитолии 6 январяКоалиция пожаловалась на то, что в Telegram якобы распространяются сообщения неонацистского и расистского содержания и информация, разжигающая ненависть. Иск организация подала в окружной суд в Северной Калифорнии и утверждает, что из-за допущения публикации такого рода контента Telegram нарушает правила магазина приложений Apple.При этом, как отмечает издание, перспективы иска неясны. По закону 1996 года "о приличии в сообщении", онлайн-платформы обладают большим "иммунитетом" от ответственности за большую часть распространяемого контента. Также решение оставить Telegram в магазине приложений защищено правом Apple на свободу слова.Подобный иск, по словам адвоката НКО Кита Альтмана, планируется подать и в адрес компании Google.Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда устремились сторонники Дональда Трампа. По ее данным, это произошло после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, популярной среди сторонников президента. Основатель мессенджера Павел Дуров впоследствии указал, что в первую неделю января число активных пользователей Telegram превысило 500 миллионов в месяц. Новые пользователи, по его словам, в основном прибыли из Азии, Европы и Латинской Америки.Шестого января президент США Дональд Трамп на митинге близ Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов, которые в тот момент утверждали в конгрессе. Толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, ворвалась в здание и прервала совместную сессию конгресса, где утверждали победу Джо Байдена на выборах президента. Погибли пять человек.

https://ria.ru/20210113/telegram-1592945339.html

https://ria.ru/20210114/telegram-1593015892.html

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москва

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, telegram (приложение), латинская америка, дональд трамп, apple, джо байден, москва, азия, сша, twitter, в мире