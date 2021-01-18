Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210118/sammit-1593471834.html
Офис Зеленского анонсировал дату саммита "крымской платформы"
Офис Зеленского анонсировал дату саммита "крымской платформы"
Саммит "крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, состоится 23 августа, сообщил в понедельник заместитель... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T11:18
2021-01-18T11:18
дмитрий кулеба
сергей цеков
наталья поклонская
совет федерации рф
мид украины
госдума рф
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_be2355d736f3e4ca3ccc2a12563e59ce.jpg
КИЕВ, 18 янв – РИА Новости. Саммит "крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, состоится 23 августа, сообщил в понедельник заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит "крымской платформы", который планируется провести в Киеве. Кулеба заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по "возвращению" Крыма. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что проведение Киевом саммита по возвращению контроля над Крымом будет расценено как подготовка к совершению международного преступления. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Россия не намерена участвовать в саммите "крымской платформы".По его словам, Киев не планирует проводит этот саммит ради саммита. "Нам не нужно провести встречу и опять забыть об этой теме. Поэтому после саммита должна появиться соответствующая декларация, а еще более важно - скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", - добавил Жовква.Он отметил, что саммит будет связан с торжествами по случаю 30-й годовщины Дня независимости Украины.Ранее Кулеба заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской, а не священной", и пообещал, что Киев сделает ее такой. Украинский министр заявил о поддержке "крымской платформы", которая инициирована с целью повышения эффективности международного реагирования на вхождение Крыма в состав России. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества и в формате экспертной сети. По словам Кулебы, "поддержка крымской платформы - это вопрос политического выбора для других стран, но это также вопрос юридического и нравственного выбора".
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/krym-1593135370.html
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593423788_21:0:2750:2047_1920x0_80_0_0_f3443c681567933c57a2b9596be44134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий кулеба, сергей цеков, наталья поклонская, совет федерации рф, мид украины, госдума рф, республика крым, украина, в мире

Офис Зеленского анонсировал дату саммита "крымской платформы"

11:18 18.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 18 янв – РИА Новости. Саммит "крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, состоится 23 августа, сообщил в понедельник заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.
Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит "крымской платформы", который планируется провести в Киеве. Кулеба заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по "возвращению" Крыма. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что проведение Киевом саммита по возвращению контроля над Крымом будет расценено как подготовка к совершению международного преступления. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Россия не намерена участвовать в саммите "крымской платформы".

"Я могу вам сказать, что уже четко определена дата проведения саммита крымской платформы — это 23 августа 2021 года. Офис президента работает с МИД по подготовке приглашений мировым лидерам, а также в вопросах для подготовки концепции, программы саммита, всех организационных моментов. Времени мало, но еще немного есть. Без сомнения, этот саммит станет топ-событием", - заявил Жовква в интервью сайту ТСН.ua.

По его словам, Киев не планирует проводит этот саммит ради саммита. "Нам не нужно провести встречу и опять забыть об этой теме. Поэтому после саммита должна появиться соответствующая декларация, а еще более важно - скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", - добавил Жовква.
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 09:19
Ясно всем. В Крыму напомнили базис для налаживания диалога с Украиной
Он отметил, что саммит будет связан с торжествами по случаю 30-й годовщины Дня независимости Украины.
Ранее Кулеба заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской, а не священной", и пообещал, что Киев сделает ее такой. Украинский министр заявил о поддержке "крымской платформы", которая инициирована с целью повышения эффективности международного реагирования на вхождение Крыма в состав России. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества и в формате экспертной сети. По словам Кулебы, "поддержка крымской платформы - это вопрос политического выбора для других стран, но это также вопрос юридического и нравственного выбора".
 
Дмитрий КулебаСергей ЦековНаталья ПоклонскаяСовет Федерации РФМИД УкраиныГосдума РФРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23В ЕАО установили предельные цены на сахар и растительное масло
07:20В Индии пятнадцать человек погибли под колесами грузовика
07:15В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
07:10Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
Лента новостейМолния