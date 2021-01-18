https://ria.ru/20210118/sammit-1593471834.html

Офис Зеленского анонсировал дату саммита "крымской платформы"

Офис Зеленского анонсировал дату саммита "крымской платформы"

Саммит "крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, состоится 23 августа, сообщил в понедельник заместитель... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T11:18

2021-01-18T11:18

2021-01-18T11:18

дмитрий кулеба

сергей цеков

наталья поклонская

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КИЕВ, 18 янв – РИА Новости. Саммит "крымской платформы", на котором Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова, состоится 23 августа, сообщил в понедельник заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква.Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил представителей РФ приехать на саммит "крымской платформы", который планируется провести в Киеве. Кулеба заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по "возвращению" Крыма. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что проведение Киевом саммита по возвращению контроля над Крымом будет расценено как подготовка к совершению международного преступления. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Россия не намерена участвовать в саммите "крымской платформы".По его словам, Киев не планирует проводит этот саммит ради саммита. "Нам не нужно провести встречу и опять забыть об этой теме. Поэтому после саммита должна появиться соответствующая декларация, а еще более важно - скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыма и защиты прав украинцев в Крыму", - добавил Жовква.Он отметил, что саммит будет связан с торжествами по случаю 30-й годовщины Дня независимости Украины.Ранее Кулеба заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской, а не священной", и пообещал, что Киев сделает ее такой. Украинский министр заявил о поддержке "крымской платформы", которая инициирована с целью повышения эффективности международного реагирования на вхождение Крыма в состав России. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества и в формате экспертной сети. По словам Кулебы, "поддержка крымской платформы - это вопрос политического выбора для других стран, но это также вопрос юридического и нравственного выбора".

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/krym-1593135370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, сергей цеков, наталья поклонская, совет федерации рф, мид украины, госдума рф, республика крым, украина, в мире