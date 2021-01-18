https://ria.ru/20210118/kot-1593512760.html

Сбежавший в аэропорту под Ярославлем кот нашелся спустя пять месяцев

Сбежавший в аэропорту под Ярославлем кот нашелся спустя пять месяцев

Сбежавший в конце августа из переноски в аэропорту Туношна в Ярославской области кот Кузя нашелся спустя пять месяцев, хозяева в ближайшее время прилетят из... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:06

2021-01-18T14:06

2021-01-18T14:48

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 янв — РИА Новости, Екатерина Абрамова. Сбежавший в конце августа из переноски в аэропорту Туношна в Ярославской области кот Кузя нашелся спустя пять месяцев, хозяева в ближайшее время прилетят из Петербурга, чтобы его забрать.Ранее хозяин кота Владислав рассказал РИА Новости, что 17 августа при посадке на рейс до Санкт-Петербурга представитель авиакомпании в аэропорту Туношна запретила брать переноску с котом в салон и унесла ее в багажное отделение, но оттуда кот сбежал. Владислав и его подруга Анастасия, приехавшие с котом в гости к бабушке Насти в Ростов, не захотели улетать без питомца и искали его при участии сотрудников аэропорта, в округе были расклеены объявления. После недели бесплодных поисков молодые люди улетели в Петербург без кота.По его словам, бабушка не описала подробно, как кот себя чувствует, но сказала, что это точно он. Вероятно, кота подкармливали местные жители и дачники, предположил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210113/spasenie-1592907882.html

https://ria.ru/20201227/koshki-1591034647.html

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россия, туношна , ростов, санкт-петербург, происшествия