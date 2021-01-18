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https://ria.ru/20210118/kot-1593512760.html
Сбежавший в аэропорту под Ярославлем кот нашелся спустя пять месяцев
Сбежавший в аэропорту под Ярославлем кот нашелся спустя пять месяцев
Сбежавший в конце августа из переноски в аэропорту Туношна в Ярославской области кот Кузя нашелся спустя пять месяцев, хозяева в ближайшее время прилетят из... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:06
2021-01-18T14:48
хорошие новости
россия
туношна
ростов
санкт-петербург
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 янв — РИА Новости, Екатерина Абрамова. Сбежавший в конце августа из переноски в аэропорту Туношна в Ярославской области кот Кузя нашелся спустя пять месяцев, хозяева в ближайшее время прилетят из Петербурга, чтобы его забрать.Ранее хозяин кота Владислав рассказал РИА Новости, что 17 августа при посадке на рейс до Санкт-Петербурга представитель авиакомпании в аэропорту Туношна запретила брать переноску с котом в салон и унесла ее в багажное отделение, но оттуда кот сбежал. Владислав и его подруга Анастасия, приехавшие с котом в гости к бабушке Насти в Ростов, не захотели улетать без питомца и искали его при участии сотрудников аэропорта, в округе были расклеены объявления. После недели бесплодных поисков молодые люди улетели в Петербург без кота.По его словам, бабушка не описала подробно, как кот себя чувствует, но сказала, что это точно он. Вероятно, кота подкармливали местные жители и дачники, предположил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210113/spasenie-1592907882.html
https://ria.ru/20201227/koshki-1591034647.html
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россия, туношна , ростов, санкт-петербург, происшествия

Сбежавший в аэропорту под Ярославлем кот нашелся спустя пять месяцев

14:06 18.01.2021 (обновлено: 14:48 18.01.2021)
 
© Фото предоставлено хозяином кота ВладиславомКот Кузя, которого потеряли в аэропорту Туношна в Ярославской области
Кот Кузя, которого потеряли в аэропорту Туношна в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото предоставлено хозяином кота Владиславом
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 янв — РИА Новости, Екатерина Абрамова. Сбежавший в конце августа из переноски в аэропорту Туношна в Ярославской области кот Кузя нашелся спустя пять месяцев, хозяева в ближайшее время прилетят из Петербурга, чтобы его забрать.
Ранее хозяин кота Владислав рассказал РИА Новости, что 17 августа при посадке на рейс до Санкт-Петербурга представитель авиакомпании в аэропорту Туношна запретила брать переноску с котом в салон и унесла ее в багажное отделение, но оттуда кот сбежал. Владислав и его подруга Анастасия, приехавшие с котом в гости к бабушке Насти в Ростов, не захотели улетать без питомца и искали его при участии сотрудников аэропорта, в округе были расклеены объявления. После недели бесплодных поисков молодые люди улетели в Петербург без кота.
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"Спустя пять месяцев Кузя объявился. Сотрудник аэропорта вчера увидел его на крыше беседки своего дома. Видимо, из-за морозов он решил пойти к людям. Бабушка Анастасии уже съездила забрала его, и поэтому он уже в Ростове и ждет, когда Анастасия за ним приедет", — рассказал Владислав.

По его словам, бабушка не описала подробно, как кот себя чувствует, но сказала, что это точно он. Вероятно, кота подкармливали местные жители и дачники, предположил собеседник агентства.

"Мы в шоке и безумно рады, что Кузя нашелся целым и невредимым", — добавил Владислав.

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