https://ria.ru/20210118/karabakh-1593555596.html

В Баку назвали число военных, погибших в ходе эскалации в Карабахе

В Баку назвали число военных, погибших в ходе эскалации в Карабахе

Минобороны Азербайджана заявило, что в ходе эскалации в Карабахе погибли 2855 азербайджанских военных, 50 числятся пропавшими без вести. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:59

2021-01-18T16:59

2021-01-18T16:59

ситуация в нагорном карабахе

минобороны азербайджана

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

в мире

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БАКУ, 18 янв – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило, что в ходе эскалации в Карабахе погибли 2855 азербайджанских военных, 50 числятся пропавшими без вести."Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2855 военнослужащих вооруженных сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 18 января, а также 50 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210113/aliev_erevan-1592760000.html

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны азербайджана, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, азербайджан, в мире