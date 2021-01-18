https://ria.ru/20210118/dayanov-1593583107.html

Умер архитектор-реставратор Рафаэль Даянов

Умер архитектор-реставратор Рафаэль Даянов

Архитектор-реставратор, почетный реставратор Санкт-Петербурга Рафаэль Даянов скончался на 71-м году жизни, сообщает Союз реставраторов города. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T19:44

2021-01-18T19:44

2021-01-18T20:21

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союз реставраторов

российская академия художеств

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Архитектор-реставратор, почетный реставратор Санкт-Петербурга Рафаэль Даянов скончался на 71-м году жизни, сообщает Союз реставраторов города.О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.Рафаэль Даянов родился в 1950 году в Ленинграде, в 1980 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина по специальности "архитектор-художник", в 2007 году - "Северо-западную академию государственной службы". Даянов стал автором проектов реставрации таких знаковых зданий как Дом Д.Трезини, особняк Е.К.Гаусвальд, дом А.Я.Лобанова-Ростовского, дворец Бобринских, павильона "Холодная баня" ("Агатовые комнаты") в ГМЗ "Царское село" и многие другие. В 1991 году он организовал свою мастерскую "Архитектурное бюро "Литейная часть-91". С 2008 года Даянов преподавал в институте имени И. Е. Репина Российской Академии художеств, являлся профессором Международной Академии архитектуры (отделение в Москве). В 2011 году ему присвоено звание "Почетный реставратор Санкт-Петербурга" 1 степени. Более 40 лет своей жизни Даянов отдал реставрации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, союз реставраторов, российская академия художеств, ленинград, москва, санкт-петербург