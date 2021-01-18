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Умер архитектор-реставратор Рафаэль Даянов
Умер архитектор-реставратор Рафаэль Даянов
Архитектор-реставратор, почетный реставратор Санкт-Петербурга Рафаэль Даянов скончался на 71-м году жизни, сообщает Союз реставраторов города. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T19:44
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культура
россия
союз реставраторов
российская академия художеств
ленинград
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Архитектор-реставратор, почетный реставратор Санкт-Петербурга Рафаэль Даянов скончался на 71-м году жизни, сообщает Союз реставраторов города.О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.Рафаэль Даянов родился в 1950 году в Ленинграде, в 1980 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина по специальности "архитектор-художник", в 2007 году - "Северо-западную академию государственной службы". Даянов стал автором проектов реставрации таких знаковых зданий как Дом Д.Трезини, особняк Е.К.Гаусвальд, дом А.Я.Лобанова-Ростовского, дворец Бобринских, павильона "Холодная баня" ("Агатовые комнаты") в ГМЗ "Царское село" и многие другие. В 1991 году он организовал свою мастерскую "Архитектурное бюро "Литейная часть-91". С 2008 года Даянов преподавал в институте имени И. Е. Репина Российской Академии художеств, являлся профессором Международной Академии архитектуры (отделение в Москве). В 2011 году ему присвоено звание "Почетный реставратор Санкт-Петербурга" 1 степени. Более 40 лет своей жизни Даянов отдал реставрации.
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россия, союз реставраторов, российская академия художеств, ленинград, москва, санкт-петербург

Умер архитектор-реставратор Рафаэль Даянов

19:44 18.01.2021 (обновлено: 20:21 18.01.2021)
 
© Фото : Союз реставраторов Санкт-ПетербургаРафаэль Даянов
Рафаэль Даянов - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : Союз реставраторов Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Архитектор-реставратор, почетный реставратор Санкт-Петербурга Рафаэль Даянов скончался на 71-м году жизни, сообщает Союз реставраторов города.

"18 января 2021 года на 71-м году жизни умер Рафаэль Маратович Даянов, архитектор-реставратор, почетный реставратор Санкт-Петербурга", - сообщает Союз реставраторов Санкт-Петербурга на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.
Рафаэль Даянов родился в 1950 году в Ленинграде, в 1980 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина по специальности "архитектор-художник", в 2007 году - "Северо-западную академию государственной службы". Даянов стал автором проектов реставрации таких знаковых зданий как Дом Д.Трезини, особняк Е.К.Гаусвальд, дом А.Я.Лобанова-Ростовского, дворец Бобринских, павильона "Холодная баня" ("Агатовые комнаты") в ГМЗ "Царское село" и многие другие. В 1991 году он организовал свою мастерскую "Архитектурное бюро "Литейная часть-91". С 2008 года Даянов преподавал в институте имени И. Е. Репина Российской Академии художеств, являлся профессором Международной Академии архитектуры (отделение в Москве). В 2011 году ему присвоено звание "Почетный реставратор Санкт-Петербурга" 1 степени. Более 40 лет своей жизни Даянов отдал реставрации.
 
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