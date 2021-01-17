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Американский журналист рассказал, в чем сила русских
Американский журналист рассказал, в чем сила русских
Американский драматург и журналист Тувия Тененбом в своей статье для журнала National Review рассказал, как россияне живут во время пандемии коронавируса и в... РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T11:55
2021-01-17T12:23
тувия тененбом
джордж флойд
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дональд трамп
ленинград
большой театр
гум
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Американский драматург и журналист Тувия Тененбом в своей статье для журнала National Review рассказал, как россияне живут во время пандемии коронавируса и в чем заключается их главная сила.Автор отметил, что в Москве, несмотря на эпидемию, открыты торговые центры, кафе и рестораны. "Нельзя же держать закрытым всемирно известный Большой театр. Да и от хорошей русской еды никак не откажешься", — признался журналист. По его мнению, в российской столице можно попробовать самые вкусные блюда в мире.В то же время на Западе люди проводят дни в страхе, что могут умереть "сегодня, завтра или на следующей неделе". Журналист отметил, что не знает, какой подход лучше, однако повседневная жизнь в России выглядит так, будто никакой пандемии нет.Тененбом рассказал, что приехал в Россию из Германии. В Гамбурге он купил маску, которая похожа на часть палестинского головного убора. В Европе многие носят такие маски, чтобы выразить поддержку палестинцам. При этом русские даже не заметили необычное средство защиты."Здесь, в отличие от любой европейской страны, где я был, никто не думает о Палестине", — пишет Тененбом.Он отметил, что в Москве полицейские дежурят у входов в метро, где и проверяют наличие средств защиты. Впрочем, некоторые россияне заходят в подземку и спускают маску.Он хотел побывать на службе в храме Христа Спасителя, однако не смог этого сделать — полиция объяснила ему, что слишком опасно собираться в одном месте большому количеству людей. Вместе с тем москвичи продолжают ходить в ГУМ, удивился автор. Тененбом отметил и различие в поведении людей во время службы: в Нью-Йорке многие православные не поют, а в Москве — молятся и поют довольно громко.В ходе поездки автор статьи много общался с россиянами. Так, студентка по имени Катя, с которой он ехал в одном купе в Петербург, рассказала, что русские женщины — самые красивые. В северной столице Тененбом обратил внимание на тот факт, что жители до сих пор помнят о блокаде Ленинграда. "Наши предки пережили блокаду, а мы переживем любую чуму", — сказал ему кто-то из петербуржцев. Гуляя по городу, автор замечает большое количество вывесок на зданиях "сдается", что, по его мнению, связано с карантином. С другой стороны, рестораны открыты и даже не пустуют, в транспорте много людей — это все, по мнению автора, показывает историю "живых людей, упрямых русских людей, которые полны решимости не сдаваться до последнего".Как отметил журналист, быть русским означает жить надеждами и чувствами, а не логикой и холодными фактами.До приезда в Россию он не ожидал, что ему так понравится эта страна и ее жители."Я просто хотел отдохнуть от постоянных предупреждений СМИ и правительства о COVID-19 и нескончаемых историй о Дональде Трампе. Но я влюбляюсь в страну и ее людей", — написал журналист. По его словам, русские очень дружелюбные, теплые и гостеприимные, у них прекрасное чувство юмора. Больше всего автору понравилась Москва с ее театрами и вкусной едой.На Манхэттене, где живет автор, до сих пор каждый день вечерами проводят мероприятия в поддержку убитого афроамериканца Джорджа Флойда. При этом, если он шел мимо и не поднимал кулак в поддержку протестующих, то его могли обвинить в расизме. А в Москве в семь вечера он спокойно идет на балет."Да, в мире бушует пандемия, и это страшно. Но вам не нужно испытывать страх перед этим каждый день и каждую ночь, каждую минуту и каждую секунду", — подытожил Тененбом.
https://ria.ru/20210116/syuprizy-1593317394.html
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тувия тененбом, джордж флойд, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дональд трамп, ленинград, большой театр, гум, москва, европа, санкт-петербург, общество

Американский журналист рассказал, в чем сила русских

11:55 17.01.2021 (обновлено: 12:23 17.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗима в Москве
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Американский драматург и журналист Тувия Тененбом в своей статье для журнала National Review рассказал, как россияне живут во время пандемии коронавируса и в чем заключается их главная сила.
Автор отметил, что в Москве, несмотря на эпидемию, открыты торговые центры, кафе и рестораны.
"Нельзя же держать закрытым всемирно известный Большой театр. Да и от хорошей русской еды никак не откажешься", — признался журналист. По его мнению, в российской столице можно попробовать самые вкусные блюда в мире.
В то же время на Западе люди проводят дни в страхе, что могут умереть "сегодня, завтра или на следующей неделе". Журналист отметил, что не знает, какой подход лучше, однако повседневная жизнь в России выглядит так, будто никакой пандемии нет.
Тененбом рассказал, что приехал в Россию из Германии. В Гамбурге он купил маску, которая похожа на часть палестинского головного убора. В Европе многие носят такие маски, чтобы выразить поддержку палестинцам. При этом русские даже не заметили необычное средство защиты.
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"Здесь, в отличие от любой европейской страны, где я был, никто не думает о Палестине", — пишет Тененбом.
Он отметил, что в Москве полицейские дежурят у входов в метро, где и проверяют наличие средств защиты. Впрочем, некоторые россияне заходят в подземку и спускают маску.

"Россия — это другой мир. Не тот, к которому я привык. Россия — это не Запад, и даже логика здесь другая. В чем она заключается? Я не совсем уверен. Иногда мне кажется, что нужно быть ученым-ракетостроителем, чтобы понять это", — отметил писатель.

Он хотел побывать на службе в храме Христа Спасителя, однако не смог этого сделать — полиция объяснила ему, что слишком опасно собираться в одном месте большому количеству людей. Вместе с тем москвичи продолжают ходить в ГУМ, удивился автор.
Тененбом отметил и различие в поведении людей во время службы: в Нью-Йорке многие православные не поют, а в Москве — молятся и поют довольно громко.
В ходе поездки автор статьи много общался с россиянами. Так, студентка по имени Катя, с которой он ехал в одном купе в Петербург, рассказала, что русские женщины — самые красивые. В северной столице Тененбом обратил внимание на тот факт, что жители до сих пор помнят о блокаде Ленинграда.
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Гуляя по городу, автор замечает большое количество вывесок на зданиях "сдается", что, по его мнению, связано с карантином. С другой стороны, рестораны открыты и даже не пустуют, в транспорте много людей — это все, по мнению автора, показывает историю "живых людей, упрямых русских людей, которые полны решимости не сдаваться до последнего".
Как отметил журналист, быть русским означает жить надеждами и чувствами, а не логикой и холодными фактами.
"Они люди, а не компьютеры, и в этом их сила", — считает Тененбом.
До приезда в Россию он не ожидал, что ему так понравится эта страна и ее жители.
"Я просто хотел отдохнуть от постоянных предупреждений СМИ и правительства о COVID-19 и нескончаемых историй о Дональде Трампе. Но я влюбляюсь в страну и ее людей", — написал журналист.
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По его словам, русские очень дружелюбные, теплые и гостеприимные, у них прекрасное чувство юмора. Больше всего автору понравилась Москва с ее театрами и вкусной едой.
На Манхэттене, где живет автор, до сих пор каждый день вечерами проводят мероприятия в поддержку убитого афроамериканца Джорджа Флойда. При этом, если он шел мимо и не поднимал кулак в поддержку протестующих, то его могли обвинить в расизме. А в Москве в семь вечера он спокойно идет на балет.
"Да, в мире бушует пандемия, и это страшно. Но вам не нужно испытывать страх перед этим каждый день и каждую ночь, каждую минуту и каждую секунду", — подытожил Тененбом.
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