https://ria.ru/20210117/sila-1593387293.html

Американский журналист рассказал, в чем сила русских

Американский журналист рассказал, в чем сила русских

Американский драматург и журналист Тувия Тененбом в своей статье для журнала National Review рассказал, как россияне живут во время пандемии коронавируса и в... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T11:55

2021-01-17T11:55

2021-01-17T12:23

тувия тененбом

джордж флойд

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дональд трамп

ленинград

большой театр

гум

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Американский драматург и журналист Тувия Тененбом в своей статье для журнала National Review рассказал, как россияне живут во время пандемии коронавируса и в чем заключается их главная сила.Автор отметил, что в Москве, несмотря на эпидемию, открыты торговые центры, кафе и рестораны. "Нельзя же держать закрытым всемирно известный Большой театр. Да и от хорошей русской еды никак не откажешься", — признался журналист. По его мнению, в российской столице можно попробовать самые вкусные блюда в мире.В то же время на Западе люди проводят дни в страхе, что могут умереть "сегодня, завтра или на следующей неделе". Журналист отметил, что не знает, какой подход лучше, однако повседневная жизнь в России выглядит так, будто никакой пандемии нет.Тененбом рассказал, что приехал в Россию из Германии. В Гамбурге он купил маску, которая похожа на часть палестинского головного убора. В Европе многие носят такие маски, чтобы выразить поддержку палестинцам. При этом русские даже не заметили необычное средство защиты."Здесь, в отличие от любой европейской страны, где я был, никто не думает о Палестине", — пишет Тененбом.Он отметил, что в Москве полицейские дежурят у входов в метро, где и проверяют наличие средств защиты. Впрочем, некоторые россияне заходят в подземку и спускают маску.Он хотел побывать на службе в храме Христа Спасителя, однако не смог этого сделать — полиция объяснила ему, что слишком опасно собираться в одном месте большому количеству людей. Вместе с тем москвичи продолжают ходить в ГУМ, удивился автор. Тененбом отметил и различие в поведении людей во время службы: в Нью-Йорке многие православные не поют, а в Москве — молятся и поют довольно громко.В ходе поездки автор статьи много общался с россиянами. Так, студентка по имени Катя, с которой он ехал в одном купе в Петербург, рассказала, что русские женщины — самые красивые. В северной столице Тененбом обратил внимание на тот факт, что жители до сих пор помнят о блокаде Ленинграда. "Наши предки пережили блокаду, а мы переживем любую чуму", — сказал ему кто-то из петербуржцев. Гуляя по городу, автор замечает большое количество вывесок на зданиях "сдается", что, по его мнению, связано с карантином. С другой стороны, рестораны открыты и даже не пустуют, в транспорте много людей — это все, по мнению автора, показывает историю "живых людей, упрямых русских людей, которые полны решимости не сдаваться до последнего".Как отметил журналист, быть русским означает жить надеждами и чувствами, а не логикой и холодными фактами.До приезда в Россию он не ожидал, что ему так понравится эта страна и ее жители."Я просто хотел отдохнуть от постоянных предупреждений СМИ и правительства о COVID-19 и нескончаемых историй о Дональде Трампе. Но я влюбляюсь в страну и ее людей", — написал журналист. По его словам, русские очень дружелюбные, теплые и гостеприимные, у них прекрасное чувство юмора. Больше всего автору понравилась Москва с ее театрами и вкусной едой.На Манхэттене, где живет автор, до сих пор каждый день вечерами проводят мероприятия в поддержку убитого афроамериканца Джорджа Флойда. При этом, если он шел мимо и не поднимал кулак в поддержку протестующих, то его могли обвинить в расизме. А в Москве в семь вечера он спокойно идет на балет."Да, в мире бушует пандемия, и это страшно. Но вам не нужно испытывать страх перед этим каждый день и каждую ночь, каждую минуту и каждую секунду", — подытожил Тененбом.

https://ria.ru/20210116/syuprizy-1593317394.html

https://ria.ru/20200927/kamchatka-1577827495.html

https://ria.ru/20200609/1572690822.html

https://ria.ru/20201205/kukhnya-1587773456.html

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