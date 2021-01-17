https://ria.ru/20210117/produkty-1593413299.html

Названы пять продуктов, помогающих похудеть

Названы пять продуктов, помогающих похудеть

Эксперт по питанию Даррен Кирби перечислил пять продуктов, которые следует включить в рацион вместо более вредных аналогов, чтобы сбросить лишний вес и не... РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T17:34

2021-01-17T17:34

2021-01-17T19:00

макароны

похудение

продукты

в мире

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эксперт по питанию Даррен Кирби перечислил пять продуктов, которые следует включить в рацион вместо более вредных аналогов, чтобы сбросить лишний вес и не чувствовать при этом жестких ограничений. Об этом пишет газета Express.Вместо каш быстрого приготовления с большим количеством сахара эксперт предложил есть на завтрак овсяные хлопья, а для вкуса добавить корицу и кленовый сироп. Овсяные хлопья имеют низкий гликемический индекс, способствующий поддержанию энергии и снижению уровня сахара в крови. Маргарин и спред, содержащие большое количество промышленных жиров, следует поменять на обычное масло: оно содержит полезные для здоровья жиры, которые нужны для работы мозга и кишечника.Вместо макарон в рацион можно включить киноа — эта крупа готовится просто, как и паста, однако у нее низкий гликемический индекс. Содержащийся в киноа протеин помогает дольше чувствовать насыщение. Альтернативой для белого картофеля является батат — у него также низкий гликемический индекс, а калорий содержится меньше. При этом Кирби посоветовал запекать его в духовке с небольшим количеством оливкового или сливочного масла.Эксперт предложил не отказываться от сладкого, а выбрать более полезную альтернативу: темный шоколад с высоким содержанием какао снижает артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Какао содержит флавоноиды, которые помогают защитить сердце. В темном шоколаде в несколько раз больше какао, чем в молочном. Поэтому Кирби посоветовал выбирать лакомство с содержанием какао более 70 процентов. При этом лучше покупать несколько маленьких плиток, а не одну большую — так удобнее ограничивать ежедневные порции.Также эксперт посоветовал пить ежедневно два литра воды.

https://ria.ru/20210117/kofe-1593406666.html

https://ria.ru/20210115/pokhudenie-1593125894.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макароны, похудение, продукты, в мире