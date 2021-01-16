https://ria.ru/20210116/zhaparov-1593314261.html

Биография Садыра Жапарова

Биография Садыра Жапарова

Садыр Нургожоевич Жапаров родился 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области Киргизии. РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T12:39

2021-01-16T12:39

2021-01-16T12:39

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

иссык-кульская область

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Садыр Нургожоевич Жапаров родился 6 декабря 1968 года в селе Кен-Суу Иссык-Кульской области Киргизии. В 1987 году начал трудовую деятельность рабочим в колхозе "Санташ" Чуйского района Киргизии.В 2006 году окончил Киргизско-российский славянский университет имени Бориса Ельцина.До 2005 года управлял рядом предприятий. Был руководителем фермерского хозяйства "Солтонкул", директором нефтяной компании "Кергей", инспектором спецроты УВД Иссык-Кульской области, генеральным директором компаний "Гузель и "Нурнефтегаз".В 2005-2007, а также в 2010-2013 годы избирался депутатом Жогорку Кенеша.В 2007-2009 годы занимал должность советника президента Киргизии Курманбека Бакиева.В 2008-2009 годы был комиссаром Национального агентства Киргизии по предупреждению коррупции.В 2009-2010 годы возглавлял Агентство по предупреждению коррупции при Государственной кадровой службе Киргизии. В октябре 2012 году Садыр Жапаров, будучи депутатом, вышел на акцию протеста из-за рудника Кумтора вместе с однопартийцами: лидером партии "Ата-Журт" Камчыбеком Ташиевым и депутатом Талантом Мамытовым. Во время митинга группа лиц под руководством Ташиева перелезла через забор "Белого дома". Дело было рассмотрено в Верховном суде, который признал Ташиева, Жапарова и Мамытова виновными в попытке насильственного захвата власти и публичных призывах к свержению конституционного строя. Ташиев и Жапаров были осуждены на 1 год и 5 месяцев заключения, Мамытов — на год. Позже Жапаров выехал за границу, какое-то время он жил на Кипре и в России. В 2013 году сдал депутатский мандат.В 2013 году в селе Саруу Иссык-Кульской области прошел митинг с требованием национализации рудника Кумтор. По данным следствия, митинг финансировал Садыр Жапаров. Участники взяли в заложники несколько человек во главе с тогдашним полпредом правительства в Иссык-Кульской области Эмилем Каптагаевым. Согласно информации Государственного комитета национальной безопасности Киргизиии, митингующим по телефону давал указания Жапаров. В отношении него было возбуждено дело по четырем статьям Уголовного кодекса: "Угроза убийством", "Захват заложника", "Хулиганство" и "Применение насилия в отношении представителя власти".После четырех лет, проведенных за рубежом, Жапаров решил вернуться в Кыргызстан.25 марта 2017 года он был задержан на киргизско-казахской границе и приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за захват заложника. 5 октября 2020 года в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. В ночь на 6 октября Садыр Жапаров был освобожден из тюрьмы протестующими. На фоне протестов премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку.9 октября президент Кигизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства Боронова. 10 октября парламент Киргизии утвердил кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьера. Однако президент, который должен подписать это решение, отправил его обратно в парламент. Уточнив, что оно является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где утвердили Жапарова.14 октября парламент Киргизии повторно утвердил структуру и программу кабмина во главе с премьером Садыром Жапаровым. Депутаты проголосовали единогласно.15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку. Спикер парламента Канат Исаев отказался от исполнения полномочий президента их взял на себя премьер Садыр Жапаров.20 октября Верховный суд Киргизии оправдал Жапарова по делу о попытке захвата власти в стране в 2012 году.14 ноября Жапаров объявил о сложении полномочий и.о. президента республики и временной приостановке полномочий главы правительства для того, чтобы участвовать в досрочных выборах главы государства 10 января 2021 года.В январе 2021 года Садыр Жапаров набрал 79,23% голосов и победил на президентских выборах в Киргизии.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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