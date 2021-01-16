https://ria.ru/20210116/kirgiziya-1593302154.html

Опубликованы официальные итоги выборов президента Киргизии

Опубликованы официальные итоги выборов президента Киргизии

Садыр Жапаров с 79,23% голосов победил на президентских выборах в Киргизии, такие данные приводит в субботу Центризбирком республики по итогам ручного подсчета... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T10:17

2021-01-16T10:17

2021-01-16T14:48

президентские выборы в киргизии — 2021

садыр жапаров

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 16 янв — РИА Новости. Садыр Жапаров с 79,23% голосов победил на президентских выборах в Киргизии, такие данные приводит в субботу Центризбирком республики по итогам ручного подсчета голосов.Согласно данным ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней за Жапарова проголосовали более 1,1 миллиона человек, или 79,23%. На втором месте — Адахан Мадумаров с 95 тысячами голосов (6,8%).В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%.По итогам референдума, за усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления — 152 тысячи, или чуть меньше 11%, еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, киргизия, в мире