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Опубликованы официальные итоги выборов президента Киргизии
Опубликованы официальные итоги выборов президента Киргизии
Садыр Жапаров с 79,23% голосов победил на президентских выборах в Киргизии, такие данные приводит в субботу Центризбирком республики по итогам ручного подсчета... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T10:17
2021-01-16T10:17
2021-01-16T14:48
президентские выборы в киргизии — 2021
садыр жапаров
киргизия
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БИШКЕК, 16 янв — РИА Новости. Садыр Жапаров с 79,23% голосов победил на президентских выборах в Киргизии, такие данные приводит в субботу Центризбирком республики по итогам ручного подсчета голосов.Согласно данным ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней за Жапарова проголосовали более 1,1 миллиона человек, или 79,23%. На втором месте — Адахан Мадумаров с 95 тысячами голосов (6,8%).В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%.По итогам референдума, за усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления — 152 тысячи, или чуть меньше 11%, еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления.
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президентские выборы в киргизии — 2021, садыр жапаров, киргизия, в мире
БИШКЕК, 16 янв — РИА Новости. Садыр Жапаров
с 79,23% голосов победил на президентских выборах в Киргизии
, такие данные приводит в субботу Центризбирком республики по итогам ручного подсчета голосов.
Согласно данным ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней за Жапарова проголосовали более 1,1 миллиона человек, или 79,23%. На втором месте — Адахан Мадумаров с 95 тысячами голосов (6,8%).
В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Явка составила чуть меньше 40%.
По итогам референдума, за усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления — 152 тысячи, или чуть меньше 11%, еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления.