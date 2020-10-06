https://ria.ru/20201006/protesty-1578347460.html

Протестующие в Киргизии намерены "назначить" временного премьер-министра

Протестующие в Киргизии намерены назначить временного премьера, сообщил журналистам лидер оппозиционной партии "Мекенчил" ("Патриот") Камчыбек Ташиев. РИА Новости, 06.10.2020

2020-10-06T08:26

2020-10-06T08:26

2020-10-06T09:28

садыр жапаров

алмазбек атамбаев

бишкек

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости.</strong> Протестующие в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> намерены назначить временного премьера, сообщил журналистам лидер оппозиционной партии "Мекенчил" ("Патриот") Камчыбек Ташиев.По его словам, на этот пост рассматривается кандидатура оппозиционного политика <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>, которого сегодня ночью протестующие освободили из тюрьмы, где он отбывал срок за захват заложника в ходе массовых беспорядков в 2013 году.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.В столкновениях, по данным Минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

https://ria.ru/20201006/prezident-1578348122.html

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бишкек

киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире