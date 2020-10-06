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Протестующие в Киргизии намерены "назначить" временного премьер-министра
08:26 06.10.2020 (обновлено: 09:28 06.10.2020)
© AP Photo / Vladimir VoroninПротестующий в Бишкеке
© AP Photo / Vladimir Voronin
БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости. Протестующие в Киргизии намерены назначить временного премьера, сообщил журналистам лидер оппозиционной партии "Мекенчил" ("Патриот") Камчыбек Ташиев.
"Мы планируем назначить временного премьер-министра", — заявил оппозиционер.
По его словам, на этот пост рассматривается кандидатура оппозиционного политика Садыра Жапарова, которого сегодня ночью протестующие освободили из тюрьмы, где он отбывал срок за захват заложника в ходе массовых беспорядков в 2013 году.
В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону ГКНБ и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.
В столкновениях, по данным Минздрава, пострадали 590 человек. Один погиб.
Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.