Парламент Киргизии утвердил структуру правительства во главе с Жапаровым
10:36 14.10.2020 (обновлено: 10:48 14.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНовоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента Киргизии
БИШКЕК, 14 окт - РИА Новости. Парламент Киргизии утвердил структуру и программу кабмина во главе с премьером Садыром Жапаровым, передает корреспондент РИА Новости.
Депутаты проголосовали единогласно. Спикер поздравил премьера с назначением на этот пост.
Теперь, согласно процедуре, указ о назначении нового главы кабмина должен подписать президент страны Сооронбай Жээнбеков. Однако, даже если лидер республики не сделает этого в трехдневный срок, Жапаров все равно будет считаться назначенным.
Парламент Киргизии 10 октября утвердил кандидатуру Жапарова на должность премьера, структуру и состав кабмина. Однако президент, который должен подписать это решение, отправил его обратно в парламент. Уточнив, что оно является незаконным из-за отсутствия кворума на заседании, где утвердили Жапарова. Законодательное собрание 14 октября повторно рассматривает состав кабмина. Его кандидатуру уже поддержала коалиция парламентского большинства.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек.
12 октября, 13:13Сказано в эфиреЭксперт рассказал, что мешает стабилизировать ситуацию в КиргизииВ Бишкеке повторно ввели режим чрезвычайного положения. В эфире радио Sputnik координатор экспертной платформы "Большая Евразия", председатель Ассоциации аналитиков-экспертов "Изыскания Срединной Азии" Сергей Масаулов прокомментировал ситуацию.