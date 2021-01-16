https://ria.ru/20210116/sochi-1593189606.html

Вот это Сочи! Как жил курорт в праздники и ехать ли туда сейчас

Вот это Сочи! Как жил курорт в праздники и ехать ли туда сейчас

Поздний старт сезона, дефицит снега, ажиотаж у подъемников, резко подорожавшие в январе авиабилеты и новогодняя атмосфера — зимние каникулы в Сочи завершились,... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T08:00

2021-01-16T08:00

2021-01-16T13:26

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Поздний старт сезона, дефицит снега, ажиотаж у подъемников, резко подорожавшие в январе авиабилеты и новогодняя атмосфера — зимние каникулы в Сочи завершились, но туристы не спешат покидать горы. Не пустовало и побережье. "Народу — миллион", — сообщают путешественники на форумах. О том, как прошли праздники на сочинских курортах и что там происходит сейчас, — в материале РИА Новости.Тридцать тысяч за место в очередиСтарта горнолыжного сезона в Сочи ждали с нетерпением, а снега все не было. Неудивительно, что, когда наконец погода позволила кататься, возник ажиотаж. "Из-за сложной эпидобстановки важно максимально избегать скопления людей, даже на открытом воздухе, — предупреждал краевой оперативный штаб. — Поэтому на курортах будут разводить потоки туристов и спортсменов, проводить санитарную обработку кабин канатных дорог".А в соцсетях туристы делились видео:Сотрудники старались следовать всем предписанным антиковидным мерам. "Дополнительно в пиковые часы для разведения людских потоков при посадке на канатную дорогу привлекли аниматоров и волонтеров, раздавали защитные маски, напоминали о соцдистанции", — рассказали представители "Красной Поляны".Впрочем, к праздникам обстановка более-менее нормализовалась. Конечно, совсем избежать очередей в высокий сезон не получилось, но в начале января кататься можно было совершенно спокойно."Не стояли дольше пяти минут практически нигде, — поделился впечатлениями на профильном форуме Андрей, который до этого ездил обычно в Альпы. — Сегодня, когда уходили домой около 13:00, очередь на "Олимпию" вверх была длиной с полплощади. И как-то в основном все без снаряги. Но в районе 09:30 — не было никого".Не обошлось без курьезов. В интернете стали публиковать предложения: "займу очередь на любой подъемник". Цена — от трех до тридцати тысяч рублей. Авторы объявлений от комментариев отказались.Вероятно, спрос на такую услугу имелся. Но и туристы, и профессионалы подтвердили, что страсти быстро поутихли. "Да, были очереди, — признал глава туроператорской компании Сергей Ромашкин. — Однако потом никто не жаловался".Новые подъемники и один ски-пассС конца декабря опять действует единый ски-пасс, обеспечивающий доступ на самую крупную в России зону катания — 177 километров трасс. Между нижними станциями канатных дорог трех комплексов — "Газпром", "Красная Поляна" и "Роза Хутор" — курсирует автобус. Появились новые подъемники: например, канатные дороги D-Line и "Вероника" на популярном южном склоне хребта Аибга. На "Поляне-2200" открыли сноупарк и запустили бугельный подъемник — для зеленой трассы. "Пандемийные" каникулыПри этом, несмотря на прогнозы, гостей, приехавших в горный кластер на праздники, по сравнению с прошлым годом не прибавилось. "С 1 по 10 января "Розу Хутор" посетили 92,5 тысячи человек, в 2019-м — более 105 тысяч, — уточнила представитель курорта Татьяна Онготоева. — По загрузке отелей — также падение на 13,5 процента".Но повысился спрос на услуги горнолыжной школы, проката. Самым популярным развлечением на свежем воздухе в дни новогодних каникул был аттракцион родельбан — сани, скользящие по рельсам со скоростью до 40 километров в час по маршруту с тремя кольцами-виражами."Красная Поляна" с 26 декабря по 10 января приняла более 73 тысяч туристов. Это гости отелей и апартаментов, а также те, кто приезжал с однодневными экскурсиями ради подъема по канатной дороге на "Поляну-2200" — к снежным вершинам и панорамной площадке с обзором 360 градусов.Загруженность отелей в праздники — 84 процента. Было бы сто, но из-за дефицита снега и плюсовой температуры на высоте ниже 1500 метров над уровнем моря, кататься можно было не везде, поэтому брони отменяли.Впервые на Новый год число экскурсионных единоразовых подъемов по канатной дороге в два раза превысило показатель по горнолыжникам и сноубордистам.Еще одна особенность "пандемийных" каникул в горах Сочи — преобладала молодежь. По словам генерального директора "Красной Поляны" Андрея Круковского, гостей в возрасте от 20 до 30 лет было на 12 процентов больше обычного.Аншлаг на берегуВ целом пиковый сезон в Сочи превзошел прошлогодний. Приехали 270 тысяч туристов — на 11 процентов больше, чем в 2020-м.Это, скорее всего, за счет побережья: там был аншлаг почти все праздники. Тем более с погодой повезло."Я отдыхал 3 января в Сочи, на набережной — не протолкнуться. Все рестораны забиты, люди стояли в очереди, чтобы пообедать, — вспоминает Сергей Ромашкин. — Погода была замечательная: 15-17 градусов. Многие загорали на лежаках, некоторые даже купались"."В Сочи/Адлере людей — миллион. Вчера ближе к вечеру кружочек нарезал на машине по центру — столько народу! Все ходят, гуляют, трусят... плюс семнадцать", — пишет турист из Иваново на одном из горнолыжных форумов.Дорогой перелет и толпы в аэропортуБилеты, по словам Ромашкина, можно было найти и за пять тысяч рублей из Москвы и обратно. "Мне не повезло, я купил за десять. Те, кто решился улететь в последний момент, платили порядка двенадцати", — уточнил он. В среднем же, если приобретать заранее, — шесть-восемь тысяч.Ошиблись те, кто брал билеты только туда: под занавес каникул цены на обратные были совсем не гуманными. Но столь легкомысленных туристов обычно совсем немного.Другое дело — очереди в аэропорту, туда попали все. "Я таких не видел нигде и никогда, прожив более 50 лет и отлетав почти в сотню стран", — удивляется в инстаграме Ренат Карчаа.В самом хабе сообщили, что с трудностями оперативно справились. "Учитывая значительный рост пассажиропотока в период новогодних и рождественских каникул, было принято решение использовать зону вылета международных рейсов для обслуживания внутреннего турпотока, а также четырех дополнительных выходов на посадку в летней зоне", — рассказали в пресс-службе хаба. Эксперты подтвердили: воздушная гавань устояла. "Мы подсчитывали: 9 января аэропорт принял и отправил порядка 110 рейсов, а это летняя загрузка, — сообщили в одной туркомпании. — В прошлом году в это время хаб обслуживал 50-60 рейсов". Но в итоге все вылетели практически вовремя, задержки — максимум 15 минут.На лыжи в выходныеСейчас прибрежный кластер пустеет. После жары под старый Новый год, когда столбики термометров поднимались до 20 градусов, в Сочи похолодало до шести-восьми, пошли дожди, а уже со вторника обещают и снег.Зато в горах по-прежнему много гостей. "Несмотря на большой отток туристов после новогодних праздников загрузка отелей в горном кластере остается высокой: "Роза Хутор" — 67 процентов, "Красная Поляна" — 71 процент, "Газпром" — 57 процентов. Малые средства размещения заполнены на 68 процентов", — проинформировали в администрации города.В туроператорских компаниях добавили, что действительно в "Красную Поляну" довольно активно едут, тем более цены после каникул "упали стремительно". В основном путешественники предпочитают туры на два-три дня.Поскольку ажиотаж спал, значительно подешевели и авиабилеты. Так, в пятницу удалось найти перелет из Москвы в субботу, 16 января, за 1599 рублей. Есть такие цены и на неделе. Уложиться в четыре-пять тысяч рублей в оба конца несложно. На следующий уик-энд (22-24 января) был вариант за 4648 рублей.Кроме того, на курортах Сочи готовятся запустить все трассы. "Пока лавинная обстановка не позволяет этого сделать, — сообщили представители "Красной Поляны". — То не было снега, а сейчас "горшочек варит" без остановки". По прогнозам снегопады продолжатся до вторника.Ко Всемирному дню снега, отмечаемому в предпоследнее воскресенье января (в этом году — 24-го), рассчитывают порадовать гостей: открыть еще больше спусков.

https://ria.ru/20201229/sochi-1591379894.html

https://ria.ru/20210107/aviabilety-1592230655.html

https://ria.ru/20201221/kurorty-1589896388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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