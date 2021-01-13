https://ria.ru/20210113/sochi-1592885966.html

Сочи побил полувековой рекорд тепла

Сочи побил полувековой рекорд тепла

Рекорд тепла за 13 января, зафиксированный в 1968 году, побит в Сочи, где воздух прогрелся до +20 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T16:02

2021-01-13T16:02

2021-01-13T23:33

туризм

гидрометцентр

сочи

общество

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СОЧИ, 13 янв - РИА Новости. Рекорд тепла за 13 января, зафиксированный в 1968 году, побит в Сочи, где воздух прогрелся до +20 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.В среду в Сочи действует штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей, сильных дождей и ветра. Несмотря на пасмурную погоду с небольшими кратковременными дождями, в городе очень тепло. Жители отмечают на термометрах +22 +23 градуса. Гидрометцентр Сочи прогнозировал, что температура воздуха в среду составит +18 - 23 градуса."На участке Туапсе - Сочи столбики термометров поднимались до отметки +20 градусов, тем самым были обновлены рекорды максимальной температуры. Хотя показания максимальные термометра будут сниматься после 21:00, можно с уверенностью сказать, что дневные максимумы не устояли. До сегодняшнего дня 13 января в Сочи рекорд тепла принадлежал 1968 году, тогда была зафиксирована температура +20 градусов, а в Туапсе не устоял рекорд 1960 года", - рассказала Волосюк.По ее словам, в среду вся южная половина европейской России ощущает на себе влияние средиземноморского циклона, центр которого утром располагался над Крымским полуостровом. Черноморское побережье Кавказа оказалось в теплой части этого циклона. Кроме того, помимо резкого повышения температуры на юге страны шли осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, а в районе Сочи даже прогремела гроза."Но всплеск тепла окажется недолгим. Уже завтра в регион начнут вторгаться холодные воздушные массы, и максимальные температуры не превысят +6 - 8 градусов", - добавила Волосюк.

https://ria.ru/20210106/krym-1592138173.html

https://ria.ru/20201231/pogoda-1591682080.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, гидрометцентр, сочи, общество