Сочи побил полувековой рекорд тепла
16:02 13.01.2021 (обновлено: 23:33 13.01.2021)
СОЧИ, 13 янв - РИА Новости. Рекорд тепла за 13 января, зафиксированный в 1968 году, побит в Сочи, где воздух прогрелся до +20 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
В среду в Сочи действует штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей, сильных дождей и ветра. Несмотря на пасмурную погоду с небольшими кратковременными дождями, в городе очень тепло. Жители отмечают на термометрах +22 +23 градуса. Гидрометцентр Сочи прогнозировал, что температура воздуха в среду составит +18 - 23 градуса.
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"На участке Туапсе - Сочи столбики термометров поднимались до отметки +20 градусов, тем самым были обновлены рекорды максимальной температуры. Хотя показания максимальные термометра будут сниматься после 21:00, можно с уверенностью сказать, что дневные максимумы не устояли. До сегодняшнего дня 13 января в Сочи рекорд тепла принадлежал 1968 году, тогда была зафиксирована температура +20 градусов, а в Туапсе не устоял рекорд 1960 года", - рассказала Волосюк.
По ее словам, в среду вся южная половина европейской России ощущает на себе влияние средиземноморского циклона, центр которого утром располагался над Крымским полуостровом. Черноморское побережье Кавказа оказалось в теплой части этого циклона. Кроме того, помимо резкого повышения температуры на юге страны шли осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, а в районе Сочи даже прогремела гроза.
"Но всплеск тепла окажется недолгим. Уже завтра в регион начнут вторгаться холодные воздушные массы, и максимальные температуры не превысят +6 - 8 градусов", - добавила Волосюк.
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