https://ria.ru/20210110/sochi-1592478689.html

В Сочи на каникулы приехало больше туристов, чем в прошлом году

В Сочи на каникулы приехало больше туристов, чем в прошлом году

Поток туристов в Сочи на новогодние праздники в 2021 году достиг 270 тысяч человек, что на 11 процентов больше показателей прошлого года, сообщает администрация РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T17:03

2021-01-10T17:03

2021-01-10T17:03

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СОЧИ, 10 янв – РИА Новости. Поток туристов в Сочи на новогодние праздники в 2021 году достиг 270 тысяч человек, что на 11 процентов больше показателей прошлого года, сообщает администрация города.Горнолыжный сезон стартовал в Сочи 24 декабря, когда выпало достаточное количество снега для открытия трасс. При этом массовый заезд туристов в город начался 28 декабря. В новогодние праздники на прием гостей работало 639 средств размещения (санаториев, гостиниц, апартаментов и пр.), их средняя загрузка за этот период составила 76 процентов. В минувшем году этот показатель равнялся 74 процентам.Уточняется, что в отелях горнолыжных курортов Красной Поляны проживало порядка 74 тысяч человек. Средняя заполняемость объектов горного кластера составила 80 процентов. Кроме того, еще около 72 тысяч гостей посетили горный кластер в качестве однодневных туристов. Среди них были как жители Сочи, так и туристы, проживающие в отелях в приморской части."По проценту нагрузки мы можем заключить, что и после новогодних праздников в наш город будет прибывать большое количество туристов. Уверен, что совместными усилиями мы проведем этот сезон на достойном уровне", - приводятся в сообщении слова заместителя главы города Сочи Владимира Пушкарева.Он добавил, что оперативный межведомственный штаб, который координировал работу всех служб города на праздниках, показал свою эффективность и результативность. Поэтому принято решение о продлении его работы. Ожидается, что зимний сезон продлится до мая.

https://ria.ru/20201223/sochi-1590262581.html

https://ria.ru/20210102/agutin-1591846075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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