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Туризм
https://ria.ru/20210110/sochi-1592478689.html
В Сочи на каникулы приехало больше туристов, чем в прошлом году
В Сочи на каникулы приехало больше туристов, чем в прошлом году
Поток туристов в Сочи на новогодние праздники в 2021 году достиг 270 тысяч человек, что на 11 процентов больше показателей прошлого года, сообщает администрация РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T17:03
2021-01-10T17:03
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СОЧИ, 10 янв – РИА Новости. Поток туристов в Сочи на новогодние праздники в 2021 году достиг 270 тысяч человек, что на 11 процентов больше показателей прошлого года, сообщает администрация города.Горнолыжный сезон стартовал в Сочи 24 декабря, когда выпало достаточное количество снега для открытия трасс. При этом массовый заезд туристов в город начался 28 декабря. В новогодние праздники на прием гостей работало 639 средств размещения (санаториев, гостиниц, апартаментов и пр.), их средняя загрузка за этот период составила 76 процентов. В минувшем году этот показатель равнялся 74 процентам.Уточняется, что в отелях горнолыжных курортов Красной Поляны проживало порядка 74 тысяч человек. Средняя заполняемость объектов горного кластера составила 80 процентов. Кроме того, еще около 72 тысяч гостей посетили горный кластер в качестве однодневных туристов. Среди них были как жители Сочи, так и туристы, проживающие в отелях в приморской части."По проценту нагрузки мы можем заключить, что и после новогодних праздников в наш город будет прибывать большое количество туристов. Уверен, что совместными усилиями мы проведем этот сезон на достойном уровне", - приводятся в сообщении слова заместителя главы города Сочи Владимира Пушкарева.Он добавил, что оперативный межведомственный штаб, который координировал работу всех служб города на праздниках, показал свою эффективность и результативность. Поэтому принято решение о продлении его работы. Ожидается, что зимний сезон продлится до мая.
https://ria.ru/20201223/sochi-1590262581.html
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В Сочи на каникулы приехало больше туристов, чем в прошлом году

17:03 10.01.2021
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 10 янв – РИА Новости. Поток туристов в Сочи на новогодние праздники в 2021 году достиг 270 тысяч человек, что на 11 процентов больше показателей прошлого года, сообщает администрация города.
Горнолыжный сезон стартовал в Сочи 24 декабря, когда выпало достаточное количество снега для открытия трасс. При этом массовый заезд туристов в город начался 28 декабря. В новогодние праздники на прием гостей работало 639 средств размещения (санаториев, гостиниц, апартаментов и пр.), их средняя загрузка за этот период составила 76 процентов. В минувшем году этот показатель равнялся 74 процентам.
"Общий туристический поток на курорте за десять дней новогодних и рождественских праздников 2021 года оценивается на уровне 270 тысяч человек, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В горном кластере показатель составил 146 тысяч гостей. Пиковая нагрузка пришлась на 4 января, когда в городе находилось свыше 110 тысяч туристов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отелях горнолыжных курортов Красной Поляны проживало порядка 74 тысяч человек. Средняя заполняемость объектов горного кластера составила 80 процентов. Кроме того, еще около 72 тысяч гостей посетили горный кластер в качестве однодневных туристов. Среди них были как жители Сочи, так и туристы, проживающие в отелях в приморской части.
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"По проценту нагрузки мы можем заключить, что и после новогодних праздников в наш город будет прибывать большое количество туристов. Уверен, что совместными усилиями мы проведем этот сезон на достойном уровне", - приводятся в сообщении слова заместителя главы города Сочи Владимира Пушкарева.
Он добавил, что оперативный межведомственный штаб, который координировал работу всех служб города на праздниках, показал свою эффективность и результативность. Поэтому принято решение о продлении его работы. Ожидается, что зимний сезон продлится до мая.
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