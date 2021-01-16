https://ria.ru/20210116/pushkov-1593326929.html
Пушков высмеял попытки Киева выставить Королева и Айвазовского украинцами
Пушков высмеял попытки Киева выставить Королева и Айвазовского украинцами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в телеграм-канале ситуацию с русским языком на Украине и попытки Киева выставить знаменитых деятелей культуры РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T15:10
2021-01-16T15:10
2021-01-16T17:04
верховная рада украины
илон маск
spacex
алексей пушков
владимир зеленский
иван айвазовский
москва
киев
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в телеграм-канале ситуацию с русским языком на Украине и попытки Киева выставить знаменитых деятелей культуры и науки украинцами. Так, по его мнению, в Киеве приняли решение стать "безнадежной культурной провинцией Европы" — именно к таким результатам и приведет вытравление русского языка.Киев же, как напомнил Пушков, был крупным научным и культурным центром только в составе Советского Cоюза. Принадлежность к "русскоязычному пространству" давала Украине шанс на сохранение в качестве части ареала великой культуры, а отказ от русского языка означает "окончательную провинциализацию" страны."Кока-колой" и тупыми фильмами с американскими качками подлинную культуру не заменить", — подытожил он.На этой неделе украинских пользователей Twitter возмутил пост основателя SpaceX Илона Маска, который на русском языке написал о дне рождения конструктора Сергея Королева. Они начали оставлять под постом комментарии о том, что Королев родился на Украине. Президент Владимир Зеленский после этого назвал Королева "великим украинским ученым".Кроме того, с сегодняшнего дня на Украине вступила в силу норма языкового закона, в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский язык. Теперь можно официально пожаловаться на обслуживание на русском — за такое нарушение грозит штраф. Верховная рада приняла языковой закон в апреле 2019 года, но внедряли его постепенно. Документ обязывает общаться исключительно на государственном языке почти во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали только для частного общения и религиозных обрядов.
https://ria.ru/20210110/ukraina-1592481048.html
https://ria.ru/20201128/ukraina-1586714090.html
https://ria.ru/20210113/korolev-1592800081.html
москва
киев
россия
ссср
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8227e759ab2a6e72d7683c654c5693a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховная рада украины, илон маск, spacex, алексей пушков, владимир зеленский, иван айвазовский, москва, киев, twitter, россия, сергей королев, ссср, украина, в мире
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Российский сенатор Алексей Пушков
прокомментировал в телеграм-канале
ситуацию с русским языком на Украине
и попытки Киева
выставить знаменитых деятелей культуры и науки украинцами.
Так, по его мнению, в Киеве приняли решение стать "безнадежной культурной провинцией Европы" — именно к таким результатам и приведет вытравление русского языка.
"И не помогут неумные попытки приписать Украине Королева, Малевича, Куинджи, Айвазовского
и других крупных ученых и деятелей культуры. Они не говорили по-украински, творили в Москве
или Петербурге
и в мире их украинцами не считают", — подчеркнул сенатор.
Киев же, как напомнил Пушков, был крупным научным и культурным центром только в составе Советского Cоюза. Принадлежность к "русскоязычному пространству" давала Украине шанс на сохранение в качестве части ареала великой культуры, а отказ от русского языка означает "окончательную провинциализацию" страны.
"Кока-колой" и тупыми фильмами с американскими качками подлинную культуру не заменить", — подытожил он.
На этой неделе украинских пользователей Twitter
возмутил пост основателя SpaceX Илона Маска
, который на русском языке написал о дне рождения конструктора Сергея Королева
. Они начали оставлять под постом комментарии о том, что Королев родился на Украине. Президент Владимир Зеленский
после этого назвал Королева "великим украинским ученым".
Кроме того, с сегодняшнего дня на Украине вступила в силу норма языкового закона, в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский язык. Теперь можно официально пожаловаться на обслуживание на русском — за такое нарушение грозит штраф.
Верховная рада приняла языковой закон в апреле 2019 года, но внедряли его постепенно. Документ обязывает общаться исключительно на государственном языке почти во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали только для частного общения и религиозных обрядов.