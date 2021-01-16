https://ria.ru/20210116/pushkov-1593326929.html

Пушков высмеял попытки Киева выставить Королева и Айвазовского украинцами

Пушков высмеял попытки Киева выставить Королева и Айвазовского украинцами

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в телеграм-канале ситуацию с русским языком на Украине и попытки Киева выставить знаменитых деятелей культуры РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T15:10

2021-01-16T15:10

2021-01-16T17:04

верховная рада украины

илон маск

spacex

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иван айвазовский

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в телеграм-канале ситуацию с русским языком на Украине и попытки Киева выставить знаменитых деятелей культуры и науки украинцами. Так, по его мнению, в Киеве приняли решение стать "безнадежной культурной провинцией Европы" — именно к таким результатам и приведет вытравление русского языка.Киев же, как напомнил Пушков, был крупным научным и культурным центром только в составе Советского Cоюза. Принадлежность к "русскоязычному пространству" давала Украине шанс на сохранение в качестве части ареала великой культуры, а отказ от русского языка означает "окончательную провинциализацию" страны."Кока-колой" и тупыми фильмами с американскими качками подлинную культуру не заменить", — подытожил он.На этой неделе украинских пользователей Twitter возмутил пост основателя SpaceX Илона Маска, который на русском языке написал о дне рождения конструктора Сергея Королева. Они начали оставлять под постом комментарии о том, что Королев родился на Украине. Президент Владимир Зеленский после этого назвал Королева "великим украинским ученым".Кроме того, с сегодняшнего дня на Украине вступила в силу норма языкового закона, в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский язык. Теперь можно официально пожаловаться на обслуживание на русском — за такое нарушение грозит штраф. Верховная рада приняла языковой закон в апреле 2019 года, но внедряли его постепенно. Документ обязывает общаться исключительно на государственном языке почти во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали только для частного общения и религиозных обрядов.

https://ria.ru/20210110/ukraina-1592481048.html

https://ria.ru/20201128/ukraina-1586714090.html

https://ria.ru/20210113/korolev-1592800081.html

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верховная рада украины, илон маск, spacex, алексей пушков, владимир зеленский, иван айвазовский, москва, киев, twitter, россия, сергей королев, ссср, украина, в мире