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Пушков высмеял попытки Киева выставить Королева и Айвазовского украинцами
Пушков высмеял попытки Киева выставить Королева и Айвазовского украинцами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в телеграм-канале ситуацию с русским языком на Украине и попытки Киева выставить знаменитых деятелей культуры РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T15:10
2021-01-16T17:04
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в телеграм-канале ситуацию с русским языком на Украине и попытки Киева выставить знаменитых деятелей культуры и науки украинцами. Так, по его мнению, в Киеве приняли решение стать "безнадежной культурной провинцией Европы" — именно к таким результатам и приведет вытравление русского языка.Киев же, как напомнил Пушков, был крупным научным и культурным центром только в составе Советского Cоюза. Принадлежность к "русскоязычному пространству" давала Украине шанс на сохранение в качестве части ареала великой культуры, а отказ от русского языка означает "окончательную провинциализацию" страны."Кока-колой" и тупыми фильмами с американскими качками подлинную культуру не заменить", — подытожил он.На этой неделе украинских пользователей Twitter возмутил пост основателя SpaceX Илона Маска, который на русском языке написал о дне рождения конструктора Сергея Королева. Они начали оставлять под постом комментарии о том, что Королев родился на Украине. Президент Владимир Зеленский после этого назвал Королева "великим украинским ученым".Кроме того, с сегодняшнего дня на Украине вступила в силу норма языкового закона, в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский язык. Теперь можно официально пожаловаться на обслуживание на русском — за такое нарушение грозит штраф. Верховная рада приняла языковой закон в апреле 2019 года, но внедряли его постепенно. Документ обязывает общаться исключительно на государственном языке почти во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали только для частного общения и религиозных обрядов.
https://ria.ru/20210110/ukraina-1592481048.html
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Пушков высмеял попытки Киева выставить Королева и Айвазовского украинцами

15:10 16.01.2021 (обновлено: 17:04 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в телеграм-канале ситуацию с русским языком на Украине и попытки Киева выставить знаменитых деятелей культуры и науки украинцами.
Так, по его мнению, в Киеве приняли решение стать "безнадежной культурной провинцией Европы" — именно к таким результатам и приведет вытравление русского языка.
"И не помогут неумные попытки приписать Украине Королева, Малевича, Куинджи, Айвазовского и других крупных ученых и деятелей культуры. Они не говорили по-украински, творили в Москве или Петербурге и в мире их украинцами не считают", — подчеркнул сенатор.
Киев же, как напомнил Пушков, был крупным научным и культурным центром только в составе Советского Cоюза. Принадлежность к "русскоязычному пространству" давала Украине шанс на сохранение в качестве части ареала великой культуры, а отказ от русского языка означает "окончательную провинциализацию" страны.
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"Кока-колой" и тупыми фильмами с американскими качками подлинную культуру не заменить", — подытожил он.
На этой неделе украинских пользователей Twitter возмутил пост основателя SpaceX Илона Маска, который на русском языке написал о дне рождения конструктора Сергея Королева. Они начали оставлять под постом комментарии о том, что Королев родился на Украине. Президент Владимир Зеленский после этого назвал Королева "великим украинским ученым".
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Кроме того, с сегодняшнего дня на Украине вступила в силу норма языкового закона, в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский язык. Теперь можно официально пожаловаться на обслуживание на русском — за такое нарушение грозит штраф.
Верховная рада приняла языковой закон в апреле 2019 года, но внедряли его постепенно. Документ обязывает общаться исключительно на государственном языке почти во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали только для частного общения и религиозных обрядов.
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