https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593303988.html

Берлин не передал Москве медицинские данные Навального

Берлин не передал Москве медицинские данные Навального

Власти Германии не передали России медицинские заключения по делу Алексея Навального, говорится в заявлении официального представителя немецкого Минюста,... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T10:39

2021-01-16T10:39

2021-01-16T15:05

россия

госпитализация алексея навального

алексей навальный

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577755202_444:568:2335:1631_1920x0_80_0_0_4ad70378ce5e77561eca7a47e5ce31f2.jpg

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Власти Германии не передали России медицинские заключения по делу Алексея Навального, говорится в заявлении официального представителя немецкого Минюста, направленном агентствам Рейтер и dpa.Вместе с этим чиновник утверждает, что "запросы России о правовой помощи были обработаны, на них был дан ответ по существу", при этом СМИ не раскрывают подробностей.Представитель Минюста ФРГ также добавил, что прокуратура Берлина передала России протоколы допроса Навального. Ведомство повторило прошлогоднее заявление властей Германии о том, что "информация, необходимая для уголовного расследования, такая как образцы крови и тканей, а также предметы одежды, находится в России".По сообщению немецкого агентства dpa, "медицинские заключения не были переданы", поскольку персональные данные о здоровье "особо охраняются законодательством Германии". Dpa также указывает, что врачи, лечившие Навального, соблюдают медицинскую тайну и поэтому не выступили в качестве свидетелей.Навальному стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в крови в анализах российские медики не обнаружили. Позднее пациента перевезли самолетом в Германию.После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Параллельное расследование начала ОЗХО. В Кремле сообщили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. В МИД добавили, что в Германию направили ряд запросов о правовой помощи, которые остались без ответа. Навальный на этой неделе заявил, что намерен вернуться в Россию 17 января. После этого ФСИН сообщила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.У Навального есть две условные судимости: по делу "Кировлеса" о растрате более 16 миллионов рублей, и по делу "Ив Роше" о хищении свыше 30 миллионов рублей.Кроме того, в декабре СК возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвования на свои проекты, Навальный потратил более 356 миллионов рублей на личные цели.

https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201223/charite-report-1590590977.html

https://ria.ru/20201215/navalnyy-1589192298.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, в мире