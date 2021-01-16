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Всемирный день "Битлз"

Всемирный день "Битлз"

16 января ежегодно отмечается Всемирный день "Битлз" (World Beatles Day). РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T00:21

2021-01-16T00:21

2021-01-16T00:21

всемирный день "битлз"

пол маккартни

джон леннон

the beatles

ливерпуль

справки

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16 января ежегодно отмечается Всемирный день "Битлз" (World Beatles Day).В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа. Клуб был оборудован в начале 1957 года в бывшем бомбоубежище Второй мировой войны в индустриальном районе Ливерпуля, портового города в 350 километрах к северо-западу от Лондона. 16 января 1957 года новое заведение было открыто, однако выступали в этот день на сцене не участники "ливерпульской четверки", а модные в то время джазовые коллективы Merseysippi Jazz Band, Wall City Jazzmen, Ralph Watmough Jazz Band. Посетили концерт около 600 зрителей, еще несколько сотен остались в очереди на улице – в клубе не хватило места.31 июля 1957 года на сцене клуба Cavern впервые появился Ричард Старки, более известный как Ринго Старр (Ringo Starr). Он выступал в составе ансамбля Eddie Clayton Skiffle Group, пытавшегося сочетать в своей музыке фолк и рок-н-ролл (стиль скиффл). С остальными участниками "Битлз" Ринго Старр познакомился в 1960 году в Гамбурге, а летом 1962 года стал постоянным участником группы. 7 августа 1957 года выступить в клубе Cavern пригласили еще одну группу, играющую в стиле скиффл – The Quarrymen, участником которой был Джон Леннон (John Lennon). 28 января 1958 года в составе The Quarrymen на сцене Cavern дебютировал Пол Маккартни (Paul McCartney), который вошел в состав группы в октябре 1957 года.Весной 1958 года для эпизодических выступлений, а с осени – на постоянной основе, к ним присоединился друг Пола, Джордж Харрисон (George Harrison).Первое выступление группы The Beatles в Cavern состоялось 9 февраля 1961 года. Состав команды в этот вечер выглядел следующим образом: Леннон – Харрисон – Маккартни, а также Стюарт Сатклифф, игравший на бас-гитаре, и Пит Бест на ударных. Вскоре группа The Beatles стала постоянным участником концертов в Cavern и приобрела здесь массу поклонников. 9 ноября 1961 года клуб посетил ливерпульский бизнесмен Брайан Эпстайн (Brian Epstein). Увидев The Beatles, он предложил коллективу свои услуги в качестве менеджера и уже в июне 1962 года договорился с компанией Parlophone Records о звукозаписи.15 августа 1962 года состоялся концерт The Beatles, в котором в последний раз за ударной установкой находился Пит Бест. 19 августа того же года группа выступила на сцене Cavern составом, остававшимся неизменным до самого распада ансамбля в 1970 году: Джон Леннон (ритм-гитара, фортепьяно, вокал), Пол Маккартни (бас-гитара, фортепьяно, вокал), Джордж Харрисон (соло-гитара, вокал), Ринго Старр (ударные, вокал). Вскоре группа начала работу в студии, где увидел свет первый сингл Love Me Do. Он был выпущен 5 октября 1962 года и достиг 17-го места в чарте музыкального журнала Record Retailer. 3 августа 1963 года The Beatles дали последний из 292-х концертов в ливерпульском клубе Cavern.На волне "Битломании" клуб также приобрел легендарный статус, став для многочисленных поклонников группы местом зарождения The Beatles.В марте 1973 года клуб был закрыт в связи с прокладкой новой ветки метро – предполагалось, что она будет проходить в том месте, где расположен Cavern pub. Верхние этажи клуба были снесены, а подвал засыпан грунтом. Он был открыт на новом месте в апреле 1984 года. В строительстве были использованы более 15 тысяч кирпичей, сохранившихся от стен легендарного клуба. Однако местом проведения живых концертов клуб стал только в 1990-х годах.14 декабря 1999 года Пол Маккартни "вернулся" в Cavern, чтобы дать здесь концерт. Помогали Маккартни не менее легендарные музыканты – гитарист Дэйв Гилмор из группы Pink Floyd и барабанщик Ян Пэйс из группы Deep Purple. Вместе они исполнили рок-н-ролльные композиции из незадолго до этого вышедшего альбома Маккартни Run Devil Run. В 2007 году при участии звукозаписывающих компаний EMI и Universal был выпущен альбом The Cavern. The Most Famous Club In The World, посвященный 50-летию клуба. В него вошли 50 трэков от исполнителей, когда-либо выступавших на сцене Cavern, в том числе The Beatles и известных британских рок-групп The Who, Oasis, Arctic Monkeys и др. В декабре 2015 года клуб Cavern передал в дар городу Ливерпулю памятник музыкантам "Битлз", который изобразил легендарную четверку идущей вдоль набережной. В 2017 году клуб отметил 60-летие.С момента распада The Beatles прошло уже 50 лет, но до сих пор звучат мелодии, прославившие ливерпульскую четверку.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ливерпуль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный день "битлз", пол маккартни, джон леннон, the beatles, ливерпуль, справки