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Культура
2020-01-16T10:04+0300
https://ria.ru/20200116/1563461339.html
Ол тугеза нау! Почему "Битлз" — самая популярная группа
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РИА Новости

Ол тугеза нау! Почему "Битлз" — самая популярная группа

08:00 16.01.2020 (обновлено: 10:04 16.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Соловский Музей легендарной группы "Битлз" в Буэнос-Айресе
Музей легендарной группы Битлз в Буэнос-Айресе
© РИА Новости / Александр Соловский
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня отмечается Всемирный день The Beatles. В этом году будет 50 лет, как группа распалась, но до сих пор из наушников, смартфонов и даже детских погремушек звучат мелодии, прославившие ливерпульскую четверку. О том, как узнали и почему полюбили битлов в СССР, — в материале РИА Новости.

Любовь нельзя купить

Парадокс: в стране, где "Битлз" официально нельзя было услышать по радио и увидеть по телевидению, возникла настоящая битломания, по масштабу сравнимая с британским или американским фанатским движением. И что удивительно, до сих пор этот культ не ослабевает, а напротив, расширяется.
Российские битломаны — крепкое, сложившееся сообщество: когда-то они собирались на легендарной "стреле" — у подножия "ракеты" (памятника "Покорителям космоса") неподалеку от входа в метро ВДНХ. Здесь в день рождения любого из битлов всегда можно было обменяться пластинками, взять переписать кассеты, под честное слово на одну ночь выпросить затертую авторизованную биографию "Битлз" Хантера Дэвиса (в оригинале!), ну и поспорить, кто же все-таки главный — Джон или Пол.
© Фото : Mike Mitchell, предоставлено Christie's

Фото из коллекции неизвестных снимков группы Beatles

Фото из коллекции неизвестных снимков группы Beatles
1 из 4

Фото из коллекции неизвестных снимков группы Beatles

© Фото : Mike Mitchell, предоставлено Christie's
© AP Photo

Британская группа Beatles во время репетиции в студии в Лондоне

Британская группа The Beatles во время репетиции в студии в Лондоне. 1963 год
2 из 4

Британская группа Beatles во время репетиции в студии в Лондоне

© AP Photo
© Фото : Mike Mitchell, предоставлено Christie's

Пол Маккартни и Джон Леннон. Фото из коллекции неизвестных снимков группы Beatles

Фото из коллекции неизвестных снимков группы Beatles
3 из 4

Пол Маккартни и Джон Леннон. Фото из коллекции неизвестных снимков группы Beatles

© Фото : Mike Mitchell, предоставлено Christie's
© Фото : Mike Mitchell, предоставлено Christie'sФото из коллекции неизвестных снимков группы Beatles
Фото из коллекции неизвестных снимков группы Beatles
4 из 4
Фото из коллекции неизвестных снимков группы Beatles
© Фото : Mike Mitchell, предоставлено Christie's
1 из 4

Фото из коллекции неизвестных снимков группы Beatles

© Фото : Mike Mitchell, предоставлено Christie's
2 из 4

Британская группа Beatles во время репетиции в студии в Лондоне

© AP Photo
3 из 4

Пол Маккартни и Джон Леннон. Фото из коллекции неизвестных снимков группы Beatles

© Фото : Mike Mitchell, предоставлено Christie's
4 из 4
Фото из коллекции неизвестных снимков группы Beatles
© Фото : Mike Mitchell, предоставлено Christie's
В СССР The Beatles осторожно порицали, но это мало на что влияло. Так, после своей знаменитой статьи о "навозных жуках" композитор Никита Богословский был навеки заклеймен всеми отечественными битломанами.
Правда, в одном из поздних интервью он все же признался, что стыдится того текста. Мол, сам и не слышал ни о каких "битлах", ему рассказали, что на западе играют какие-то волосатики, поют про то, что "катись отсюда, Бетховен" (Roll Over Beethoven — одна из песен раннего репертуара группы, да еще и написанная не ими самими), и подсунули какую-то мерзкую запись, где, кроме рева толпы, ничего слышно не было. Вот Богословский и разразился гневным памфлетом. Когда он потом послушал пластинки, понял, что наделал, но было поздно.
The Beatles
16 января 2016, 10:00
The Beatles и битломания16 января меломаны отмечают Всемирный день "Битлз". В этот день в 1957 году в Ливерпуле состоялось открытие клуба Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа.
Тем не менее на рубеже 80-х "Битлз" начали аккуратно проникать и в официальное музыкальное поле — повлияла трагическая смерть Джона Леннона. Гибель от руки маньяка отлично вписывалась в обличающую картину "их нравов": посмотрите, что творится на загнивающем Западе. Гигантская статья, опубликованная в журнале "Смена" в конце 1980 года, чуть ли не впрямую обвиняла в содеянном ФБР и ЦРУ, а пластинки The Beatles начали продавать в магазинах.
Конечно, речь идет о пиратских записях, но благодаря этому удавалось заполучить и югославский сборник Love Songs, и миньоны с сольным творчеством битлов, а в начале 80-х — почти "настоящий" альбом A Hard Day’s Night (из которого почему-то выпала одна песня).
© Мелодия

Комплект из двух пластинок "Битлз" — "Вечер трудного дня" (The Beatles — A Hard Day's Night)

Комплект из 2-х платинок Битлз - Вечер трудового дня (The Beatles - A Hard Day's Night)
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Комплект из двух пластинок "Битлз" — "Вечер трудного дня" (The Beatles — A Hard Day's Night)

© Мелодия
© Фото : ФГУП "Фирма "Мелодия"

Гибкая грампластинка с записями Beatles (журнал "Кругозор" и фирма "Мелодия")

Гибкая граммпластинка с записями The Beatles группы журнал Кругозор и Фирма Мелодия. 1974 год
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Гибкая грампластинка с записями Beatles (журнал "Кругозор" и фирма "Мелодия")

© Фото : ФГУП "Фирма "Мелодия"
1 из 2

Комплект из двух пластинок "Битлз" — "Вечер трудного дня" (The Beatles — A Hard Day's Night)

© Мелодия
2 из 2

Гибкая грампластинка с записями Beatles (журнал "Кругозор" и фирма "Мелодия")

© Фото : ФГУП "Фирма "Мелодия"
В перестройку битлов разрешили окончательно и бесповоротно. В издательстве "Радуга" вышла книга Хантера Дэвиса, которая воспринималась как настоящий литературный памятник: послесловие написал Андрей Макаревич, перевел Владимир Познер. А еще через некоторое время в журнале "Костер" опубликовали "Желтую подводную лодку" в переводе Иосифа Бродского. Ну а затем сам Пол Маккартни специально для советских слушателей записал (даже в двух вариантах!) альбом "Снова в СССР" — сборник рок-н-роллов своей ранней юности, привет из прошлого тем, кто никогда не видел ни одного из битлов, но безудержно их любил.

Back in the USSR

Почему наша страна стала едва ли не самой битломанской на земном шаре? Возможных ответов множество — но главный, похоже, кроется в самом образе "Битлз". Четверка молодых друзей — простых ребят, таких же, как ты с приятелями. И все, что нужно, — лишь взять гитары и вместе играть ту музыку, которая нравится. Это ощущение свободы и дружбы мгновенно считывалось и оставалось с вами навсегда.
Про "Битлз" сочиняли легенды, всем ужасно хотелось, чтобы музыканты оказались где-то рядом. Самыми популярными байками в фанатской среде были две. Первая — о получасовом концерте, который они якобы дали во время пересадки в аэропорту Шереметьево (в каждой компании обязательно оказывался хоть один человек, у которого был дядя, старший брат или приятель, присутствовавший при этом выступлении). Вторая повествовала о том, что у всесильного Андропова сын — битломан, и он упростил отца пригласить "Битлз" сыграть закрытый концерт в клубе на Лубянке. Естественно, правды ни в той, ни в другой истории не было.
© AP Photo

Участники группы Beatles после церемонии вручения Ордена Британской Империи в Букингемском дворце

Участники группы The Beatles после церемонии вручения Ордена Британской Империи в Букингемском дворце
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Участники группы Beatles после церемонии вручения Ордена Британской Империи в Букингемском дворце

© AP Photo
© AP Photo / Stephen Chernin

Пол Маккартни и Ринго Старр во время выступления в Нью-Йорке, 1999 год

Пол Маккартни и Ринго Старр во время выступления в Нью-Йорке, 1999 год
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Пол Маккартни и Ринго Старр во время выступления в Нью-Йорке, 1999 год

© AP Photo / Stephen Chernin
1 из 2

Участники группы Beatles после церемонии вручения Ордена Британской Империи в Букингемском дворце

© AP Photo
2 из 2

Пол Маккартни и Ринго Старр во время выступления в Нью-Йорке, 1999 год

© AP Photo / Stephen Chernin
Из советских музыкантов "Битлз" знакомились лишь с Зыкиной — исполнительница была у них на концерте. По воспоминаниям самой Людмилы Георгиевны, они поужинали в ресторане и спели вместе пару песен. К сожалению, никаких документальных подтверждений этой встрече нет — но Зыкиной, думаю, верить можно.
Трое живых битлов все-таки доехали до России: дважды здесь был Ринго Старр, трижды — Пол Маккартни (ходили даже слухи о его тайных приездах на корпоративы, но официальными визитами их не назовешь). А однажды стараниями фанатского сообщества на специальный битловский фестиваль приехал Пит Бест — первый барабанщик группы, которого заменили на Ринго Старра. Пит оказался очень скромным человеком и с нежностью вспоминал Джона, Пола, Джорджа и даже Ринго, не питая к последнему, как казалось, никакой явной ревности.
© AP Photo / Dmitry LovetskyКоля Васин
Коля Васин
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Коля Васин
Знаменитый Коля Васин, "главный битломан СССР", написавший в свое время письмо Джону Леннону и получивший в ответ пластинку с автографом, много лет мечтал создать "рок-н-ролльный храм мира и любви". Так и не построенный, он, кажется, все-таки существует — в душах российских поклонников легендарной четверки. Они и сегодня собираются вместе, ездят в Ливерпуль, организовывают фестивали. В их компании давно уже любую песню от начала до конца вместе с дедушками могут пропеть и внуки. Собственно, а что может быть прекраснее?
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