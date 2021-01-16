https://ria.ru/20210116/aviasoobschenie-1593332008.html

Россия возобновит рейсы в Индию, Вьетнам, Финляндию и Катар

Россия возобновит рейсы в Индию, Вьетнам, Финляндию и Катар

с 27 января Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.01.2021

2021-01-16T15:41

2021-01-16T15:41

2021-01-16T23:11

татьяна голикова

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катар

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в мире

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. с 27 января Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Так, самолеты будут летать по два раза в неделю из Москвы в Ханой, Дели и Хельсинки и три раза в неделю — в Доху. Кроме того, запланировано еще по два рейса Санкт-Петербург — Хельсинки. Помимо этого, число регулярных рейсов в Каир увеличили до пяти в неделю.Решение принято исходя из определенных ранее критериев: число новых случаев COVID-19 в стране в течение 14 дней не должно превышать 40 на 100 тысяч населения, суточный прирост заболеваемости за тот же срок должен быть не выше одного процента, а коэффициент распространения коронавируса за неделю — не более единицы.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила международное пассажирское авиасообщение. Исключение сделали только для вывозных, почтовых, санитарных и некоторых других рейсов. С августа полеты начали постепенно восстанавливаться. Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу, в Эфиопию, на Сейшельские острова и в некоторые другие страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/britaniya-1592681056.html

индия

катар

вьетнам

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, индия, катар, вьетнам, финляндия, в мире