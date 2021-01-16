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Россия возобновит рейсы в Индию, Вьетнам, Финляндию и Катар
Россия возобновит рейсы в Индию, Вьетнам, Финляндию и Катар
с 27 января Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T15:41
2021-01-16T23:11
татьяна голикова
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финляндия
в мире
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. с 27 января Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Так, самолеты будут летать по два раза в неделю из Москвы в Ханой, Дели и Хельсинки и три раза в неделю — в Доху. Кроме того, запланировано еще по два рейса Санкт-Петербург — Хельсинки. Помимо этого, число регулярных рейсов в Каир увеличили до пяти в неделю.Решение принято исходя из определенных ранее критериев: число новых случаев COVID-19 в стране в течение 14 дней не должно превышать 40 на 100 тысяч населения, суточный прирост заболеваемости за тот же срок должен быть не выше одного процента, а коэффициент распространения коронавируса за неделю — не более единицы.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила международное пассажирское авиасообщение. Исключение сделали только для вывозных, почтовых, санитарных и некоторых других рейсов. С августа полеты начали постепенно восстанавливаться. Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу, в Эфиопию, на Сейшельские острова и в некоторые другие страны.
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татьяна голикова, индия, катар, вьетнам, финляндия, в мире

Россия возобновит рейсы в Индию, Вьетнам, Финляндию и Катар

15:41 16.01.2021 (обновлено: 23:11 16.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. с 27 января Россия возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Так, самолеты будут летать по два раза в неделю из Москвы в Ханой, Дели и Хельсинки и три раза в неделю — в Доху. Кроме того, запланировано еще по два рейса Санкт-Петербург — Хельсинки.
Помимо этого, число регулярных рейсов в Каир увеличили до пяти в неделю.
Решение принято исходя из определенных ранее критериев: число новых случаев COVID-19 в стране в течение 14 дней не должно превышать 40 на 100 тысяч населения, суточный прирост заболеваемости за тот же срок должен быть не выше одного процента, а коэффициент распространения коронавируса за неделю — не более единицы.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила международное пассажирское авиасообщение. Исключение сделали только для вывозных, почтовых, санитарных и некоторых других рейсов. С августа полеты начали постепенно восстанавливаться. Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу, в Эфиопию, на Сейшельские острова и в некоторые другие страны.
Самолет пролетает над курсовым радиомаяком системы посадки в аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 10:46
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Татьяна ГоликоваИндияКатарВьетнамФинляндияВ мире
 
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