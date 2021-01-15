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В России запретили поставки томатов и перца из двух областей Казахстана
В России запретили поставки томатов и перца из двух областей Казахстана
Россельхознадзор с 18 января вводит ограничения на поставки в Россию томатов и перца из Алматинской и Актюбинской областей Казахстана из-за обнаружения в этой... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:02
2021-01-15T12:20
россия
актюбинская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
казахстан
экономика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россельхознадзор с 18 января вводит ограничения на поставки в Россию томатов и перца из Алматинской и Актюбинской областей Казахстана из-за обнаружения в этой продукции коричневой морщинистости плода (тобамовируса), говорится в сообщении ведомства."Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 18 января 2021 года запрещает поставки в Россию плодов томатов и перцев из Алматинской и Актюбинской областей Республики Казахстан", - говорится в сообщении.Эти ограничения вводятся в целях предотвращения заноса и распространения коричневой морщинистости плодов томата на территории России, поясняет ведомство.Уточняется, что вирус коричневой морщинистости плодов томата – объект, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера, - был обнаружен в свежих томатах, поступивших на территорию РФ из указанных областей, и нотификация о выявлении опасного вируса была направлена в адрес комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана 21 декабря.В сообщении также указывается, что в ходе переговоров 28 декабря российское ведомство дополнительно уведомило казахстанскую сторону о сложившейся ситуации и попросило предоставить результаты расследования и информацию о принятых мерах для недопущения поставок в Россию зараженной опасными вирусами продукции. "Однако до настоящего времени реакции с казахстанской стороны не последовало", - говорится в пресс-релизе.
https://ria.ru/20201230/tomat-1591511458.html
россия
актюбинская область
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россия, актюбинская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), казахстан, экономика

В России запретили поставки томатов и перца из двух областей Казахстана

12:02 15.01.2021 (обновлено: 12:20 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПродажа овощей на рынке
Продажа овощей на рынке - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россельхознадзор с 18 января вводит ограничения на поставки в Россию томатов и перца из Алматинской и Актюбинской областей Казахстана из-за обнаружения в этой продукции коричневой морщинистости плода (тобамовируса), говорится в сообщении ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 18 января 2021 года запрещает поставки в Россию плодов томатов и перцев из Алматинской и Актюбинской областей Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Продажа овощей и фруктов на Ялтинском овощном рынке - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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Россельхознадзор обнаружил тобамовирус в иранских томатах
Эти ограничения вводятся в целях предотвращения заноса и распространения коричневой морщинистости плодов томата на территории России, поясняет ведомство.
Уточняется, что вирус коричневой морщинистости плодов томата – объект, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера, - был обнаружен в свежих томатах, поступивших на территорию РФ из указанных областей, и нотификация о выявлении опасного вируса была направлена в адрес комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана 21 декабря.
В сообщении также указывается, что в ходе переговоров 28 декабря российское ведомство дополнительно уведомило казахстанскую сторону о сложившейся ситуации и попросило предоставить результаты расследования и информацию о принятых мерах для недопущения поставок в Россию зараженной опасными вирусами продукции. "Однако до настоящего времени реакции с казахстанской стороны не последовало", - говорится в пресс-релизе.
 
РоссияАктюбинская областьФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)КазахстанЭкономика
 
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