https://ria.ru/20210115/zapret-1593166499.html

В России запретили поставки томатов и перца из двух областей Казахстана

В России запретили поставки томатов и перца из двух областей Казахстана

Россельхознадзор с 18 января вводит ограничения на поставки в Россию томатов и перца из Алматинской и Актюбинской областей Казахстана из-за обнаружения в этой... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:02

2021-01-15T12:02

2021-01-15T12:20

россия

актюбинская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

казахстан

экономика

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россельхознадзор с 18 января вводит ограничения на поставки в Россию томатов и перца из Алматинской и Актюбинской областей Казахстана из-за обнаружения в этой продукции коричневой морщинистости плода (тобамовируса), говорится в сообщении ведомства."Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 18 января 2021 года запрещает поставки в Россию плодов томатов и перцев из Алматинской и Актюбинской областей Республики Казахстан", - говорится в сообщении.Эти ограничения вводятся в целях предотвращения заноса и распространения коричневой морщинистости плодов томата на территории России, поясняет ведомство.Уточняется, что вирус коричневой морщинистости плодов томата – объект, в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера, - был обнаружен в свежих томатах, поступивших на территорию РФ из указанных областей, и нотификация о выявлении опасного вируса была направлена в адрес комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана 21 декабря.В сообщении также указывается, что в ходе переговоров 28 декабря российское ведомство дополнительно уведомило казахстанскую сторону о сложившейся ситуации и попросило предоставить результаты расследования и информацию о принятых мерах для недопущения поставок в Россию зараженной опасными вирусами продукции. "Однако до настоящего времени реакции с казахстанской стороны не последовало", - говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20201230/tomat-1591511458.html

россия

актюбинская область

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, актюбинская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), казахстан, экономика