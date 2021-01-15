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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210115/karabakh-1593220392.html
Турция рассказала о составе совместного с Россией центра в Карабахе
Турция рассказала о составе совместного с Россией центра в Карабахе
В совместном центре мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе будут служить по 60 военных из России и Турции, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T16:17
2021-01-15T16:28
обсе
мевлют чавушоглу
нагорно-карабахская республика
москва
сша
ситуация в нагорном карабахе
россия
турция
в мире
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АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. В совместном центре мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе будут служить по 60 военных из России и Турции, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.Он добавил, что это будет небольшой наблюдательный центр, хотя при необходимости его можно будет расширить.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210112/karabakh-1592673546.html
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обсе, мевлют чавушоглу, нагорно-карабахская республика, москва, сша, россия, турция, в мире

Турция рассказала о составе совместного с Россией центра в Карабахе

16:17 15.01.2021 (обновлено: 16:28 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСпециалист Международного противоминного центра Минобороны России во время выполнения задач по разминированию местности вблизи Степанакерта в Нагорном Карабахе
Специалист Международного противоминного центра Минобороны России во время выполнения задач по разминированию местности вблизи Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. В совместном центре мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе будут служить по 60 военных из России и Турции, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Местоположение центра мониторинга по перемирию определено - это Агдамский район Азербайджана. Контейнеры уже пришли, строительство началось. На первом этапе там будут служить по 60 турецких и российских военнослужащих. Наши военные уже начали туда отправляться", - цитирует Чавушоглу газета Sabah.

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Он добавил, что это будет небольшой наблюдательный центр, хотя при необходимости его можно будет расширить.

"Если в будущем возникнет необходимость, мы договоримся с Азербайджаном, и нужную поддержку всегда окажем", - добавил турецкий министр.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Ситуация в Нагорном КарабахеОБСЕМевлют ЧавушоглуНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваСШАРоссияТурцияВ мире
 
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