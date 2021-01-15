https://ria.ru/20210115/karabakh-1593220392.html

Турция рассказала о составе совместного с Россией центра в Карабахе

Турция рассказала о составе совместного с Россией центра в Карабахе

В совместном центре мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе будут служить по 60 военных из России и Турции, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T16:17

2021-01-15T16:17

2021-01-15T16:28

обсе

мевлют чавушоглу

нагорно-карабахская республика

москва

сша

ситуация в нагорном карабахе

россия

турция

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АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. В совместном центре мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе будут служить по 60 военных из России и Турции, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.Он добавил, что это будет небольшой наблюдательный центр, хотя при необходимости его можно будет расширить.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года, эскалация конфликта привела к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210112/karabakh-1592673546.html

https://ria.ru/20201225/demobilizatsiya-1590864908.html

нагорно-карабахская республика

москва

сша

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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обсе, мевлют чавушоглу, нагорно-карабахская республика, москва, сша, россия, турция, в мире