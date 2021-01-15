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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210115/karabakh-1593199850.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить итоги встречи по Карабаху
Путин предложил членам Совбеза обсудить итоги встречи по Карабаху
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности предложил обсудить итоги трехсторонних переговоров с президентом Азербайджана РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:35
2021-01-15T14:48
дмитрий медведев
совет федерации рф
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей иванов (политик)
москва
николай патрушев
в мире
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности предложил обсудить итоги трехсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам нагорно-карабахского урегулирования.В понедельник в Москве прошли переговоры Путина, Алиева и Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха."Я хотел бы вас коротко проинформировать по результатам встречи с коллегами из Азербайджана и Армении, ну и на эту тему немного поговорить", - сказал Путин.Он добавил, что с докладом также выступит глава МИД Сергей Лавров.Как сообщается на сайте Кремля, на совещании обсуждались и актуальные вопросы внутренней и внешней политики РФ.В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
https://ria.ru/20210114/karabakh-1592956817.html
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нагорный карабах
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дмитрий медведев, совет федерации рф, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей иванов (политик), москва, николай патрушев, в мире, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения

Путин предложил членам Совбеза обсудить итоги встречи по Карабаху

14:35 15.01.2021 (обновлено: 14:48 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкТрехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении
Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности предложил обсудить итоги трехсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам нагорно-карабахского урегулирования.
В понедельник в Москве прошли переговоры Путина, Алиева и Пашиняна. Российский лидер после переговоров заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна в ближайшее время представить планы по развитию Нагорного Карабаха.
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"Я хотел бы вас коротко проинформировать по результатам встречи с коллегами из Азербайджана и Армении, ну и на эту тему немного поговорить", - сказал Путин.
Он добавил, что с докладом также выступит глава МИД Сергей Лавров.
Как сообщается на сайте Кремля, на совещании обсуждались и актуальные вопросы внутренней и внешней политики РФ.
В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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