https://ria.ru/20210115/karabakh-1593185292.html

В Карабахе заявили о гуманитарном кризисе после боевых действий в регионе

В Карабахе заявили о гуманитарном кризисе после боевых действий в регионе

Министр трудоустройства, социальных и миграционных вопросов непризнанной Нагорно-Карабахской республики Манэ Тандилян заявила, что после окончания эскалации... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T13:37

2021-01-15T13:37

2021-01-15T13:37

ситуация в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

москва

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 15 янв - РИА Новости. Министр трудоустройства, социальных и миграционных вопросов непризнанной Нагорно-Карабахской республики Манэ Тандилян заявила, что после окончания эскалации конфликта в регионе возник гуманитарный кризис.Она пояснила, что сейчас остро стоит вопрос жилья для беженцев, но в регионе уже начала работу программа по их расселению.Она подчеркнула, что сейчас также остро стоит вопрос безопасности. Министр напомнила о ранении военнослужащего Армии обороны Карабаха на линии соприкосновения в среду.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210112/karabakh-1592673546.html

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нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире