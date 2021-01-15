Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210115/karabakh-1593185292.html
В Карабахе заявили о гуманитарном кризисе после боевых действий в регионе
В Карабахе заявили о гуманитарном кризисе после боевых действий в регионе
Министр трудоустройства, социальных и миграционных вопросов непризнанной Нагорно-Карабахской республики Манэ Тандилян заявила, что после окончания эскалации... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:37
2021-01-15T13:37
ситуация в нагорном карабахе
нагорно-карабахская республика
москва
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591180163_0:250:3195:2047_1920x0_80_0_0_3ab0d160ebc6ae73c7cd8189d74839af.jpg
СТЕПАНАКЕРТ, 15 янв - РИА Новости. Министр трудоустройства, социальных и миграционных вопросов непризнанной Нагорно-Карабахской республики Манэ Тандилян заявила, что после окончания эскалации конфликта в регионе возник гуманитарный кризис.Она пояснила, что сейчас остро стоит вопрос жилья для беженцев, но в регионе уже начала работу программа по их расселению.Она подчеркнула, что сейчас также остро стоит вопрос безопасности. Министр напомнила о ранении военнослужащего Армии обороны Карабаха на линии соприкосновения в среду.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210112/karabakh-1592673546.html
нагорно-карабахская республика
москва
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591180163_191:248:2590:2047_1920x0_80_0_0_a27cbf63525cf34623678e2ebee05e3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нагорно-карабахская республика, москва, армения, в мире

В Карабахе заявили о гуманитарном кризисе после боевых действий в регионе

13:37 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе
Азербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СТЕПАНАКЕРТ, 15 янв - РИА Новости. Министр трудоустройства, социальных и миграционных вопросов непризнанной Нагорно-Карабахской республики Манэ Тандилян заявила, что после окончания эскалации конфликта в регионе возник гуманитарный кризис.
"У нас после войны настал гуманитарный кризис и социальные вопросы стали очень остро. По мере возникновения мы решаем возникающие проблемные вопросы - как своими силами, так и при помощи благотворительных организаций, с помощью республики Армения, российских миротворцев", - сказала РИА Новости Тандилян.
Село Хин Шен в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 09:44Ситуация в Нагорном Карабахе
В Минобороны оценили ситуацию с возращением беженцев в Карабах
Она пояснила, что сейчас остро стоит вопрос жилья для беженцев, но в регионе уже начала работу программа по их расселению.
"По мере возникновения мы уже начали решать проблемные вопросы, также мы уже можем говорить о долгосрочных проектах", - сказала Тандилян.
Она подчеркнула, что сейчас также остро стоит вопрос безопасности. Министр напомнила о ранении военнослужащего Армии обороны Карабаха на линии соприкосновения в среду.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНагорно-Карабахская РеспубликаМоскваАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
15:02Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
15:01Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
15:00СМИ: советник Байдена не поддержал санкции против "Северного потока — 2"
14:58На космодроме Восточный началось строительство аэропорта
14:56Некоторым категориям россиян могут повысить часть выплат
14:55Эксперт прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
14:54Актера Дениса Карасева похоронили на Ново-Люберецком кладбище
Лента новостейМолния