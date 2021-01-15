В Карабахе заявили о гуманитарном кризисе после боевых действий в регионе
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские танки Т-55 в зоне военного конфликта в Карабахе
СТЕПАНАКЕРТ, 15 янв - РИА Новости. Министр трудоустройства, социальных и миграционных вопросов непризнанной Нагорно-Карабахской республики Манэ Тандилян заявила, что после окончания эскалации конфликта в регионе возник гуманитарный кризис.
"У нас после войны настал гуманитарный кризис и социальные вопросы стали очень остро. По мере возникновения мы решаем возникающие проблемные вопросы - как своими силами, так и при помощи благотворительных организаций, с помощью республики Армения, российских миротворцев", - сказала РИА Новости Тандилян.
Она пояснила, что сейчас остро стоит вопрос жилья для беженцев, но в регионе уже начала работу программа по их расселению.
"По мере возникновения мы уже начали решать проблемные вопросы, также мы уже можем говорить о долгосрочных проектах", - сказала Тандилян.
Она подчеркнула, что сейчас также остро стоит вопрос безопасности. Министр напомнила о ранении военнослужащего Армии обороны Карабаха на линии соприкосновения в среду.
В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.