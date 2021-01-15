Лучшие фото недели: скованная льдом телебашня и гибель далекой галактики
Косплееры принимают участие в карнавальном шествии в Ханое.
Протестующий с гигантским шприцем на демонстрации противников израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху возле его резиденции в Иерусалиме.
Протестующий с гигантским шприцем на демонстрации противников израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху возле его резиденции в Иерусалиме.
Останкинская телебашня покрылась льдом из-за сильных морозов в Москве.
Останкинская телебашня покрылась льдом из-за сильных морозов в Москве.
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе.
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе.
Юноша пересекает песчаные дюны в пустыне Лива в 250 километрах от Абу-Даби.
Фрагмент самолета, найденный у берегов острова Ява, где потерпел крушение индонезийский Boeing 737-500.
Фрагмент самолета, найденный у берегов острова Ява, где потерпел крушение индонезийский Boeing 737-500.
Сотрудник избирательной комиссии на участке для голосования в Бишкеке во время досрочных выборов президента Киргизии.
Сотрудник избирательной комиссии на участке для голосования в Бишкеке во время досрочных выборов президента Киргизии.
Японские макаки нежатся в горячем источнике в Ботаническом саду Хакодате в Японии.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси демонстрирует подписанный документ об импичменте президенту Дональду Трампу.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси демонстрирует подписанный документ об импичменте президенту Дональду Трампу.
Бойцы национальной гвардии, прибывшие в Вашингтон для обеспечения безопасности инаугурации Джо Байдена, отдыхают в коридорах Капитолия.
Бойцы национальной гвардии, прибывшие в Вашингтон для обеспечения безопасности инаугурации Джо Байдена, отдыхают в коридорах Капитолия.
Женщина выплескивает горячую воду, которая мгновенно превращается в кристаллы льда на морозе в китайском городе Шэньяне
Женщина выплескивает горячую воду, которая мгновенно превращается в кристаллы льда на морозе в китайском городе Шэньяне
Девушки обтираются снегом возле горячего сероводородного источника в Пятигорске на склоне горы Машук.
Девушки обтираются снегом возле горячего сероводородного источника в Пятигорске на склоне горы Машук.
Зимняя рыбалка на Енисее. Температура воздуха в Красноярске опускалась до минус 35-37 градусов, а в центральных районах края — до минус 47 градусов.
Зимняя рыбалка на Енисее. Температура воздуха в Красноярске опускалась до минус 35-37 градусов, а в центральных районах края — до минус 47 градусов.
Женщина на улице Кампалы в Уганде.
Лидер КНДР Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии в Пхеньяне.
Ученые впервые запечатлели умирающую галактику. Находящаяся в девяти миллиардах световых лет от Земли ID2299 стремительно теряет запасы газа, необходимого для образования новых звезд.
Ученые впервые запечатлели умирающую галактику. Находящаяся в девяти миллиардах световых лет от Земли ID2299 стремительно теряет запасы газа, необходимого для образования новых звезд.
Девушка бежит мимо контрпротестующих с флагами "Антифа" в Калифорнии.
Медработник радуется снегу в центре тестирования на COVID-19 в Сеуле.
Посетители ежегодного религиозного праздника Магх Мела в Аллахабаде катаются на верблюде в месте слияния трех рек — Ганга, Ямуны и мифической Сарасвати.
Посетители ежегодного религиозного праздника Магх Мела в Аллахабаде катаются на верблюде в месте слияния трех рек — Ганга, Ямуны и мифической Сарасвати.
Отдыхающие на пляже Куджи в Сиднее.
Женщины народа Аймара в защитных масках в Боливии.
Женщины народа Аймара в защитных масках в Боливии.
Спортсмен прыгает с веревкой над океаном в Австралии.
Фестиваль кукеров в Болгарии.
Дети играют на развалинах памятника в городе Палу в Индонезии.
Дети играют на развалинах памятника в городе Палу в Индонезии.
Машина экипажа 509 в составе Айрата Мардеева, Дмитрия Свистунова и Ахмета Галяутдинова спортивной команды "КАМАЗ-мастер" на трассе шестого этапа ралли-марафона "Дакар-2021" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.
Машина экипажа 509 в составе Айрата Мардеева, Дмитрия Свистунова и Ахмета Галяутдинова спортивной команды "КАМАЗ-мастер" на трассе шестого этапа ралли-марафона "Дакар-2021" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.