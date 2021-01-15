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Лучшие фото недели: скованная льдом телебашня и гибель далекой галактики
Лучшие фото недели: скованная льдом телебашня и гибель далекой галактики
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 15.01.2021
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2021-01-15T14:14
коронавирус covid-19
камаз-мастер
никол пашинян
абу-даби
останкинская башня
космос
капитолий
ява (остров)
ким чен ын
ильхам алиев
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
абу-даби
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коронавирус covid-19, камаз-мастер, никол пашинян, абу-даби, останкинская башня, космос, капитолий, ява (остров), ким чен ын, ильхам алиев, владимир путин, саудовская аравия, москва, пятигорск, кампала, пекин, албания, иерусалим, калифорния, шэньян, пхеньян, сеул, бишкек, боливия, австралия, аллахабад, сидней, япония, ханой, болгария, красноярск, индонезия, мадрид, фото, фото

Лучшие фото недели: скованная льдом телебашня и гибель далекой галактики

11:31 15.01.2021 (обновлено: 14:14 15.01.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Manan Vatsyayana

Косплееры принимают участие в карнавальном шествии в Ханое.

Косплееры принимают участие в костюмированном мероприятии в Ханое
1 из 30

Косплееры принимают участие в карнавальном шествии в Ханое.

© AFP 2020 / Manan Vatsyayana
© AP Photo / Oded Balilty

Протестующий с гигантским шприцем на демонстрации противников израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху возле его резиденции в Иерусалиме.

Израильский протестующий держит гигантский шприц во время демонстрации против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возле его официальной резиденции в Иерусалиме
2 из 30

Протестующий с гигантским шприцем на демонстрации противников израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху возле его резиденции в Иерусалиме.

© AP Photo / Oded Balilty
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Останкинская телебашня покрылась льдом из-за сильных морозов в Москве.

Покрытая льдом Останкинская телебашня в Москве
3 из 30

Останкинская телебашня покрылась льдом из-за сильных морозов в Москве.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе.

Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Армении
4 из 30

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© AFP 2020 / Karim Sahib

Юноша пересекает песчаные дюны в пустыне Лива в 250 километрах от Абу-Даби.

Эмиратский юноша в песчаных дюнах в пустыне Лива
5 из 30

Юноша пересекает песчаные дюны в пустыне Лива в 250 километрах от Абу-Даби.

© AFP 2020 / Karim Sahib
© REUTERS / Willy Kurniawan

Фрагмент самолета, найденный у берегов острова Ява, где потерпел крушение индонезийский Boeing 737-500.

Фрагмент самолета, найденный у берегов острова Ява, где потерпел крушение самолет Boeing 737-500
6 из 30

Фрагмент самолета, найденный у берегов острова Ява, где потерпел крушение индонезийский Boeing 737-500.

© REUTERS / Willy Kurniawan
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сотрудник избирательной комиссии на участке для голосования в Бишкеке во время досрочных выборов президента Киргизии.

Сотрудник избирательной комиссии на избирательном участке во время досрочных выборов президента Кыргызской Республики в Бишкеке
7 из 30

Сотрудник избирательной комиссии на участке для голосования в Бишкеке во время досрочных выборов президента Киргизии.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© REUTERS / Kyodo

Японские макаки нежатся в горячем источнике в Ботаническом саду Хакодате в Японии.

Японские макаки нежатся в горячем источнике в тропическом Ботаническом саду Хакодате
8 из 30

Японские макаки нежатся в горячем источнике в Ботаническом саду Хакодате в Японии.

© REUTERS / Kyodo
© AP Photo / Alex Brandon

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси демонстрирует подписанный документ об импичменте президенту Дональду Трампу.

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси демонстрирует подписанный документ об импичменте президенту Дональду Трампу
9 из 30

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси демонстрирует подписанный документ об импичменте президенту Дональду Трампу.

© AP Photo / Alex Brandon
© AFP 2020 / Getty Images/Stefani Reynolds

Бойцы национальной гвардии, прибывшие в Вашингтон для обеспечения безопасности инаугурации Джо Байдена, отдыхают в коридорах Капитолия.

Военнослужащие отдыхают в здании Капитолия в Вашингтоне
10 из 30

Бойцы национальной гвардии, прибывшие в Вашингтон для обеспечения безопасности инаугурации Джо Байдена, отдыхают в коридорах Капитолия.

© AFP 2020 / Getty Images/Stefani Reynolds
© AFP 2020 / STR

Женщина выплескивает горячую воду, которая мгновенно превращается в кристаллы льда на морозе в китайском городе Шэньяне

Женщина выплескивает горячую воду, которая мгновенно превращается в кристаллы льда во время мороза в Шэньяне
11 из 30

Женщина выплескивает горячую воду, которая мгновенно превращается в кристаллы льда на морозе в китайском городе Шэньяне

© AFP 2020 / STR
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанк

Девушки обтираются снегом возле горячего сероводородного источника в Пятигорске на склоне горы Машук.

Девушки обтираются снегом возле горячего сероводородного источника в Пятигорске
12 из 30

Девушки обтираются снегом возле горячего сероводородного источника в Пятигорске на склоне горы Машук.

© РИА Новости / Антон Подгайко
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Зимняя рыбалка на Енисее. Температура воздуха в Красноярске опускалась до минус 35-37 градусов, а в центральных районах края — до минус 47 градусов.

Зимняя рыбалка на реке Енисей в Красноярске
13 из 30

Зимняя рыбалка на Енисее. Температура воздуха в Красноярске опускалась до минус 35-37 градусов, а в центральных районах края — до минус 47 градусов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© REUTERS / Baz Ratner

Женщина на улице Кампалы в Уганде.

Женщина на улице Кампалы, Уганда
14 из 30

Женщина на улице Кампалы в Уганде.

© REUTERS / Baz Ratner
© REUTERS / KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии в Пхеньяне.

Лидер КНДР Ким Чен Ын на 8-ом Конгрессе Рабочей партии в Пхеньяне, Северная Корея
15 из 30

Лидер КНДР Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии в Пхеньяне.

© REUTERS / KCNA
© AFP 2020 / European Southern Observatory / M. Kornmesser

Ученые впервые запечатлели умирающую галактику. Находящаяся в девяти миллиардах световых лет от Земли ID2299 стремительно теряет запасы газа, необходимого для образования новых звезд.

Галактика ID2299 во время выброса газа
16 из 30

Ученые впервые запечатлели умирающую галактику. Находящаяся в девяти миллиардах световых лет от Земли ID2299 стремительно теряет запасы газа, необходимого для образования новых звезд.

© AFP 2020 / European Southern Observatory / M. Kornmesser
© AFP 2020 / Patrick T Fallon

Девушка бежит мимо контрпротестующих с флагами "Антифа" в Калифорнии.

Девушка пробегает мимо контрпротестующих с флагами Антифа в Калифорнии
17 из 30

Девушка бежит мимо контрпротестующих с флагами "Антифа" в Калифорнии.

© AFP 2020 / Patrick T Fallon
© REUTERS / Yonhap

Медработник радуется снегу в центре тестирования на COVID-19 в Сеуле.

Медицинский работник радуется снегу в центре тестирования на COVID-19 в Сеуле
18 из 30

Медработник радуется снегу в центре тестирования на COVID-19 в Сеуле.

© REUTERS / Yonhap
© AFP 2020 / Sanjay Kanojia

Посетители ежегодного религиозного праздника Магх Мела в Аллахабаде катаются на верблюде в месте слияния трех рек — Ганга, Ямуны и мифической Сарасвати.

Посетители катаются на верблюде в месте слияния трех рек в преддверии ежегодного религиозного праздника Магх Мела в Аллахабаде
19 из 30

Посетители ежегодного религиозного праздника Магх Мела в Аллахабаде катаются на верблюде в месте слияния трех рек — Ганга, Ямуны и мифической Сарасвати.

© AFP 2020 / Sanjay Kanojia
© REUTERS / Loren Elliott

Отдыхающие на пляже Куджи в Сиднее.

Отдыхающие на пляже Куджи в Сиднее
20 из 30

Отдыхающие на пляже Куджи в Сиднее.

© REUTERS / Loren Elliott
© AP Photo / Juan Karita

Женщины народа Аймара в защитных масках в Боливии.

Женщины народа Аймара в защитных масках в Боливии
21 из 30

Женщины народа Аймара в защитных масках в Боливии.

© AP Photo / Juan Karita
© AFP 2020 / Wang ZhaoСемья катается на санях по замерзшему озеру в Пекине.
Cемья катается на санях по замерзшему озеру в Пекине
22 из 30
Семья катается на санях по замерзшему озеру в Пекине.
© AFP 2020 / Wang Zhao
© РИА Новости / Бруно Тевенин / Перейти в фотобанкПоследствия снежной бури в Мадриде.
Последствия снежной бури в Мадриде
23 из 30
Последствия снежной бури в Мадриде.
© РИА Новости / Бруно Тевенин
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© AFP 2020 / Gabriel Bouys Женщина идет по заснеженной улице в Мадриде.
Женщина идет по заснеженной улице в Мадриде
24 из 30
Женщина идет по заснеженной улице в Мадриде.
© AFP 2020 / Gabriel Bouys
© REUTERS / Loren Elliott

Спортсмен прыгает с веревкой над океаном в Австралии.

Спортсмен качается на веревке над океаном в Австралии
25 из 30

Спортсмен прыгает с веревкой над океаном в Австралии.

© REUTERS / Loren Elliott
© AFP 2020 / Nikolay Doychinov

Фестиваль кукеров в Болгарии.

Мужчина во время карнавала кукеров в Долна-Секирне в Болгарии
26 из 30

Фестиваль кукеров в Болгарии.

© AFP 2020 / Nikolay Doychinov
© REUTERS / Basri Marzuki/Antara Foto

Дети играют на развалинах памятника в городе Палу в Индонезии.

Дети играют на разрушенном памятнике в городе Палу в Индонезии
27 из 30

Дети играют на развалинах памятника в городе Палу в Индонезии.

© REUTERS / Basri Marzuki/Antara Foto
© REUTERS / Florion Goga Дети катаются на лодке в затопленной деревне в Албании.
Дети катаются на лодке в затопленной деревне в Албании
28 из 30
Дети катаются на лодке в затопленной деревне в Албании.
© REUTERS / Florion Goga
© РИА Новости / www.kamazmaster.ru/Флоран Гуден / Перейти в фотобанк

Машина экипажа 509 в составе Айрата Мардеева, Дмитрия Свистунова и Ахмета Галяутдинова спортивной команды "КАМАЗ-мастер" на трассе шестого этапа ралли-марафона "Дакар-2021" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.

Выступление спортивной команды КАМАЗ-мастер на ралли-марафоне Дакар
29 из 30

Машина экипажа 509 в составе Айрата Мардеева, Дмитрия Свистунова и Ахмета Галяутдинова спортивной команды "КАМАЗ-мастер" на трассе шестого этапа ралли-марафона "Дакар-2021" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.

© РИА Новости / www.kamazmaster.ru/Флоран Гуден
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© AFP 2020 / Douglas MagnoБразильский серфер Пауло Гвидо катается на волнах на реке Риу-Доси в Бразилии.
Бразильский серфер Пауло Гвидо катается на волнах на реке Риу-Доси в Бразилии
30 из 30
Бразильский серфер Пауло Гвидо катается на волнах на реке Риу-Доси в Бразилии.
© AFP 2020 / Douglas Magno
 
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