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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210114/impichment-1592889886.html
Палата представителей проголосовала за импичмент Трампу
Палата представителей проголосовала за импичмент Трампу
До инаугурации нового президента США осталась неделя, и демократы хотят преподнести бывшему лидеру прощальный урок — лишить власти навечно. Палата... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T08:00
2021-01-14T12:23
захват капитолия в вашингтоне
импичмент дональда трампа
стрельба в капитолии в сша
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
президентские выборы в сша
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сша
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. До инаугурации нового президента США осталась неделя, и демократы хотят преподнести бывшему лидеру прощальный урок — лишить власти навечно. Палата представителей конгресса США объявила Дональду Трампу импичмент максимальным количеством голосов за всю историю. "За"— 232 конгрессмена, из них десять — однопартийцы президента. Почему ему не дают спокойно покинуть пост, выяснило РИА Новости.Повсеместный банДональда Трампа уже забанили в твиттере, где он активно общался с избирателями. Теперь собираются отправить в бан и в Белом доме. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить босса от должности.Демократы в палате считают, что Трамп призывал сторонников к мятежу, из-за чего 6 января и произошло нападение на Капитолий — первое за два столетия. Подстрекательство к таким действиям — тяжкое преступление против страны, утверждают они и требуют изгнать лидера с поста незамедлительно. Подробно обвинения изложены в опубликованной ранее статье импичмента.Сам Пенс осудил эти действия и, по слухам, некоторое время даже не разговаривал с Трампом из-за того, что бунтари якобы намеревались напасть на вице-президента в Капитолии — он участвовал в утверждении голосования выборщиков. Однако идею об импичменте он не поддержал. Применение 25-й поправки к Конституции, по которой Трампа можно отстранить от должности из-за "неспособности исполнять обязанности", создаст опасный прецедент, полагает Пенс.Через не хочуДемократы могут обойтись и без помощи заместителя главы государства, достаточно простого большинства в палате представителей. К тому же процесс поддержали республиканцы. В их числе третий по старшинству представитель партии в палате — Лиз Чейни, дочь вице-президента при Джордже Буше — младшем Дика Чейни. "Никогда еще лидер США так не предавал собственную администрацию и Конституцию, — заявила она перед заседанием. — Я буду голосовать за импичмент Трампа". С тем, что он нарушил клятву, открыто согласились еще четверо республиканцев. "С нас хватит. Конгресс должен призвать Трампа к ответу и показать, что страна не потерпит попыток помешать мирной передаче власти", — сказал Фред Аптон из штата Мичиган.Спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси накануне голосования уже назначила девятерых обвинителей по делу об отстранении Трампа от должности в сенате. Для успеха нужно две трети голосов "за". Если предположить, что все демократы в верхней палате поддержат решение коллег, то для одобрения понадобится еще 17 "за" — от сенаторов-республиканцев.Как писала газета The New York Times, предать Трампа импичменту готовы 20 республиканцев. Но неизвестно, как они поступят, когда дойдет до дела. Если все, как и заявляют, проголосуют за отстранение Трампа от должности, его место на посту главы государства займет Майк Пенс, хочет того или нет.Однако и противники импичмента в сенате есть. В частности, бывший сторонник Трампа сенатор Линдси Грэм высказался против изгнания лидера из офиса, но добавил: "Если что-то случится, все возможно". Митт Ромни, единственный республиканец в сенате, поддержавший предыдущий импичмент Трампа, и вовсе заявил, что на процесс нет времени. И его действительно с каждым днем остается все меньше.В срочном порядкеДо 19 января сенат на каникулах, и до инаугурации Байдена они вряд ли успеют. Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл исключил принятие решения об импичменте до 20 января. Он также напомнил, что процесс этот не быстрый: предыдущие разбирательства длились 83 дня, 37 дней и 21 день. Кроме того, постановлением сената еще ни один американский лидер от должности отстранен не был. Теперь эксперты спорят, может ли верхняя палата конгресса вынести вердикт Трампу после того, как он покинет пост. Как именно сенаторы должны проводить процедуру — ни Конституция, ни другие законы США не уточняют. Так или иначе спустить все на тормозах депутаты уже не смогут, указывает в беседе с РИА Новости американист Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ."Каждая предыдущая попытка импичмента рассматривалась в разном порядке, в Конституции процедура описана в общих чертах, — поясняет он. — Единственное — функции в плане импичмента у двух палат конгресса разные, поэтому если нижняя проголосует за, то верхняя должна будет как-то завершить процесс".Сделать это можно и после инаугурации Джо Байдена — обновленным составом сената. С приходом нового лидера большинство в верхней палате займут демократы и решающий голос будет у нового вице-президента Камалы Харрис. "С переходом контроля над сенатом к демократам вполне возможно, что процесс состоится по окончании срока полномочий Трампа, — предполагает профессор политологии Университета Миннесоты Дэвид Шульц. — Даже если не приговорят к импичменту, это способ наказать его, а для демократов — надавить на республиканцев, чтобы они от него отмежевались".Другой точки зрения придерживается Джеймс Гарднер, профессор политологии Школы юриспруденции при Университете Буффало. "Полагаю, чем больше пройдет времени, тем менее вероятно, что конгресс что-то сделает. Когда начнется срок Байдена, конгресс займется повесткой Демократической партии. Они могут попросту не пожелать тратить на бывшего лидера время и энергию".Но успеет сенат утвердить решение или нет, это не помешает Трампу стать единственным президентом в истории США, которому дважды вынесли импичмент в палате представителей.Дойти до концаИ все же демократы заинтересованы в доведении процедуры до конца, считает Юрий Рогулев. Если демократы продавят процесс импичмента, то убьют сразу двух зайцев, говорит он. "Байден — президент одного срока. К тому же и его в качестве кандидата "наскребли по сусекам". В 2024 году начнется новая избирательная кампания, встанет вопрос о выдвижении. Как Харрис себя покажет — никто не знает, но пока на праймериз 2020 года у нее большой поддержки не было. Республиканцы тоже должны кого-то выдвинуть. Борьба будет, и в мутной воде может вновь всплыть Трамп. Сейчас он единственный политик с такой гигантской поддержкой", — поясняет американист.Вторая цель — удар по Республиканской партии. Ее члены сейчас стоят перед сложным выбором: поддержат импичмент — оттолкнут от себя электорат Трампа, ведь его сторонники могут и отвернуться от всей партии.Как бы то ни было, процесс для Трампа чреват не только закрытием пути в Белый дом. Другие побочные эффекты — лишение пожизненной пенсии, права раз в год путешествовать за казенный счет и получать бюджетные средства на содержание офиса бывшего президента. Правда, миллиардер и президентской зарплатой не пользовался, а отправлял ее на благотворительность, поэтому ударом для него это вряд ли станет. Есть и более серьезные последствия — банки уже отказываются обслуживать его счета, а Профессиональная ассоциация гольфа не намерена больше проводить турниры в его гольф-клубе.К тому же над уходящим президентом, который 20 января лишится иммунитета от судебного преследования, нависает угроза суда за уклонение от уплаты налогов и политический шантаж — за это его пытались отстранить от должности в прошлый раз. А также из-за обвинений в изнасиловании и харассменте.В последние месяцы наблюдатели обсуждали возможность превентивного помилования президентом самого себя и сторонников. Пока Трамп к такому шагу не прибегнул — он уверен, что наказывать его не за что. "Зачем, если я ничего не сделал?" — рассуждал лидер о самопомиловании. Однако, учитывая развитие событий, ему, возможно, стоит об этом задуматься.
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импичмент дональда трампа, стрельба в капитолии в сша, нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, президентские выборы в сша, джо байден, сша

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампу

08:00 14.01.2021 (обновлено: 12:23 14.01.2021)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп перед вылетом из Вашингтона - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. До инаугурации нового президента США осталась неделя, и демократы хотят преподнести бывшему лидеру прощальный урок — лишить власти навечно. Палата представителей конгресса США объявила Дональду Трампу импичмент максимальным количеством голосов за всю историю. "За"— 232 конгрессмена, из них десять — однопартийцы президента. Почему ему не дают спокойно покинуть пост, выяснило РИА Новости.

Повсеместный бан

Дональда Трампа уже забанили в твиттере, где он активно общался с избирателями. Теперь собираются отправить в бан и в Белом доме. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию с предложением к вице-президенту Майку Пенсу отстранить босса от должности.
Демократы в палате считают, что Трамп призывал сторонников к мятежу, из-за чего 6 января и произошло нападение на Капитолий — первое за два столетия. Подстрекательство к таким действиям — тяжкое преступление против страны, утверждают они и требуют изгнать лидера с поста незамедлительно. Подробно обвинения изложены в опубликованной ранее статье импичмента.
Сам Пенс осудил эти действия и, по слухам, некоторое время даже не разговаривал с Трампом из-за того, что бунтари якобы намеревались напасть на вице-президента в Капитолии — он участвовал в утверждении голосования выборщиков. Однако идею об импичменте он не поддержал. Применение 25-й поправки к Конституции, по которой Трампа можно отстранить от должности из-за "неспособности исполнять обязанности", создаст опасный прецедент, полагает Пенс.
© REUTERS / Carlos Barria/File PhotoПрезидент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне, США
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© REUTERS / Carlos Barria/File Photo
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне, США

Через не хочу

Демократы могут обойтись и без помощи заместителя главы государства, достаточно простого большинства в палате представителей. К тому же процесс поддержали республиканцы. В их числе третий по старшинству представитель партии в палате — Лиз Чейни, дочь вице-президента при Джордже Буше — младшем Дика Чейни. "Никогда еще лидер США так не предавал собственную администрацию и Конституцию, — заявила она перед заседанием. — Я буду голосовать за импичмент Трампа". С тем, что он нарушил клятву, открыто согласились еще четверо республиканцев. "С нас хватит. Конгресс должен призвать Трампа к ответу и показать, что страна не потерпит попыток помешать мирной передаче власти", — сказал Фред Аптон из штата Мичиган.
© AP Photo / Amanda Voisard/The Washington Post via AP, PoolСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AP Photo / Amanda Voisard/The Washington Post via AP, Pool
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси накануне голосования уже назначила девятерых обвинителей по делу об отстранении Трампа от должности в сенате. Для успеха нужно две трети голосов "за". Если предположить, что все демократы в верхней палате поддержат решение коллег, то для одобрения понадобится еще 17 "за" — от сенаторов-республиканцев.
Как писала газета The New York Times, предать Трампа импичменту готовы 20 республиканцев. Но неизвестно, как они поступят, когда дойдет до дела. Если все, как и заявляют, проголосуют за отстранение Трампа от должности, его место на посту главы государства займет Майк Пенс, хочет того или нет.
Однако и противники импичмента в сенате есть. В частности, бывший сторонник Трампа сенатор Линдси Грэм высказался против изгнания лидера из офиса, но добавил: "Если что-то случится, все возможно". Митт Ромни, единственный республиканец в сенате, поддержавший предыдущий импичмент Трампа, и вовсе заявил, что на процесс нет времени. И его действительно с каждым днем остается все меньше.
© AFP 2020 / Kena Betancur Демонстранты держат плакат с призывом к импичменту президента США Дональда Трампа во время акции протеста у здания Barclays Center в Бруклине, штат Нью-Йорк, 7 января 2021 года
Демонстранты держат плакат с призывом к импичменту президента США Дональда Трампа во время акции протеста у здания Barclays Center в Бруклине, штат Нью-Йорк. 7 января 2021 года - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AFP 2020 / Kena Betancur
Демонстранты держат плакат с призывом к импичменту президента США Дональда Трампа во время акции протеста у здания Barclays Center в Бруклине, штат Нью-Йорк, 7 января 2021 года

В срочном порядке

До 19 января сенат на каникулах, и до инаугурации Байдена они вряд ли успеют. Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл исключил принятие решения об импичменте до 20 января. Он также напомнил, что процесс этот не быстрый: предыдущие разбирательства длились 83 дня, 37 дней и 21 день. Кроме того, постановлением сената еще ни один американский лидер от должности отстранен не был.
Теперь эксперты спорят, может ли верхняя палата конгресса вынести вердикт Трампу после того, как он покинет пост. Как именно сенаторы должны проводить процедуру — ни Конституция, ни другие законы США не уточняют. Так или иначе спустить все на тормозах депутаты уже не смогут, указывает в беседе с РИА Новости американист Юрий Рогулев, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ.
"Каждая предыдущая попытка импичмента рассматривалась в разном порядке, в Конституции процедура описана в общих чертах, — поясняет он. — Единственное — функции в плане импичмента у двух палат конгресса разные, поэтому если нижняя проголосует за, то верхняя должна будет как-то завершить процесс".
Сделать это можно и после инаугурации Джо Байдена — обновленным составом сената. С приходом нового лидера большинство в верхней палате займут демократы и решающий голос будет у нового вице-президента Камалы Харрис.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
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В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
"С переходом контроля над сенатом к демократам вполне возможно, что процесс состоится по окончании срока полномочий Трампа, — предполагает профессор политологии Университета Миннесоты Дэвид Шульц. — Даже если не приговорят к импичменту, это способ наказать его, а для демократов — надавить на республиканцев, чтобы они от него отмежевались".
Другой точки зрения придерживается Джеймс Гарднер, профессор политологии Школы юриспруденции при Университете Буффало. "Полагаю, чем больше пройдет времени, тем менее вероятно, что конгресс что-то сделает. Когда начнется срок Байдена, конгресс займется повесткой Демократической партии. Они могут попросту не пожелать тратить на бывшего лидера время и энергию".
Но успеет сенат утвердить решение или нет, это не помешает Трампу стать единственным президентом в истории США, которому дважды вынесли импичмент в палате представителей.
© AFP 2020 / Mark FelixСторонники президента США Дональда Трампа проводят митинг
Сторонники президента США Дональда Трампа проводят митинг - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
© AFP 2020 / Mark Felix
Сторонники президента США Дональда Трампа проводят митинг

Дойти до конца

И все же демократы заинтересованы в доведении процедуры до конца, считает Юрий Рогулев. Если демократы продавят процесс импичмента, то убьют сразу двух зайцев, говорит он. "Байден — президент одного срока. К тому же и его в качестве кандидата "наскребли по сусекам". В 2024 году начнется новая избирательная кампания, встанет вопрос о выдвижении. Как Харрис себя покажет — никто не знает, но пока на праймериз 2020 года у нее большой поддержки не было. Республиканцы тоже должны кого-то выдвинуть. Борьба будет, и в мутной воде может вновь всплыть Трамп. Сейчас он единственный политик с такой гигантской поддержкой", — поясняет американист.
Вторая цель — удар по Республиканской партии. Ее члены сейчас стоят перед сложным выбором: поддержат импичмент — оттолкнут от себя электорат Трампа, ведь его сторонники могут и отвернуться от всей партии.
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
02:48
Захват Капитолия в ВашингтонеВ среду, 6 января, сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий, а затем — в зал сената в Вашингтоне. В ходе протестов погибли несколько человек.
Как бы то ни было, процесс для Трампа чреват не только закрытием пути в Белый дом. Другие побочные эффекты — лишение пожизненной пенсии, права раз в год путешествовать за казенный счет и получать бюджетные средства на содержание офиса бывшего президента. Правда, миллиардер и президентской зарплатой не пользовался, а отправлял ее на благотворительность, поэтому ударом для него это вряд ли станет. Есть и более серьезные последствия — банки уже отказываются обслуживать его счета, а Профессиональная ассоциация гольфа не намерена больше проводить турниры в его гольф-клубе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря 2020, 08:00Выборы президента США — 2020
"Плевок в спину уходящему Трампу". Грозят ли президенту суд и тюрьма
К тому же над уходящим президентом, который 20 января лишится иммунитета от судебного преследования, нависает угроза суда за уклонение от уплаты налогов и политический шантаж — за это его пытались отстранить от должности в прошлый раз. А также из-за обвинений в изнасиловании и харассменте.
В последние месяцы наблюдатели обсуждали возможность превентивного помилования президентом самого себя и сторонников. Пока Трамп к такому шагу не прибегнул — он уверен, что наказывать его не за что. "Зачем, если я ничего не сделал?" — рассуждал лидер о самопомиловании. Однако, учитывая развитие событий, ему, возможно, стоит об этом задуматься.
Опасен и должен уйти: Трампу вынесли второй импичмент
© AP Photo / J. Scott Applewhite

За отстранение Дональда Трампа было отдано 232 голоса, против — 197. С требованием об импичменте согласились десять конгрессменов-республиканцев.

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на окончательном голосовании по импичменту президента Дональда Трампа
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За отстранение Дональда Трампа было отдано 232 голоса, против — 197. С требованием об импичменте согласились десять конгрессменов-республиканцев.

© AP Photo / J. Scott Applewhite
© AP Photo / Alex Brandon

Слушания в палате представителей продолжались всю среду.

Лидер большинства в Палате представителей Конгресса США демократ Стени Хойер в Кэпитал-Хилл, Вашингтон
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Слушания в палате представителей продолжались всю среду.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Alex Brandon

Спикер Нэнси Пелоси заявила, что Трамп опасен. "Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти", — сказала она.

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси подписывает документ об импичменте президенту Дональду Трампу
3 из 12

Спикер Нэнси Пелоси заявила, что Трамп опасен. "Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти", — сказала она.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Alex Brandon

Импичмент объявили по единственной статье —подстрекательство к мятежу.

Подпись спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в документе об импичменте президенту Дональду Трампу
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Импичмент объявили по единственной статье —подстрекательство к мятежу.

© AP Photo / Alex Brandon
© REUTERS / Brandon Bell

В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки".

Вид на Капитолий в Вашингтоне
5 из 12

В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки".

© REUTERS / Brandon Bell
© REUTERS / Joshua Roberts

Для досрочного отстранения Трампа от власти нужно, чтобы ему объявили импичмент в сенате.

Джейми Раскин перед подписанием статьи об импичменте президенту США Дональду Трампу в Вашингтоне, США. 13 января 2021 года
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Для досрочного отстранения Трампа от власти нужно, чтобы ему объявили импичмент в сенате.

© REUTERS / Joshua Roberts
© REUTERS / Jonathan Ernst

Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января.

Электронное табло с голосованием по второму импичменту президента Дональда Трампа в Капитолии США
7 из 12

Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© AP Photo / Alex Brandon

Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не было.

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси демонстрирует подписанный документ об импичменте президенту Дональду Трампу
8 из 12

Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не было.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Для обеспечения безопасности инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтон прибыли бойцы Нацгвардии. Солдаты разместились в Капитолии впервые с Гражданской войны.

Член палаты представителей США Вики Хартцлер и Майкл Уолтц угощают пиццей военнослужащих Национальной гвардии в здании Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Для обеспечения безопасности инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтон прибыли бойцы Нацгвардии. Солдаты разместились в Капитолии впервые с Гражданской войны.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
© AP Photo / Alex Brandon

В соцсетях появились фотографии бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия.

Военнослужащие отдыхают в здании Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

В соцсетях появились фотографии бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Gerald Herbert

Трамп после голосования выступил с видеообращением, в котором осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент.

Мониторы в конференц-зале Белого дома показывают процесс импичмента против президента Дональда Трампа, проходящий в Капитолии в Вашингтоне
11 из 12

Трамп после голосования выступил с видеообращением, в котором осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент.

© AP Photo / Gerald Herbert
© AP Photo / Susan Walsh

Президент подчеркнул необходимость сосредоточиться на интересах страны и призвал американцев объединиться, "преодолев страсти момента".

Американский флаг в здании Капитолия в Вашингтоне
12 из 12

Президент подчеркнул необходимость сосредоточиться на интересах страны и призвал американцев объединиться, "преодолев страсти момента".

© AP Photo / Susan Walsh
1 из 12

За отстранение Дональда Трампа было отдано 232 голоса, против — 197. С требованием об импичменте согласились десять конгрессменов-республиканцев.

© AP Photo / J. Scott Applewhite
2 из 12

Слушания в палате представителей продолжались всю среду.

© AP Photo / Alex Brandon
3 из 12

Спикер Нэнси Пелоси заявила, что Трамп опасен. "Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти", — сказала она.

© AP Photo / Alex Brandon
4 из 12

Импичмент объявили по единственной статье —подстрекательство к мятежу.

© AP Photo / Alex Brandon
5 из 12

В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки".

© REUTERS / Brandon Bell
6 из 12

Для досрочного отстранения Трампа от власти нужно, чтобы ему объявили импичмент в сенате.

© REUTERS / Joshua Roberts
7 из 12

Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января.

© REUTERS / Jonathan Ernst
8 из 12

Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не было.

© AP Photo / Alex Brandon
9 из 12

Для обеспечения безопасности инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтон прибыли бойцы Нацгвардии. Солдаты разместились в Капитолии впервые с Гражданской войны.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
10 из 12

В соцсетях появились фотографии бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия.

© AP Photo / Alex Brandon
11 из 12

Трамп после голосования выступил с видеообращением, в котором осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент.

© AP Photo / Gerald Herbert
12 из 12

Президент подчеркнул необходимость сосредоточиться на интересах страны и призвал американцев объединиться, "преодолев страсти момента".

© AP Photo / Susan Walsh
 
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