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Опасен и должен уйти: Трампу вынесли второй импичмент
Опасен и должен уйти: Трампу вынесли второй импичмент
Палата представителей американского конгресса проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Он стал единственным президентом в истории США, которого отстранили от РИА Новости, 14.01.2021
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Палата представителей американского конгресса проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Он стал единственным президентом в истории США, которого отстранили от должности дважды. Кадры слушаний — в фотоленте Ria.ru.
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второй импичмент дональду трампу, нэнси пелоси, дональд трамп, сенат сша, палата представителей сша, сша, фото, фото

Опасен и должен уйти: Трампу вынесли второй импичмент

12:20 14.01.2021 (обновлено: 12:24 14.01.2021)
 
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Палата представителей американского конгресса проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Он стал единственным президентом в истории США, которого отстранили от должности дважды. Кадры слушаний — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / J. Scott Applewhite

За отстранение Дональда Трампа было отдано 232 голоса, против — 197. С требованием об импичменте согласились десять конгрессменов-республиканцев.

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на окончательном голосовании по импичменту президента Дональда Трампа
1 из 12

За отстранение Дональда Трампа было отдано 232 голоса, против — 197. С требованием об импичменте согласились десять конгрессменов-республиканцев.

© AP Photo / J. Scott Applewhite
© AP Photo / Alex Brandon

Слушания в палате представителей продолжались всю среду.

Лидер большинства в Палате представителей Конгресса США демократ Стени Хойер в Кэпитал-Хилл, Вашингтон
2 из 12

Слушания в палате представителей продолжались всю среду.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Alex Brandon

Спикер Нэнси Пелоси заявила, что Трамп опасен. "Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти", — сказала она.

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси подписывает документ об импичменте президенту Дональду Трампу
3 из 12

Спикер Нэнси Пелоси заявила, что Трамп опасен. "Мы знаем, что президент Соединенных Штатов разжигал этот мятеж, это вооруженное восстание против нашей общей страны. Он должен уйти", — сказала она.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Alex Brandon

Импичмент объявили по единственной статье —подстрекательство к мятежу.

Подпись спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в документе об импичменте президенту Дональду Трампу
4 из 12

Импичмент объявили по единственной статье —подстрекательство к мятежу.

© AP Photo / Alex Brandon
© REUTERS / Brandon Bell

В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки".

Вид на Капитолий в Вашингтоне
5 из 12

В резолюции говорится, что действия Трампа соответствуют конституционной формулировке "тяжкие преступления и проступки".

© REUTERS / Brandon Bell
© REUTERS / Joshua Roberts

Для досрочного отстранения Трампа от власти нужно, чтобы ему объявили импичмент в сенате.

Джейми Раскин перед подписанием статьи об импичменте президенту США Дональду Трампу в Вашингтоне, США. 13 января 2021 года
6 из 12

Для досрочного отстранения Трампа от власти нужно, чтобы ему объявили импичмент в сенате.

© REUTERS / Joshua Roberts
© REUTERS / Jonathan Ernst

Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января.

Электронное табло с голосованием по второму импичменту президента Дональда Трампа в Капитолии США
7 из 12

Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы государства 20 января.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© AP Photo / Alex Brandon

Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не было.

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси демонстрирует подписанный документ об импичменте президенту Дональду Трампу
8 из 12

Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно: такой практики в истории конгресса не было.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Для обеспечения безопасности инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтон прибыли бойцы Нацгвардии. Солдаты разместились в Капитолии впервые с Гражданской войны.

Член палаты представителей США Вики Хартцлер и Майкл Уолтц угощают пиццей военнослужащих Национальной гвардии в здании Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Для обеспечения безопасности инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтон прибыли бойцы Нацгвардии. Солдаты разместились в Капитолии впервые с Гражданской войны.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
© AP Photo / Alex Brandon

В соцсетях появились фотографии бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия.

Военнослужащие отдыхают в здании Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

В соцсетях появились фотографии бойцов, спящих вповалку в коридорах Капитолия.

© AP Photo / Alex Brandon
© AP Photo / Gerald Herbert

Трамп после голосования выступил с видеообращением, в котором осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент.

Мониторы в конференц-зале Белого дома показывают процесс импичмента против президента Дональда Трампа, проходящий в Капитолии в Вашингтоне
11 из 12

Трамп после голосования выступил с видеообращением, в котором осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал импичмент.

© AP Photo / Gerald Herbert
© AP Photo / Susan Walsh

Президент подчеркнул необходимость сосредоточиться на интересах страны и призвал американцев объединиться, "преодолев страсти момента".

Американский флаг в здании Капитолия в Вашингтоне
12 из 12

Президент подчеркнул необходимость сосредоточиться на интересах страны и призвал американцев объединиться, "преодолев страсти момента".

© AP Photo / Susan Walsh
 
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