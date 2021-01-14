https://ria.ru/20210114/impichment-1592981063.html

Опасен и должен уйти: Трампу вынесли второй импичмент

Опасен и должен уйти: Трампу вынесли второй импичмент

Палата представителей американского конгресса проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Он стал единственным президентом в истории США, которого отстранили от РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T12:20

2021-01-14T12:20

2021-01-14T12:24

второй импичмент дональду трампу

нэнси пелоси

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сша

фото

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Палата представителей американского конгресса проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Он стал единственным президентом в истории США, которого отстранили от должности дважды. Кадры слушаний — в фотоленте Ria.ru.

сша

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2021

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