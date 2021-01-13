https://ria.ru/20210113/trup-1592825992.html

В Ленинградской области задержали пьяного водителя с трупом в автомобиле

В Ленинградской области задержали пьяного водителя с трупом в автомобиле

Сотрудники ГИБДД задержали водителя, пытавшегося с телом жителя Петербурга в салоне скрыться от полицейских в городе Сланцы в Ленинградской области, сообщает... РИА Новости, 13.01.2021

2021-01-13T10:40

2021-01-13T10:40

2021-01-13T10:40

гумвд

ленинградская область

сланцы

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД задержали водителя, пытавшегося с телом жителя Петербурга в салоне скрыться от полицейских в городе Сланцы в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."В Сланцах сотрудники ГИБДД в ходе погони задержали водителя, пытавшегося скрыться с телом неизвестного в салоне", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в ночь на 13 января полицейские попытались остановить автомобиль "УАЗ Патриот" в Сланцах. Водитель вознамерился скрыться, но не справился с управлением и въехал в сугроб. У него были выявлены признаки опьянения."При осмотре салона автомобиля "УАЗ Патриот" на заднем сидении с признаками насильственной смерти было обнаружено тело неизвестного мужчины. Водитель доставлен в полицию для разбирательства", - отмечается в сообщении.Полицейские установили личность погибшего, им оказался житель Петербурга 1978 года. Обстоятельства выясняются.

https://ria.ru/20200610/1572722391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, сланцы, санкт-петербург, происшествия