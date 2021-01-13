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В Ленинградской области задержали пьяного водителя с трупом в автомобиле
В Ленинградской области задержали пьяного водителя с трупом в автомобиле
Сотрудники ГИБДД задержали водителя, пытавшегося с телом жителя Петербурга в салоне скрыться от полицейских в городе Сланцы в Ленинградской области, сообщает... РИА Новости, 13.01.2021
2021-01-13T10:40
2021-01-13T10:40
2021-01-13T10:40
гумвд
ленинградская область
сланцы
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Сотрудники ГИБДД задержали водителя, пытавшегося с телом жителя Петербурга в салоне скрыться от полицейских в городе Сланцы в Ленинградской области, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД."В Сланцах сотрудники ГИБДД в ходе погони задержали водителя, пытавшегося скрыться с телом неизвестного в салоне", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в ночь на 13 января полицейские попытались остановить автомобиль "УАЗ Патриот" в Сланцах. Водитель вознамерился скрыться, но не справился с управлением и въехал в сугроб. У него были выявлены признаки опьянения."При осмотре салона автомобиля "УАЗ Патриот" на заднем сидении с признаками насильственной смерти было обнаружено тело неизвестного мужчины. Водитель доставлен в полицию для разбирательства", - отмечается в сообщении.Полицейские установили личность погибшего, им оказался житель Петербурга 1978 года. Обстоятельства выясняются.
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гумвд, ленинградская область, сланцы, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв – РИА Новости.
Сотрудники ГИБДД задержали водителя, пытавшегося с телом жителя Петербурга в салоне скрыться от полицейских в городе Сланцы в Ленинградской области
, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"В Сланцах сотрудники ГИБДД в ходе погони задержали водителя, пытавшегося скрыться с телом неизвестного в салоне", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ночь на 13 января полицейские попытались остановить автомобиль "УАЗ Патриот" в Сланцах. Водитель вознамерился скрыться, но не справился с управлением и въехал в сугроб. У него были выявлены признаки опьянения.
"При осмотре салона автомобиля "УАЗ Патриот" на заднем сидении с признаками насильственной смерти было обнаружено тело неизвестного мужчины. Водитель доставлен в полицию для разбирательства", - отмечается в сообщении.
Полицейские установили личность погибшего, им оказался житель Петербурга 1978 года. Обстоятельства выясняются.